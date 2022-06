¿Volverá el viejo tranvía?

Me llama hace unos días un amigo, antiguo compañero de la infancia cuando los dos estudiábamos en Los Maristas. Bueno, más que estudiar estuvimos media vida allí porque desde que entrabas en Primaria hasta que salías después de lo que se llamó el Preuniversitario, al menos para nosotros, era, repito, media vida.

Estar juntos tantos años en la misma clase, disfrutando lo nuestro, jugándonosla en cada charranada, venciendo unas y perdiendo otras, te dan una amistad que nada ni nadie puede perder estropear y cuando pasan los años y uno se hace mayor comienza a comprender lo bueno que fue aquello.

Está científicamente comprobado, y si no es así, pasa así, que con los años a lo mejor pierdes la memoria de los actos ejecutados ayer mismo, pero la infancia, la juventud y el pasado, en general, te va volviendo poco a poco sin poderlo evitar y disfrutándolo al máximo. En nuestro caso, cuando en esa llamada me advierte que parece ser, que dicen y aseguran, que vuelve el tranvía a Sierra Nevada, la memoria camina hacia atrás a ritmo de vértigo y recuerdas algo que nunca debió pasar, que fue el hacer desaparecer uno de los mejores inventos que hubo en nuestra ciudad y que aún muchos se preguntan por qué lo quitaron de en medio y privó a los granadinos y los visitantes de fuera de una experiencia única en muchos aspectos.

No es todo el recorrido, me hace ver, pero serán los kilómetros que se puedan porque hay una parte, la que cubre el embalse de Canales que enterró, y le echaron la culpa cuando no había razón de verdad convincente, de la desaparición de la línea tranviaria. No hay muchas más explicaciones, pero a mí me bastan y me hacen soñar conque sea verdad todo esto y que, si se llegan a montar unos cuantos kilómetros, a lo mejor vuelvo a ver de nuevo Maitena o el Charcón, ya que las zonas anteriores no podrán estar a la vista como entonces.

Porque entonces, y esto habría que contarlo a los jóvenes con cuidado y detalles, subir al tren al final del Paseo de la Bomba, sentarte en aquellos vagones legendarios con tu alimentación y bebida a cuestas e iniciar la subida a la sierra, era algo increíble. Belleza, armonía, algo de miedo cuando veías que los vagones se deslizaban por unas vías que en algunos momentos parecían volar y se sostenían de manera increíble en el aire, descubrimiento de paisajes desconocidos, nieve en invierno y calor en verano… En fin, casi de todo. Habrá que explicar todo esto y también decir la verdad de por qué se destrozó todo, nadie tuvo la culpa y los granadinos perdieron muchísimo como en otros grandes desastres acontecidos en la ciudad y sus cercanías con desapariciones de edificios, calles y todas aquellas cosas que los viejos recuerdan con gran cariño y otros conocen porque los ya desaparecidos se lo han contado.

Porque se dicen muchas cosas, y algunas muy en el aire, y mezclando las churras con las merinas. Hace poco estuve con mis hermanos de caminata y llegamos hasta el Charcón; bueno, allí me quedé yo para degustar unas morcillas increíbles y esperar a que los demás volvieran del resto del recorrido. Fue un paseo por los restos que quedan de la antigua vía y con mucha cartelería que intenta explicar sin ofender a nadie en concreto. Hice alguna foto y he mandado una a mi director por si sirve. Y en ella se lee, por ejemplo:

“… la actividad turística, en particular el turismo de montaña y naturaleza por aquellos entonces era incipiente”.

“… otra serie de circunstancias terminaron por convertirlo en un proyecto que no iba a ningún sitio: la realización de la carretera para tráfico de coches hundió el mercado de pasajeros; la falta de ayuda estatal y la futura construcción del embalse de Canales aceleraron el cierre definitivo del tranvía”.

Está bien escrito, pero todo no es verdad. ¿Cómo se puede decir que el proyecto no iba a ninguna parte? ¿Cómo se puede escribir que el turismo de montaña y naturaleza por aquellos entonces era incipiente? ¿Cómo que se hundió el mercado de pasajeros?

Eso no es así y que no se hable, el que lo haya redactado creo que está muy mal informado, o debe ser demasiado joven, y no vivió aquello, de escasez de viajeros ni de falta de atención granadina ni de los turistas. Era un ejemplo de grandiosidad en un recorrido único e irrepetible y la gente quería ir e iba en grandes cantidades. Pero el dinero es muy malo cuando es requerido por avaricia y habría que explicar quien se forró con la destrucción, quien ganó con el embalse en aquel sitio y demás barbaridades cometidas y quiénes, entre los que mandaban en la administración, tragaron y complacieron a los importantes personajes que rompieron para siempre una bellísima realidad.

No sé qué pasará, pero si alguien ha pensado en dar vida de nuevo a un tramo del tranvía, pónganle una medalla, aplaudan su idea y hagan que sea factible.