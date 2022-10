Moreno aboga por un consenso "amplio" en la tasa turística planteada por Granada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que es "razonable" que haya alcaldes que quieran implantar una tasa turística en sus municipios, pero ha considerado que una medida de este tipo sólo puede ser fruto de un consenso "amplio y mayoritario".

Así lo ha manifestado Moreno en rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, quien le ha planteado la necesidad de que se conforme una mesa para debatir sobre la tasa turística.

El presidente ha señalado que este asunto, sin duda, es motivo de debate y tiene sus partidarios y detractores, mientras que es un fenómeno que ya llegó hace tiempo a varias ciudades europeas. Ha indicado que la posición de la Junta, de partida, es de "prudencia" y de entender que una medida de este tipo tiene que ser fruto de un acuerdo lo más amplio posible para que el conjunto de sociedad esté a favor.

Ha agregado que la administración autonómica entiende las necesidades y obligaciones de los ayuntamientos por la presión turística que tienen y que requiere de esfuerzos económicos para garantizar servicios de calidad a las personas que visitan los distintos rincones de esta comunidad.

"Entiendo esa posición, es razonable que quieran cobrar una tasa con carácter finalista para mejorar los servicios", ha indicado el presidente, quien ha añadido que entiende al mismo tiempo la posición de los sectores productivos y empresariales que entienden que en la actual situación de incertidumbre económica "añadir costes a los servicios turísticos no sería lo recomendable".

Ha insistido en que la actitud de la Junta es de prudencia y no tiene una "posición radicalmente en contra" de una medida de este tipo, pero "si hay que tomar una decisión, tiene que ser desde el máximo consenso", mayoritario y amplio. Si no es así, en opinión del presidente, "no va a ser positiva ni para las ciudades ni la comunidad". Ha recalcado que todo lo que sea dialogar, avanzar y analizar con rigor este asunto será positivo para tratar de buscar puntos de encuentro.