Organizaciones de mayores tachan de "locura" eliminar la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios

La Federación Andaluza de Organizaciones de Mayores (FOAM) ha calificado de "locura" suprimir el uso obligatorio de las mascarillas, según plantea el informe técnico que el ministro de Sanidad, José Miñones, presentará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) a finales de junio y en el que se debatirá la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias.

Así lo ha indicado el presidente de la FOAM, Martín Durán, en un audio remitido a Europa Press, quien ha asegurado que "el Covid-19 no se ha ido, continúa aquí". "Estamos en un repunte que parece que afortunadamente va para remitiendo, pero no olvidemos que para que el Covid no se han encontrado soluciones", ha añadido Durán.

En cuanto a la posibilidad de poner en marcha en otoño una nueva campaña de vacunación contra el Covid dirigida a "personas vulnerables", según ha informado la Consejería de Salud y Consumo, el presidente de FOAM ha subrayado que "si fuese necesario, se proceda con una nueva vacunación", aunque también ha advertido que hay que estar "expectantes", ya que "la propia Organización Mundial de la Salud ha aconsejado que las vacunas se vayan actualizando conforme a las nuevas subvariantes", por lo que "habrá que estar muy atentos a ello, porque las vacunas han cumplido y siguen cumpliendo un papel fundamental", ha apuntado.

Por último, Durán ha recordado que "es un virus muy grave que sigue causando muertes", y en este sentido ha subrayado que "es verdad que tanto los fallecimientos como los ingresos en hospital y en UCI han disminuido porque el virus se va transformando y es menos letal, pero es cada vez más contagioso. Y, además, está produciendo unas secuelas, que es lo que se llama Covid persistente, que a las personas que lo sufren le pueden causar incapacidad para desarrollar su vida normal", ha concluido.