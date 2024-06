"Vamos a hacer un equipo rocoso, que tenga energía y muy grupal"

Dentro de algo menos de dos meses, el Covirán Granada arrancará su pretemporada de cara a su tercer año en la ACB. En el horizonte, dos meses para terminar de perfilar un proyecto con el que volver a conseguir la permanencia en la Liga Endesa, eso sí, con la esperanza de que no sea una vez más en el último segundo. El club rojinegro busca físico y defensa en su nueva plantilla, aunque también un equipo "rocoso y con energía", según explica Óscar Fernández-Arenas.

El presidente del Fundación CB Granada habla sobre un mercado de fichajes marcado por los cambios, descarta algunos nombres que ya han sonado para vestir de rojinegro la próxima temporada y confirma negociaciones con otros tantos. Para Fernández-Arenas han sido años de aprendizaje. También temporadas en las que dejar atrás el cartel de novatos y conseguir poco a poco el respeto que merecen. Un aprendizaje que les lleve a buscar mayores objetivos o una mayor tranquilidad sin perder de vista que sus futuros jugadores deben estar preparados para "ganar en el último partido después de tres prórrogas".

Pregunta: Tercer mercado de fichajes en la ACB, el primer año recuerdo que dijiste que el Covirán era el último equipo en la lista, el equipo que no se conocía, el segundo que el trabajo hecho durante el año os había permitido que los jugadores os tuviesen más en consideración, ¿Cómo está siendo este tercer año?

Respuesta: Se planteaba una temporada que pensábamos que iba a ser difícil ya que había mucho cambio respecto a los jugadores que tenían contrato de larga duración, pero la verdad es que el mercado ha ido bastante bien. Hemos sido rápidos para muchas cosas. Suma mucho lo que es Granada, el club y el cuerpo técnico para que muchos de los jugadores que llegaron a final de temporada podamos mantenerlos. Estamos muy contentos de cómo marcha el mercado de fichajes hasta ahora.

P: Ya está media plantilla confirmada y llama la atención que cuatro de esos seis jugadores son refuerzos de mitad de año de la pasada temporada. ¿Cómo fue el acordar con ellos la renovación? Fue algo sencillo, algun jugador con el que costase más llegar a un acuerdo

R: Hubo por las dos partes. Tanto la nuestra por el convencimiento de que sabíamos que esos jugadores podían ser importantes para nosotros, como la de ellos que habían estado bien aquí, les gustaba la ciudad, el trato con los aficionados, con el club y con el cuerpo técnico. Todo suma. Sabiendo que nosotros no podemos hacer los contratos que estos jugadores tenían en otros equipos, sí le damos una estabilidad y estar en la mejor liga de Europa. Lo llevamos haciendo dos años, por ejemplo con Joe Thomasson en la primera temporada o este año con jugadores como Jacob Wiley que llevaba muchos años sin tener un contrato estable en un club.

P: Viendo que de los seis confirmados, cuatro son refuerzos, a toro pasado cree que la planificación de la pasada campaña quizás no fue del todo acertada o se achaca más a factores externos que sacudieron la plantilla

R: Seguro. Nosotros somos críticos para eso. Ya lo dijimos el verano pasado que pensábamos que nos habíamos quedado cortos en físico y hemos sido claros al decir que nos faltaban ciertas cosas. Algo de defensa en los partidos, ese físico para poder intercambiar al jugador para el pick&roll, nosotros somos críticos con eso. Sabemos lo que tenemos, muchas veces tenemos que valorar a donde podemos llegar. Vamos tan al filo del alambre que sabemos que nos tenemos que equivocar en varias ocasiones. También hemos podido reaccionar en las dos temporadas y eso es con lo que nos quedamos. Esperamos cada año tener menos errores que el año anterior para así no tener que salvar los muebles con intercambio de jugadores.

Con Cristiano hice una videollamada y acabamos los dos llorando. Las despedidas son muy duras para nosotros

P: Eso sí, siempre acertáis en el mercado de invierno.

R: Tenemos claro que siempre han sumado. Por ejemplo, Mike Moore, puedes decir que no ha aportado nada, pero vino en un momento que no teníamos ni pívot para entrenar. El caso de Caicedo, no se me olvidará su cuarto contra Fuenlabrada, su robo de balón contra el Betis o su 2+1 contra el Joventut. Ndoye, que parecía que no sabía ni coger un balón, es que venía de otra liga y sin saber nada. Fue reaccionando. Con Dimè pasó lo mismo. Esas cosas van sumando a que vaya mejorando el equipo. Es muy complicado traer a esos jugadores al principio de la temporada por tema económico. Lo que sí se nos da bien es convencerlos para que después se queden el año entero.

P: Es momento de hablar de nombres propios. Empezando por las salidas porque el Covirán parece que empieza en una nueva etapa para el equipo al no contar con pilares fundamentales como han sido Lluís Costa, Christian Díaz, David Iriarte y Germán Martínez. ¿Ha sido duro decirles adiós?

R: Ya no es que sean jugadores, han llegado a ser amigos. Estamos encantados de que hayan crecido con nosotros y nosotros creciendo con ellos. Ha sido una despedida en la que las dos partes se van satisfechas. Las despedidas son duras para nosotros, para mí más a nivel personal porque coges una gran cercanía con ellos. Con Cristiano hice una videollamada el otro día y acabamos los dos llorando a mares. Al final son relaciones personales muy cercanas, buscamos que el jugador solo se dedique a jugar y para ello tenemos que ayudarlos lo máximo posible. La despedida ha sido muy dura, pero después buscas en el calendario cuando te enfrentas a ellos para poder verlos y darles un abrazo.

Es complicado que Mario Sant-Supery venga. Payton Willis está muy lejos de estar en Granada.

P: Toca buscar cupos, ya se tiene a Rubén Guerrero y Pere Tomàs, se habla de Edgar Vicedo, Iván Aurrecoechea y de Sergi García, ¿Cómo de atados o de avanzados están estos movimientos?

R: Hay contacto con ellos. Se tiene negociación con ellos para que vayan bastante avanzada. No era una preocupación muy grande el tema de los cupos ya que teníamos avanzadas algunas cosas. Quizás se suma alguno más que tenga esa condición de cupo. Nosotros no tratamos a los jugadores como cupos. Germán no era cupo para nosotros, era un jugador que ayudaba cuando se le necesitaba. Lo que sí hemos demostrado es que los jugadores nacionales mejoran con nosotros. Al final somos un ejemplo para muchos jugadores nacionales que quieren venir aquí, nosotros les hemos dado ese caché cuando lo necesitaban. El mejor ejemplo es Lluís Costa. Nosotros sabíamos que la LEB Oro se le quedaba corta. Eso ha pasado con todos los nacionales que hemos tenido y Pablo Pin los ha hecho mejores. Lo de cupo que sea una cosa numérica para configurar las plantillas. Buscamos jugador que sea válido para nosotros.

P: Precisamente hablando de cupos, otro de los nombres que se relacionan con el equipo es el de Mario Sant Supery, ¿Un cupo muy cotizado que podría llegar cedido?

R: Es complicado. No solo por Mario, sino porque Unicaja tardará en cerrar su plantilla. Hemos preguntado por él. No creo que sea el jugador que se incorpore al equipo. Hemos preguntado por muchos. Esto tenemos que hacerlo muy rápido porque a la mínima que sale la noticia de que Granada ha preguntado por alguien ya sabe lo que podemos pagar, cualquier otro por encima nuestra sabe que puede poner un poco más. Unicaja tendrá que esperar para saber donde va a acabar Mario. Ya nos pasó con Nzosa, pero se demoró más de la cuenta y nosotros no podemos esperar. Mario será complicado que esté aquí porque casi tenemos a la persona que va a estar con nosotros en ese puesto.

P: Se habla de varios jugadores como posibles incorporaciones, entre ellos Payton Willis, que entiendo sería el reemplazo de Kramer, pero ayer saltó la noticia de que Zaragoza entra en su puja y estaría cerca de ficharle, ¿Cuál es la situación?

R: Este caso es típico de una agencia de representación que quiere colocar al jugador en algún sitio. Claro que hemos hablado con él. En este aspecto, tanto Pablo como su cuerpo técnico tienen muy buen ojo para encontrar jugadores que puedan venir aquí, como el caso de David Kramer la pasada temporada. Al final, cuando sale la noticia en algún lado, bien sea porque la propia agencia lo haya movido, tienes un problema porque van a salir otros que puedan pagar más. En algunas ocasiones nos sentimos utilizados, en otros entendemos que el mercado es así. Payton Willis están muy lejos de estar en Granada.

P: En unos días comienza el derecho a tanteo, ¿algún jugador que vaya a estar en ese derecho a tanteo?

R: Miraremos los jugadores que queremos que estén ahí, pero prácticamente los que podían entrar o bien hemos llegado a un acuerdo para que salgan o bien éramos nosotros los que teníamos claro que iban a seguir. No serán muchos los que estén en derecho a tanteo.

P: ¿Dónde va a estar la gran fortaleza del equipo este año?

R: Esperamos que el equipo sea más grupal tanto en el ofensivo como en el defensivo. Que tenga mucha energía, garra, entrega... La palabra es energía, no solo va a ser Jacob Wiley el que dé esa energía. Ya hemos visto cómo es Jonathan Rousselle, Elías Valtonen... Va a ser un equipo que demostrará que va a ser muy rocoso y muy equipo, muy unidos.

P: Y que sepa sufrir...

B: No quiero que se cumpla, pero tienen que estar preparados para que en la última jornada ganemos con tres prórrogas. Esa es nuestra mentalidad. No queremos vivir una tercera permanencia 'in extremis', pero nuestro sino es estar ahí.

P: Para acabar, si echas la vista atrás, pensando que va a ser vuestro tercer año en ACB, ¿Qué has aprendido en este tiempo, que enseñanzas te llevas y qué piensas "esto este tercer año no se puede repetir o tenemos que evitarlo"?

R: Hasta ahora hemos sido muy respetuosos. Ya no somos los novatos. El tercer año no pasas la novatada ni para contactar con los jugadores ni para el respeto en determinadas cosas. Tras tres años en ACB ya no somos el recién llegado. Tienes que empaparte de muchas cosas que aparecen nuevas. Mi tranquilidad es estar rodeado de gente que ha crecido con esto. Todo lo que tengo alrededor sé que están más que preparados, no solo el cuerpo técnico, sino también en la oficina, dirección general, contabilidad... El club se ha profesionalizado y somos ejemplo a seguir. Hay clubes como Lleida y Coruña que nos han llamado para saber cómo hemos hecho determinadas cosas. Eso es lo que me da cada vez más tranquilidad .