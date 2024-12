Pablo Pin: "Prefiero no hablar de nada que no sea estrictamente de mi equipo y del juego"

Regreso a casa con una dolorosa derrota. El Covirán Granada sigue sin asaltar un Barris Nord que ya es un pabellón maldito. Los rojinegros no pudieron hacer frente a un viejo conocido como Thomas Bropleh en un encuentro marcado por la intensidad sobre la pista. Pablo Pin ha señalado la ausencia importante de Jonathan Rousselle por un golpe que puede haberle provocado una fractura de nariz y ha asegurado en rueda de prensa que cree que Lleida "se salvará con tranquilidad".

Valoración del partido: "Nuestra entrada ha sido buena, jugando con mucha energía, siendo sólidos en defensa y reboteando bien. En el segundo no hemos reboteado nada en ataque. Hemos recibido un parcial justo después de la técnica de 21 a 1 que le ha dado una buena ventaja a Lleida en el descanso. Teníamos que recuperar nuestra agresividad y haber bien lo básico. En el tercero lo hemos hecho, nos hemos vuelto a meter en el partido pero en el último periodo Lleida ha puesto mucha intensidad. Cuatro faltas nada más empezar en la misma jugada nos ha hecho meternos en bonus y nos ha hecho bajar nuestra agresividad como es obvio. No hemos encontrado el ritmo. Lleida se ha merecido ganar, han sido mejores que nosotros".

Criterio arbitral: "Sobre Jonathan veremos cuando vayamos a Granada. No paraba la hemorragia y seguro tendrá la nariz rota. Rubén son solo puntos. Hace ya varias semanas hice un ejercicio para no hablar de nada que no sea estrictamente de mi equipo y del juego".

Amine Noua como pívot: "Ya lo hicimos con Coruña en casa. Amine nos da esa opción de jugar con él al cinco. Nos ha ido bien hasta que Lleida se ha adaptado. Los minutos que ha estado Amine lo ha hecho bastante bien".

Thomas Bropleh y Amine Noua: "Ha sido un jugador muy importante, es un gran jugador, no lo voy a descubrir ahora. Nosotros lo disfrutamos mucho en Granada y ahora lo hacen aquí. Amine sigue en su línea, aportando en ataque y ayudando en defensa".

Lucha por la permanencia: "A Lleida lo veo muy bien, con un equipo equilibrado y hecho a medida de Gerard Encuentra. No creo que Lleida esté con nosotros en la lucha por la permanencia, creo que se va a salvar con tranquilidad sobre todo porque aquí en casa es un equipo durísimo. Nosotros tenemos que seguir con nuestro camino y saber que lo mismo que has ganado tres partidos seguidos puede venir una mala racha. No puedes dejar de trabajar. Creo que nosotros también lo vamos a conseguir".

Average: "Perder de 13 no es un buen basket average, sobre todo, porque nos habíamos puesto muy cerca al final. Creo que Lleida se va a salvar bien, aunque nunca se sabe. En esta liga suele haber triples empates, por lo que tenemos otros basket average que se compensan con este. Hoy ha sido una derrota excesiva para mi opinión. Hemos perdido el control".