Pablo Motos habla por primera vez tras la polémica con David Broncano

La polémica entre los dos programas de televisión 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' continúa. El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, se ha expresado ayer por primera vez desde que se inició esta controversia. Sucedió en plató, después de la entrevista con Kika Miró y Salva Reina que estaban presentes para hablar de su película 'Quién es quién'.

Para recordar lo sucedido, el programa 'La Revuelta' presentado por David Broncano denuncia abiertamente un veto para que Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, no realizara la entrevista en su programa. Además, han apuntado de que se trata de una maniobra constante pero que el pasado jueves llegaron a otro nivel. Los trabajadores de este programa también han expresado su descontento incluso en directo: "llevamos aquí trabajando desde las nueve de la mañana. Y este se cree que su tiempo es más valioso que el nuestro. Pues no me da la gana. Estoy enfadada", comenta Yolanda, empleada de 'La Revuelta'.

Una defensa en directo

Por su parte, Motos ha dado su versión de los hechos en directo. El presentador explica que su programa había pactado la entrevista con Jorge Martín "desde el 29 de octubre, casi un mes antes" explica Pablo Motos mientras recuerda que la fecha pactada era para el miércoles 27 de noviembre. Continúa su declaración afirmando que tenían "el compromiso por parte de su equipo de que la primera entrevista la daría si se proclama campeón y si no también, pero que la daría en 'El Hormiguero'", comenta el presentador y expresa su estupor al ver un vídeo publicado el jueves pasado en el que se anunciaba que el piloto iba a ir al programa 'adversario', 'La Revuelta'. A raíz de esa publicación, su equipo entró en contacto con el equipo de Jorge Martín para esclarecer los hechos y le comentan que "se ha producido una falta de coordinación entre las personas que llevan la agenda de Jorge".

Motos continúa explicando que el equipo del campeón mundial acuerda la siguiente solución: "Jorge grabaría esa entrevista y no se emitiría antes de venir aquí", asegura el presentador. Expone que la entrevista sí que se grabó ese día y que tanto espectadores como periodistas presentes en la grabación y medios independientes lo pueden corroborar. Su discurso sigue con una crítica hacia estas acusaciones y contra la cobertura realizada por la televisión pública, TVE, canal de emisión de 'La Revuelta'. Termina lamentándose que "esta vez alguien haya transformado un tema así en una cuestión de Estado" y agradece a todos los espectadores por la gran audiencia que tuvo. La bronca entre los dos programas, por ahora, no parece tener un final feliz.