Pablo Pin: "De ganar, sería un paso importante para quedarnos en esta liga"

Cero confianza en la situación que arrastra Bilbao Basket. El técnico del Covirán Granada ha comparecido en la mañana de este viernes ante los medios de comunicación para analizar el próximo encuentro de su equipo, un partido que se antoja "muy importante para romper nuestra dinámica y para reforzar el trabajo de la plantilla". Pablo Pin ha hablado sobre la anotación de los MIB, centrada en dos jugadores, pero advierte sobre los generadores y finalizadores de la plantilla de Ponsarnau. El técnico rojinegro ha confirmado también que Jonathan Rousselle puede que esté disponible este domingo tras haber completado ya parte de los entrenamientos con el grupo.

Posibilidad de que llegue un fichaje para el duelo ante Bilbao: "No creo que llegue, aunque lo firmásemos ahora mismo, mientras viaja y viene no es posible. Hemos preparado el partido con los jugadores que tenemos disponibles".

Rival: "Con un equipo como Bilbao, nuestro nivel defensivo tiene que ser bueno. Bilbao es un equipo con un talento ofensivo importante, con jugadores como Adam Smith que anotan tiros difíciles y Killeya-Jones que está jugando muy bien y lo buscan con muchísima continuidad. Tenemos que ser sólidos a nivel defensivo y reducir puntos de situaciones sencillas. Bilbao es un equipo que anota con mucha facilidad y tratar de llevar el partido a nuestro terreno y para eso tenemos que hacer un esfuerzo importante en el rebote".

¿Cómo influye la eliminatoria europea de Bilbao?: "Primero, este tipo de equipo están acostumbrados a jugar doble competición. Para algunos equipos es dura esta situación. Los últimos días de Bilbao es jugar en Málaga, volver a Bilbao a Málaga, le cancelan un vuelo en su regreso de Polonia, mentalmente eso va pesando. No creo que se despisten de pensar en el siguiente partido de Europa. Son capaces de concentrarse. No se como estarán pero nosotros hemos hablado de hacer un partido serio y ser conscientes que de jugaron hace tres días en Polonia y eso puede pesarle al equipo

Pocos referentes ofensivos: "Kullamae tuvo contra nosotros la máxima anotación de la temporada y yo creo que de su carrera, es un jugador que sale de banquillo y anota. Tienen determinados focos como Smith o Killeya-Jones, el resto juega mucho en equipo generado por Renfroe y Pantzar. Más allá de los anotadores, hay que analizar quienes son los generadores. Muchos también son finalizadores, por lo que hay que intentar cortar a los generadores. Renfroe no anota tanto, pero genera mucho para los demás".

Estado físico de la plantilla: "Espero que para este domingo estemos todos disponibles. Jonathan Rousselle ya ha hecho el entrenamiento y se sintió bien. Creo que estará bien para el partido. Hoy David Kramer lo reservemos un poco porque está un poco mal del estómago. No tenemos nada que sea una lesión. Espero que no nos pase nada".

Ganar para la futura parte del calendario: "Es un partido muy importante, primero por lo que significa ponerte con siete victorias y ver lo que pasa con los rivales. A nivel de calendario, el otro día miramos el calendario de todos los que estamos en la pelea y a todos nos quedan uno o dos equipos de Euroliga, de Eurocup, que pelean por los Playoffs... Todas las semanas o juegas contra un equipo de Europa o juegas contra uno que se juega la vida. Es un partido muy importante por romper nuestra dinámica, por reforzar el trabajo de la plantilla, que está entrenando muy bien con una actitud buenísima. La llegada de Jacob y Elías está sacando cosas muy buenas de los jugadores. De ganarlo sería un paso importante para quedarnos en la liga".

Kwan Cheatham en el '3': "Es mejor jugador de '4', pero lo principal es tener opciones. Me gustó mucho Kramer de '2'. Necesitamos tener variedad y más opciones porque eso nos hace ser más competitivos y crecer. Vi otra vez el buen nivel de Lluís Costa, vi a un muy buen Germán, a un buen Malik... Lo que necesitamos es darle continuidad a eso. A mi me gusta más Cheatham de 4, pero puede venir una lesión, no se pueden hacer más esfuerzos y si hay que jugar en otra posición habrá que hacerlo. Ese paso físico como equipo lo hemos dado. De aquí al final se necesita ese extra de energía".

Average contra Bilbao: "Veo difícil que Bilbao caiga, ojalá que nosotros nos acerquemos. Creo que tienen un equipo con mucha experiencia, bien entrenado, con mucha experiencia y juegan muy bien. Nunca se sabe. Primero la victoria y tener el average contra otro equipo sería importante".