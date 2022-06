La OCU recomienda unos principios básicos de seguridad en el agua para evitar ahogamientos

Este verano ya no hay limitaciones ni restricciones a causa del coronavirus, por lo que durante la temporada estival habrá que seguir manteniendo precauciones y tener presentes los principios de seguridad en el agua. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda unos principios básicos de seguridad para evitar ahogamientos.

El primero es enseñar a los niños a nadar cuanto antes. La edad ideal para apuntarle a un curso de natación es "entre uno y cuatro años". La OCU recuerda que aunque el niño ya sepa nadar, "siempre debe haber siempre un adulto vigilándole constantemente, dentro y fuera del agua".

Además, aconseja que los padres se apunten a un curso de primeros auxilios ya que "en caso de ahogamiento, el tiempo es primordial y es importante que sepan realizar operaciones de reanimación".

Para la OCU, los manguitos, los chalecos o las burbujas sirven "de ayuda al niño mientras esté aprendiendo a nadar y pueden usarse en zonas profundas", pero recuerda que el niño "debe estar siempre vigilado". "Estos artículos no son salvavidas, solo ayudas a la flotación", recuerda. "Los manguitos son sencillos de utilizar, pero deben estar bien colocados, mejor cerca del hombro, para evitar que se salgan de forma accidental", apunta la OCU.

"Los chalecos deben coincidir con la talla del niño. Las burbujas son una buena alternativa, pero sólo para niños de más de dos años. Si usas burbuja, ajústala a la parte alta del cuerpo lejos de la cintura para evitar que el niño pueda darse la vuelta y quedar boca abajo en el agua", recomiendan desde la OCU.

"Otras ayudas, como las bandas pectorales o el swimtrainer, pueden ser eficaces, pero siempre que se coloquen bien: es imprescindible contar con unas buenas instrucciones", indica la OCU. "Hay que tener en cuenta que los chalecos ofrecen mejor ajuste y flotabilidad, además dejan los brazos libres. El chaleco es el que más protección proporciona, por lo que es lo mejor cuando no sabe nadar; mientras que las burbujas son más útiles cuando ya se tiene práctica en la posición de natación, pero que no vayan en la cintura. Los manguitos, muy populares en su momento por su sencillez, han perdido interés, porque dificultan el aprendizaje de los movimientos y por el riesgo de que se pinchen o se salgan si no están bien ajustados", añade.

Los barcos, las figuras hinchables y la mayoría de colchonetas y flotadores se consideran juguetes acuáticos y la OCU recuerda que "sólo deben usarse en zonas donde el niño apoye las plantas de los pies" y "nunca en el mar, ya que la corriente podría arrastrarles hacia dentro". "Si miden menos de 120 cm, las colchonetas se consideran juguetes. Cuidado con llevarlas a zonas profundas y con dormirse encima. Mucho cuidado con tirarse sobre el juguete cerca del borde de la piscina: puede rebotar y golpearse contra el mismo bordillo; o incluso contra el fondo", apuntan desde la OCU.

Sobre los principios básicos de seguridad en el agua, la OCU recuerda que el socorrista es "un aliado, una persona preparada para rescatar y atender a un accidentado". También detalla la OCU la importancia de respetar las banderas: "Una playa con bandera verde señala un mar tranquilo, sin corrientes ni olas grandes, todo lo contrario que una bandera roja, que prohíbe el baño. La bandera amarilla, por su parte, indica condiciones poco favorables para el baño: precaución y mucha atención a los menores".

"Cuidado con ríos y pozas, que muchas veces están sin vigilancia", subraya la OCU, quien también aconseja que si se va a navegar en una embarcación de recreo o practicar algún deporte náutico, como el esquí acuático, es importante ponerse un chaleco salvavidas.

Por otro lado, la OCU recomienda que no se bucee o salte en aguas turbias, "ya que podría haber rocas u otros nadadores que no son visibles". También aconseja "evitar los juegos en los bordillos" de las piscinas y tener cuidado al saltar al gua.

En las playas recomienda que no se nade contra la corriente y aconseja "ponerse de espaldas e impulsarle sólo con las piernas, en paralelo a la playa". "En caso de un accidente en el agua, llama a los servicios de emergencia al 112", añade la OCU.