Joaquín García, el edil que apoya la moción de censura del PSOE en Montefrío: "Hay una paralización total y no puede seguir así"

Montefrío tendrá un cambio en la alcaldía el próximo 10 de febrero. El PSOE del municipio, liderado por la socialista Remedios Gámez, ha registrado una moción de censura para recuperar la alcaldía con la firma de sus seis concejales y del edil Joaquín García Mendoza, que formaba parte del equipo de gobierno, era teniente de alcalde, tras concurrir a las elecciones dentro de la lista del PP como independiente y dar entonces su apoyo, junto a otra concejala del PP, a Comprometidos por Montefrío, liderado por Óscar Fernández. Joaquín García declara que existe “una paralización total del progreso en Montefrío y no puede seguir así”. Por eso ha decidido apoyar la moción de censura del PSOE para “garantizar la gobernabilidad en el municipio”.

Esto ha provocado que el presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, asegure que se trata de un caso “de transfuguismo en toda regla” y se haya desvinculado de la moción que promueve este edil, al que se ha apartado del PP. Además, Rodríguez apuntó que este concejal actuó por “despecho” personal con la otra concejala popular, Natividad Pimentel, que era su pareja, algo que Joaquín García lamenta profundamente, pues considera que su trayectoria política se ha basado “en la responsabilidad y compromiso con el pueblo de Montefrío para, en el uso de sus competencias, luchar para conseguir seguridad, logros de equilibrio salarial y derechos sociales para el personal más desprotegido del Ayuntamiento, algo que nada tiene que ver con cuestiones personales que por decencia no deberían ser mencionadas por no venir al caso en una cuestión tan importante como la que ocupa en estos momentos y que no forman parte más que del pataleo tendencioso e innoble de los contrarios a este proceso”.

El edil asegura que no se debería “rebajar el nivel político recurriendo a murmuraciones y bajezas sin fundamento que afectan a la dignidad personal ni transitar por esos turbios caminos”. “Iré con ilusión y transparencia a trabajar por Montefrío”, afirma.

Por otra parte, Joaquín García apunta que le ha asombrado “enormemente” que se le acuse de “tránsfuga”. “El presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, expresó, en primer lugar, que cuando los grandes partidos acordaron el pacto antitransfuguismo, lo que se pretendían es que no se pudiera votar contra el partido contrario a los intereses de cada uno, y bien ha reconocido que no es el caso técnicamente, al plantearse la moción de censura por parte del que ha sido edil popular contra un independiente que no ha encabezado su lista”, explica.

Joaquín García agradece “la esclarecedora explicación de en qué consiste el transfuguismo” por parte de Francis Rodríguez y recuerda que a él “en nada” le “afecta” ya que su decisión “incumbe al partido independiente del gobierno municipal”. El edil no entiende por qué Rodríguez afirmó que este es “el caso más claro de transfuguismo que se ha visto este año en la provincia”. “¿En qué quedamos?”, se pregunta.

Desde Comprometidos por Montefrío han denunciado “el comportamiento” de este edil “hacia los empleados públicos” y que su gestión era “bastante irregular”. Sobre esto, Joaquín García afirma que hay “algunos trabajadores que cobran un sueldo desproporcionado a través de unas gratificaciones y de un plus de productividad, mientras que otros están cobrando 900 euros” y que “por pelear por eso” le quitaron las competencias de Personal.

El edil asegura también que no se sentía “honesto ni a gusto” con la situación y que cuando el PSOE le propuso la moción de censura la apoyó porque “esto no puede seguir así”. “En los presupuestos del 2025 no hay nada. En el 2024 no se ha hecho nada y ahora no hay nada previsto. Es una paralización total”, lamenta.

La falta de proyectos para el municipio por parte del equipo de gobierno ha sido uno de los motivos por lo que el PSOE ha presentado la moción de censura que este edil ha apoyado. “Veíamos que el pueblo no iba para adelante. El presupuesto no se invierte donde realmente es necesario en el pueblo, se invierte en otras cosas. Y por responsabilidad, no se debe seguir así”, agrega.