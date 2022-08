El nuevo restaurante de Popeyes en Granada abrirá "a finales de agosto o principios de septiembre"

El nuevo restaurante que la cadena de pollo frito Popeyes acondiciona en una nave de la avenida Fernando de los Ríos ya tiene horizonte de apertura. Tal y como han confirmado a este periódico desde Omnicron PR Group, será "a finales de este mes de agosto o principios de septiembre" cuando la franquicia abra su tercer local en Granada, que refuerza la apuesta emprendida con los otros dos establecimientos en Alcampo y el Nevada Shopping.

El espacio promete revolucionar el concepto hasta ahora implantado por la cadena en la provincia. Sus más de 300 metros cuadrados podrán albergar a 176 personas repartidas entre la sala interior y la terraza.

De las obras de acondicionamiento del local que son visibles desde la calle ya se podía apreciar la instalación de un servicio de recogida en vehículo, punto que han confirmado desde Omnicron PR. Pero este no será el único 'extra' que ofrezca el nuevo restaurante, que también contará con refill de bebidas (posibilidad de recargarlas ilimitadamente en máquinas de autoservicio), zona de take away, los clásicos quioscos de autopedido, wifi, zona infantil o servicio a domicilio. Si bien, esto último podría no activarse inmediatamente.

Hace apenas tres años Popeyes era una franquicia casi desconocida para el público español con presencia casi exclusiva en Madrid. Con la inauguración del nuevo local en la avenida Fernando de los Ríos, la cadena de Louisiana se convierte en el referente del pollo frito americano en Granada. Supera así en lo que a presencia en la provincia se refiere a KFC, su gran rival y gigante de esta especialidad radicado en Kentucky. O al menos momentáneamente, pues la franquicia lleva más de un año anunciando la apertura de un establecimiento en el antiguo BBVA de la Plaza del Carmen.

KFC fue la primera cadena de pollo frito americano en aterrizar en la provincia con un restaurante inaugurado a la par que los cines Kinépolis Pulianas en su galería interior. Un cartucho de pollo gigante que hacía las veces de mesa para cuatro comensales era el icono de aquel local ahora convertido en Pans & Company. Los exteriores del Granaita, en la zona aledaña a Decathlon, y el mismo Nevada son las dos ubicaciones actuales de KFC en Granada. A ella debería sumarse la de la Plaza del Carmen.