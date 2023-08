Paco López: "Lo único que sé sobre Samu es lo que sabéis vosotros"

El entrenador del Granada, Paco López, ha comparecido en el mediodía de este sábado en una rueda de prensa previa al encuentro del próximo lunes frente al Rayo Vallecano. El técnico valenciano ha hablado de la situación con la que se encuentra a escasos días del partido ante la salida de Samu, de la que asegura que tiene la misma información que los medios.

Paco López ha explicado "la mezcla de sentimientos" que tuvo al enterarse "por la prensa" del asunto del delantero melillense. Sin embargo, se ha mostrado convencido en buscarle "la vena positiva" a la situación, asegurando que se siente ilusionado por volver a Los Cármenes.

Sobre la salida de Samu Omorodion. "Lo único que os puedo contar es lo que sabéis vosotros. La información del club es que han depositado la cláusula y que el chico no ha venido a entrenar".

Sú reacción al enterarse. "No te voy a engañar, una mezcla de sentimientos. Hace pocos días dije en esta sala de prensa que necesitamos reforzarnos y aumentar la competitividad en el equipo. Hoy me encuentro que somos incluso algo más débiles. Pero me termina saliendo la vena positiva, porque soy así. Quejarme y lamentarme no me sirve de nada. Lo único que puedo hacer es sacar rendimiento a lo que tenemos. Generar ilusión, que las seguimos teniendo, y un clima de positividad y confianza. Como entrenador, afortunada o desgraciadamente, no lo he tenido nunca fácil. Empecé entrenando a un infantil y ahora estoy en Primera. Nadie me ha regalado nada, he pasado dificultades y no voy a poner nunca una sola excusa".

Las negociaciones del Atlético. "No lo sé, sinceramente. No tengo ni idea. Me entero por la prensa. Este viernes por la tarde tengo una conversación con el director deportivo a posteriori y una llamada del club hoy sábado. Me da la sensación que ha sido una sorpresa para todos. Me he quedado sin un jugador más en una posición en la que andamos muy escasos".

La idea de contar con Samu. "Yo le veía condiciones cuando termina la temporada pasada. Les dije en nuestra planificación que contaba con Samu, pero públicamente no era recomendable exponerlo de esa forma. Cuando empezó la pretemporada, me confirma las expectativas que tenía con él. Hablé con el club de que se le veían condiciones para que ha pasado. No me lo esperaba y no tenía ni idea".

Sobre si ha hablado con él. "No he hablado con él. El chico es muy tímido, cuesta mucho sacarle las palabras. Entiendo que para él ha sido un shock. Estará viviendo unos momentos que no son fáciles. Es un salto para su carrera, pero hay que entender al chico".

El comportamiento del Atlético. "Yo no tengo porque valorar lo que hacen los demás clubes. Al 100% no sé como ha sido la jugada. Sí que sabemos que entra dentro de la legalidad. Cada uno actúa de la forma que cree que debe actuar, no voy a entrar a valorar porque tampoco tengo los datos suficientes. Para nosotros sí es una jugarreta perder a un jugador con el que contabas con él".

"No me voy a arrepentir, entendí que Samu está preparado para jugar"

Las charlas entre técnico y dirección deportiva. "Con Nico tenemos mucha confianza, nos decimos las cosas que pensamos. La dirección deportiva y el club saben que necesitamos aumentar el nivel de la plantilla, es una evidencia. No me garantizó nada, pero lo sabe igual que yo".

El aumento del techo salarial con la cláusula de Samu. "Me consta que sí que aumenta, aunque hablo desde el desconocimiento. No sé si realmente es así. Espero y ojalá que sí".

Su titularidad en Madrid. "No me voy a arrepentir. Entendí que Samu está preparado para jugar, quiero sacar lo que nos va ayudar a ganar como entrenador. Había trabajado muy bien durante la pretemporada, se lo había ganado".

Bajas para el lunes. "Las bajas son Torrente y Vallejo. Wilson Manafá vino la semana pasada pero no ni mucho menos está para jugar. Viaja para conocer a los compañeros pero está por debajo del nivel exigible para jugar un partido.

La situación de Shon Weismann. "Es una situación que tiene que gestionar el club. Pertenece al Granada, pero el club y Weismann saben su situación, corresponde más al club".

"Estoy muy ilusionado con volver a Los Cármenes y al fortín que tuvimos la temporada pasada"

El Rayo Vallecano. "Es un rival que sigue manteniendo las mismas señas de identidad que los últimos años con Iraola. Francisco tendrá sus matices, pero es un equipo con las mismas virtudes y con un ritmo alto de juego. Busca ser vertical, tiene jugadores rápidos... El mismo que ha hecho estas temporadas tan buenas en Primera".

La vuelta a casa. "Estoy muy ilusionado con volver a Los Cármenes, con volver al fortín que tuvimos la temporada pasada. Tenemos la ayuda de nuestra gente, nos motiva y nos da energía. Va a ser muy difícil superarnos. Estoy convencido que haremos un buen partido aunque sabiendo que tendremos enfrente a un gran rival".

El planteamiento del encuentro sin Samu. "Cambiar claro que cambia, habíamos trabajado la semana con Samu. Haremos algún cambio, porque las características que tiene él no las tiene nadie más".

El estado del nuevo césped. "Mañana te diré algo porque entrenamos ahí. Espero y deseo que esté fenomenal, eso ayuda al espectáculo y se lo merece la gente".