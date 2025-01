Pablo Pin: "El tiro de tres ha sido un factor importante"

Buscar lo positivo en la derrota. La garra del equipo vuelve a ser un factor diferencial en los rojinegros que, a pesar de ir a remolque durante todo el encuentro, han sabido mantener la calma y seguir peleando para, desgraciadamente, acabar muriendo en la orilla. Pablo Pin ha resaltado las actuaciones de Sergi García y Jacob Wiley, así como de un Rubén Guerrero que ha acabado con nueve puntos y nueve rebotes.

Valoración del partido: "En el primer periodo ellos han encontrado buenas situaciones de tiro. Han interpretado bien el ataque contra nuestra defensa agresiva. Han anotado con buenos porcentajes, todo lo contrario que nosotros que hemos hecho 0 de 6 en triples. Cuatro totalmente liberados. Ahí han creado una ventaja y en el segundo periodo hemos intentado ser más agresivos, cambiar algunas cosas de nivel defensivo y jugar más a campo abierto. Nos pusimos a uno y ahí recibimos un parcial, un par de malos ataques... Hemos intentado ajustar varios detalles. En el tercer periodo hemos salido con un buen nivel de intensidad, pero nos hemos despistado y nos han anotado algunas canastas fáciles. El equipo ha vuelto a pelear, a no dejarse ir. Nos hemos acercado, pero en ese momento el 6 de 6 en triples, varios seguidos. El tiro de tres ha sido un factor muy importante. No es casualidad que Gran Canaria haya dado este nivel".

Sergi García y Jacob Wiley: "Es de las cosas positivas que tenemos que sacar. Hemos visto al Sergi con intensidad defensiva con energía y físico. Es un jugador que es innegable que va al 200%. Tanto su actuación como la Wiley son las cosas positivas. También hay que valorar los nueve puntos y nueve rebotes de Guerrero".

Remar para morir en la orilla: "No es agradable, está claro. Homesley no es casualidad que haya hecho esto. Si Homesley y Thomasson son los escoltas del equipo rival hay que valorar el rival que tenemos enfrente. Valoro el esfuerzo del equipo, la mentalidad y el poder volver al partido. Tenemos que intentar que no se nos generen esos parciales que a veces sufrimos para seguir en el partido".

Reducción de faltas y tiros libres: "Poco a poco espero que se vaya permitiendo jugar más duro. Girona tiró 40 tiros libres en Lleida y Breogán igualó. Eso no nos ha pasado a nosotros. Tenemos que seguir trabajando en eso".

Tres partidos en siete días: "Esta semana hay que trabajar todos los días, no hay otra. Dentro de los entrenamientos ajustaremos el nivel de carga. Tenemos que preparar el partido del Real Madrid que es en tres días, como si tuviésemos una semana completa. Mañana por la tarde vendremos a trabajar otra vez como si fuese un día normal y encarar el siguiente partido con la máxima ambición".