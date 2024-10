Segundo partido de malas sensaciones en el Covirán Granada. Los continuos errores no forzados por el rival, los fallos desde el triple, desde el tiro de dos e incluso desde la línea de personal y las desconexiones han condenado a un Covirán Granada que pudo competir hasta el minuto quince. Pablo Pin ha destacado la importancia de que todos los jugadores aporten y salgan a la pista preparados para dar su mejor versión, mientras que el objetivo global debe ser "rozar la perfección".

Valoración del partido: "El partido ha estado muy marcado por errores propios. Un equipo como Unicaja y un equipo en esta liga te los castiga. Anotamos 68 puntos y, contando, situaciones de bandeja como la de Amine, la de Elias, la situación de Sergi que al final no tiramos. Son situaciones que tienen que ser canasta. Tras esto, ellos nos han anotado triples y tiros libres. Hemos pasado de anotar 8 puntos a recibir 10. Nuestro propios errores, muchos tiros de tres abiertos que creo que estaban bien tirados, los tiros libres fallados... Con estos porcentajes es difícil competir. Contra un equipo como Unicaja no puedes tener desconexiones. Hemos recibido parciales muy rápidos que han creado una gran diferencia al descanso. Hemos intentado ser más agresivos, hemos mejorado en la segunda parte, pero Unicaja ha jugado con la ventaja. Confío al 100% en estos jugadores, tenemos que pensar en el siguiente".

Derrotas ante dos grandes: "Son equipos de nuestra liga, si quieres seguir en esta competición tenemos que competir para ganar a algún equipo de este nivel. Para competir y tener opciones de ganar tienes que hacerlo todo perfecto. Cuando somos capaces de dar un paso más de contacto y de físico somos capaces de hacer minutos bastante buenos. En esta liga tienes que estar siempre al 100%. Nuestro objetivo tiene que ser rozar la perfección y no dar al rival demasiados errores tontos".

Tiempo muerto tras empezar el tercer cuarto: "Empezar con una pérdida y recibir una canasta fácil no me ha gustado. Hemos hablado de dar un paso más de concentración. Las primeras jugadas de cuarto tienen que ser jugadas simples y que nos den éxito. Vamos a recapitular y seguimos construyendo".

Desconexiones: "No creo que sea sencillo, pero hay otro camino de hacerlo que es jugar con seis ocho jugadores. Nosotros no creemos en eso, esta liga es muy física y muy larga. Nuestra fórmula es jugar menos minutos a mas intensidad. Todos tienen que tener la mentalidad de salir y aportar. Hay gente que tiene que salir del rol que tenían antes. Agus ha jugado más en dos días que en temporadas pasadas. Necesitamos estar muy concentrados porque la aportación de cada jugador es fundamental".

Triples: "Como equipo, el alma del tiro de tres es muy importante. Quizás por el tipo de perfil de equipo que somos, no tienes tanto físico como para generar tanto dentro, porque eso hay que tener la capacidad para ficharlo y tienes que buscar muchas soluciones desde el tiro de tres. Hemos forzado dos tres triples, pero estos números no creo que sean demasiados. El porcentaje de hoy no creo que sea malo, lo que no es aceptable es el 9 de 28 en tiros de dos. Equipos de nuestro perfil tienen que utilizar el tiro de tres".

Jacob Wiley: "Jacob, por un lado, no creo que hoy haya. recibido muchas situaciones de poste bajo donde haya anotado. Todo tiene que ir conectado, Jacob necesita de los compañeros. Es un jugador de ritmo y de bloqueo y continuación. Tenemos que buscar una buena situación defensiva para ayudarlo. No es lo mismo el Jacob de rol secundario a esta situación que estamos trabajando con él. Estoy seguro que Jacob nos va a dar partidos muy buenos".