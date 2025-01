"Quiero que el equipo y la afición del Madrid se vean ante Zaragoza"

Confianza plena en la plantilla. Si un mensaje queda claro en las diversas declaraciones de Pablo Pin y, en esta ocasión de Óscar Fernández-Arenas, es que el camino a seguir del Covirán Granada pasa por seguir trabajando con el actual equipo. El presidente de la entidad granadina hace un detallado análisis de la situación del conjunto rojinegro a la puertas de cerrar una primera vuelta donde "las sensaciones son buenas", aunque falten algunas victorias. Fernández-Arenas no deja escapar la oportunidad de mencionar de soslayo unas cuestionables decisiones arbitrales que "la prensa" debe analizar más detenidamente. La conversación con el presidente del Covirán Granada fluye entre puntos positivos a resaltar del equipo, no sin olvidar que la mejora siempre existe, eso sí, sin pensar demasiado en el mercado de fichajes pues la confianza en los actuales jugadores sigue intacta.

Pregunta: Lo primero de todo, ¿Qué tal está?

R: Muy bien, muy tranquilo. Sabiendo dónde estamos y sabiendo dónde vamos a estar al final de temporada. Eso me da mucha tranquilidad. Creo que el club está más que acostumbrado a esta situación para que todos estemos con la misma tranquilidad. Eso no significa que estemos durmiéndonos, sino que estamos tranquilos porque creo que se está haciendo un buen trabajo.

P: El fin de la primera vuelta se acerca, queda tan solo un partido que será en el Palacio ante Casademont Zaragoza. ¿Qué balance hace de esta primera mitad de temporada?

R: Las sensaciones que tengo del equipo son muy buenas. Es verdad que en resultados no han sido las mejores, pero tengo una sensación muy buena por el hecho de que se ha competido muy bien. Creo que hemos tenido opciones de ganar dos o tres partidos más. Tenemos el mismo trato en cuanto a fallos arbitrales que podrían habernos condicionado en alguna cosa. Si ganamos el partido de Zaragoza tendremos el mismo balance que en las últimas dos temporadas y, toco madera, sin ningún lesionado para afrontar la segunda vuelta que seguro será tan interesante y tan sufrida como esta.

P: Antes de comenzar la temporada usted señaló en una entrevista anterior a este medio que se había creado un equipo “rocoso, con energía y grupal”. ¿Cree que se ha cumplido con esta definición de la plantilla? ¿Qué aspectos le hacen estar más contento con el desempeño de su equipo?

R: No sé si tengo una bola mágica, pero era lo que teníamos visto. Es un equipo muy duro en el plano defensivo, somos el equipo que más tiros libres recibimos, pero no porque todas sean falta. Eso hace que también seamos un equipo muy complicado de atacar. Creo que esas tres palabras definen perfectamente a este grupo. En verano lo que se planteó era ver los errores que habíamos cometido el año anterior. Nosotros atacábamos muy libremente, pero nos costaba trabajo en defensa. Hemos querido cambiar nuestra manera de ser porque el año pasado lo que nos hizo quedarnos en ACB fue esa buena defensa que se hizo. Hemos conseguido lo que queríamos.

P: ¿Y cuáles le gustan menos? ¿Qué se debe mejorar?

R: Las faltas de concentración en algunos momentos, en ACB no se perdonan. Me da pellizco por el equipo porque creo que trabaja tan duro durante toda la semana que es muy injusto no tener dos/tres victorias más en el casillero. Se las han merecido muchas veces.

P: El equipo acumula seis derrotas consecutivas, pero hay que resaltar que se ha competido hasta el último momento ante rivales como Real Madrid, Baskonia, Murcia… Dejando el lado resultadista a un lado, ¿es beneficioso para el equipo ver que la sorpresa está más cerca que nunca?

R: No me da tanto el resultado, el que se haya estado cerca de ganar a estos equipos sino la reacción del equipo después del partido. Verlos jodidos demuestra que en su mentalidad está ganar esos partidos y no se dejan llevar por la idea de que un equipo se llame Real Madrid, UCAM Murcia... Les da igual. Lo decía Pedro Martínez al terminar el partido de Valencia que había que estar orgullosos porque un equipo como el nuestro no está acostumbrado a jugar tres partidos en una semana. Además, coincidió con que nos dejamos la piel por ganar al Madrid porque vimos una opción. No es que fuésemos perdiendo de 20 y ya rota a los jugadores. Se vio una opción y lo normal en Valencia es haber desaparecido en el primer cuarto. Estoy muy contento de la competitividad que tienen y de sus reacciones.

P: ¿Le falta al equipo un anotador nato para afrontar esos minutos finales en los que se atraganta la victoria?

R: La desconexión del equipo se da en momentos como el primer cuarto, el tercero... momentos en los que el rival se te puede ir o no has conseguido una diferencia que te mantenga al final del partido. Si el final del partido te lo va a jugar el Madrid con Campazzo y Hezonja me da igual el jugador que tenga yo. Si UCAM se lo juega con Ennis, da igual quién tenga yo. Estamos hablando de jugadores top. En el final del partido los nuestros van a ir a muerte. No hablo de fases del partido en las que nos hemos ido y nos han hecho un gran parcial, sino por momentos en los que vamos seis arriba y no rompemos el partido yéndonos a 12 o más.

P: Se puede decir entonces que está contento con el desempeño de la plantilla y que no es necesario un jugador que cargue con el peso ofensivo del equipo.

R: Nunca hemos tenido esa figura de un jugador que meta 25 puntos por partido. Cristiano Felicio, por ejemplo, era un buen jugador en la NBA, en Alemania, pero aquí fue un jugador top las primeras jornadas hasta que se lesiona. Para nosotros era un jugador muy importante, pero sabíamos que no iba a hacer 20 puntos partido. Nosotros hemos sido siempre de equipos corales, que te sumen jugadores como Jacobo Díaz, Christian Díaz, Lluís Costa... jugadores que a lo largo de la temporada te hacen ganar partidos importantes. Eso es lo que tenemos este año, un equipo muy coral en el que no dependemos solo de una persona. Si dependemos de un jugador, como se resfríe, estamos muertos.

P: ¿Esperaba el desempeño que está teniendo Amine Noua, no solo en anotación sino por su mejora en defensa?

R: Personalmente no lo conocía. El primer partido en el que lo vi jugar fue en la Copa Andalucía en Córdoba. Pablo y su cuerpo técnico si lo habían visto obviamente. Siempre hemos tenido buenos aciertos en los '4' que hemos tenido en los últimos años con Luke Maye, Kwan Cheatham y Amine Noua ahora. El equipo está contento de tener a Amine y el jugador está contento de estar aquí porque no había tenido esos números en otras temporadas en ACB. Es mucha culpa del cuerpo técnico que Amine pueda estar a ese nivel o que Scott Bamforth pueda hacer 18 puntos en un partido o que Rousselle esté a ese nivel. Gran parte de culpa es la confianza y el trato del club que ellos están encantados de estar aquí.

P: En cuanto al arbitraje, ha señalado en un par de ocasiones este aspecto en esta entrevista. ¿Se han presentado quejas por parte de Covirán Granada por el arbitraje recibido?

R: Aunque muchas veces le ha tocado lidiar con eso a Pablo y creo que es una cierto su filosofía de no pensar en una cosa que no puede controlar, el club claro que está preocupado con esto. Hemos llamado por teléfono, hemos hecho escritos, informes de situaciones que hemos vivido que no nos gustan. Lo que no veo es que tengamos que ser nosotros los que demos la opinión sobre esto, se la damos a los responsables arbitrales de estos errores. Pero como es una constante, no tenemos porqué ser nosotros los que constantemente los que mostremos esa queja. Los medios también pueden mostrar lo que ocurre en los partidos. Sois vosotros quienes tenéis que analizar esas situaciones.

P: Sobre el Palacio de Deportes, en los últimos partidos en casa se ha notado un excesivo frío en la instalación. Hay unas obras de eficiencia energética realizadas, ¿No han terminado o no son efectivas aun?

R: Aun siguen con las obras y están haciendo pruebas en el tema de climatización. En el partido del Madrid ya se consiguió llegar a una temperatura aceptable, pero en el de Gran Canaria es verdad que no se consiguió. No vamos a engañar a nadie. Lo que me trasladan es que están con pruebas para llegar a que eso funcione. La inversión es muy grande y para nosotros es fundamental tener esa calidad y cumplir con los mínimos de 18 grados en pista que exige la ACB. Sino, nos llegará papelito.

P: Por último, hace unas semanas vimos una inocentada a Agustín Ubal. El uruguayo aseguró que tomaría su venganza contra "el presi". ¿La ha cumplido ya?

R: Creo que ha pensado alguna, pero lo bueno es que no conoce los coches bien y quiere quitarle las ruedas al mío y son muy difíciles de quitar. No se la ha cobrado (risas). Es un chaval encantador. Me fastidió mucho que la gente le silbase en el partido de Unicaja, sin conocerlo de nada y que fuésemos tan injustos de juzgarlo. Nadie conocía a Agustín Ubal. Nosotros hemos hablado con entrenadores que han trabajado con él y ya lo estamos viendo, es un proyecto de futuro con un potencial impresionante, muy trabajador. En cuanto a la inocentada, este club vive de esas cosas, de esas inocentadas que al final hacen buen ambiente y crean un equipo unido.