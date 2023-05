Pablo Pin: "Este año ha sido muy duro y para nosotros es como ganar la liga"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, ha valorado el triunfo logrado contra el Joventut, que unido a la derrota del Betis contra el Real Madrid les ha permitido continuar en la ACB una temporada más. El granadino ha señalado que este año ha sido “muy duro” ya que han tenido muchas lesiones y problemas y que para ellos es “como ganar la liga”.

Pablo Pin ha comentado que el inicio del partido estuvo marcado “por los bajos porcentajes” y no han cogido confianza. Tras el descanso, ha dicho que han cogido “más energía” y han defendido “con más dureza”. Para él, el momento más importante ha sido cuando han “subido las líneas para defender con más actividad”. “Con aire atrás hemos atacado con más confianza y Bropleh se ha echado al equipo a la espalda”, ha resaltado. Precisamente con Bropleh es con quien se ha abrazado en el banquillo cuando ha sabido que el Betis había perdido contra el Real Madrid. “Me dijeron que estaba a siete puntos y dije, no puede ser verdad. Después, me había sentado en el banquillo y estaban dándose a abrazos y solo me ha salido dar un abrazo a él, que le ha costado llegar a la ACB y ha tirado del equipo”, ha apuntado.

El técnico granadino ha dicho que ahora tienen que “descansar” porque ha sido “una temporada muy exigente a nivel físico y mentalmente”. Pin ha destacado que sus jugadore han creído en lo que les ha dicho durante la temporada, incluso cuando han perdido y “eso es complicado y tener ese espíritu de lucha es difícil”.

“Ya lo dije hace tiempo, esto es como ganar la liga. Somos lo que somos. Hace poco, una persona por la calle nos decía jugamos contra el Joventut y contra los grandes no se nos da bien. Somo el pequeño, pero tenemos otras muchas grandes cosas. Un club supertrabajador todos vamos a una. No es nada negativo. Ahora tenemos que saber dónde estamos, seguir trabajando y seguir peleando. Como club lo hemos hecho. Con la cantidad de lesiones, con tu estrella fuera, con muchísimos problemas, hemos ganado un partido más que en la primera vuelta”, ha remarcado el entrenador, que ha destacado también “la capacidad de lucha del equipo”.

Pin se ha acordado “de mucha gente”, algunos familiares que no han podido estar y de “muchos jugadores que han pasado sin hacer ruido” por el club.

Con el Covirán Granada con la ACB asegura y el Granada CF a un paso de ascender, se puede romper, por fin, el maleficio de que estén los dos equipos en Primera. Pablo Pin ha dicho que ellos han hecho su parte y que pueden estar los dos en Primera. “No podemos ser tan cenizos. Claro que podemos estar los dos en Primera, hay que apoyarnos entre nosotros. Le deseo lo mejor a Paco López y a la afición. Ojalá ganen 8-0”, ha comentado.