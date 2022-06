Análisis del debate electoral

Ciudadanos se atrinchera, PP se modera, Vox se posiciona, PSOE derechos y no derechas, y las más izquierdas contenidas, pero más fragmentadas.

Aunque no es lógico que no quieran contar contigo, y tú, defender a ese con el que compartiste el gobierno. Si de un titular se tratase después del debate en La 1 de TVE, el de más arriba sería el escogido. Ciudadanos salió francamente perdedor. De este modo Cs se atrinchera en Andalucía porque teme lo peor, que casi desaparezca como ocurrió en Castilla y León, que de 12 quedó sólo un parlamentario. No creo que nadie ha olvidado a Luis Salvador que es el que puso y avaló a Juan Marín.

Los tejemanejes de una política vacía que no construye más que un discurso hueco que no lleva a ninguna parte salvo a mantenerse en el poder a cualquier precio. Así se podría interpretar la noche del lunes, y semanas antes, cuando su candidato expresó que él no tenía nada que perder porque él tenía asegurado su puesto, pero la ciudadanía tendría que saber a lo que se atiene. O sea, que la moderación del discurso de la tranquilidad de saber lo que han hecho, y no líos para no cambiar, que manifestó cae en papel mojado y pierde la poca credibilidad que le queda para seguir en un gobierno consentido, pero de poco baluarte. Ni que decir tiene adonde lo ha llevado y adonde ha derivado. No o sí se fagocita lo que está demostrado que está podrido, y vendido como humo, deterioro por la incompetencia; valga de ejemplo lo que ha ocurrido en Andalucía en Educación, promoción turística, empleo, autónomos (carteras que ha dirigido Ciudadanos).

No han aportado nada de lo que decían que iban a exigir para que les dé credibilidad. Pero en este país en el que todo vale independientemente de la visión y tendencia ideológica de una Comunidad Autónoma o en el Estado pues "Hacienda sube de forma encubierta el IRPF hasta 100 euros por contribuyente" o exigen imposiciones como en las donaciones, que demuestran el afán recaudador sin escrúpulos y la falta de respuesta ante una inflación que empobrece cada vez más a una población desatendida, u otros como el IBI en Almuñécar para endeudarse más todavía y relegarse a uno de los municipios más pobres por falta de inversión. Y casi todos sin alzar la voz ante una sequía y ausencia de canalizaciones salvo las electorales, que pronto no sólo nos dejará sin agua sino sin árboles y con un abandono como nunca visto. Por lo que, reclamamos un cambio ante un panorama andaluz, que no se posiciona con la fragmentación de la izquierda y defiende lo suyo como es debido.

En definitiva, aunque todos menos Ciudadanos se han opuesto al gobierno, lo que está claro es que algunos han salido reforzados, y otros aunque no pudieron estar ayer podría ser una fuente de ilusión como Andaluces Levantaos Coalición, única formación con un ideario propiamente andalucista y de reivindicación propia, frente al Estado en el sentido que marcó Blas Infante. Juzguen ustedes