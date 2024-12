Pablo Pin: "Hemos estado muy condicionados por las faltas de los pívots"

Decir lo obvio sin señalar en exceso. Pablo Pin mantiene su línea de no hablar del arbitraje, pero en sus palabras ha quedado claro que la actuación de los colegiados no ha sido de su gusto. El técnico rojinegro ha señalado en varias ocasiones lo perjudicado que se ha visto su equipo por la expulsión de Jacob Wiley por cinco faltas y las cuatro señaladas a Rubén Guerrero en apenas ocho minutos de juego. Así mismo, el entrenador ha recalcado la diferencia en el número de tiros libres concedidos. A pesar de las trabas encontradas en el partido, Pin ha reconocido que de este encuentro se pueden sacar muchos aspectos positivos y que se debe seguir trabajando y "confiando en los que estamos".

Valoración del partido: "Hemos hecho una buena entrada siendo bastante disciplinados en ataque. En control, teniendo una defensa bastante buena. Hemos hecho un buen periodo dejando a Murcia con solo tres tiros de campo y otros tantos de tiro libre. En el segundo periodo ha subido mucho el nivel físico del partido. Cuando teníamos una buena ventaja hemos tenido varias pérdidas absurdas y algún mal tiro que ha hecho que ellos anoten en transición y se han venido arriba. Si hubiéramos controlado mejor el balón y en el rebote ofensivo que estábamos muy mal... Hemos hecho un tercer periodo bastante correcto. Íbamos 28 a 9 en tiros libres, pero hemos creído en nuestro trabajo. En el último periodo Murcia no ha estado acertado en el tiro de tres salvo ese triple de Ennis. Todo se ha decidido en los rebotes ofensivos y nosotros jugábamos sin pívot con Jacob Wiley con cinco faltas y Rubén con cuatro en ocho minutos. Hemos fallado la última, pero tenemos que seguir trabajando".

Último cuarto y despunte de Vicedo y Ubal: "Agustín y Vicedo llevan ya más minutos que el año pasado y eso es una buena noticia. Hemos estado muy condicionados con las faltas de los pívots. Amine lo hace bien de '5', hemos intentado cambiar los emparejamientos y abrir el campo con Edgar. Han hecho un buen trabajo, es un premio para Agus por su trabajo y constancia del día a día. El que vaya al 100% va a jugar y da igual su DNI".

Sensación en el vestuario: "Tenemos que valorar el esfuerzo que ha hecho el equipo. Tenemos que aprender. Necesitamos ser disciplinados los 40 minutos, subir nuestro nivel físico. Han sido 40 tiros libres por 21 nuestros. Como esto es lo que hay tenemos que subir nuestro nivel físico para mejor esta faceta. Les dejo que mañana estén fastidiados pero después hay que preparar el partido de Gran Canaria. También hay que sacar su lectura positiva. Tengo que pedirles que suban su nivel individual porque todavía hay gente que puede dar un poco más".

Tardía reacción de Amine Noua: "Esto es como cuando escucho que si entran los triples el equipo está en el partido. Como todos. Si tu jugador estrella no está obviamente sufres, sobre todo, cuando tienes a tus pívots con faltas".

Clavell y Bamforth: "Nosotros estamos con nuestro jugadores siempre. Cuando hace un par de semanas no jugaron tan bien les dijimos que estábamos con ellos. Somos un equipo que trabajamos bien y estamos juntos. Igual que cuando no jugaron bien no los echamos de la ciudad ahora no les vamos a poner una rotonda. Tenemos que seguir trabajando y confiar en los que estamos".

Arbitraje: "Que cada uno saque sus conclusiones. Ya dije en Lleida que no iba a hablar de esto y lo mantengo".