Mil y una bandas sonoras en el Generalife

La presentan como una cantaora, pero es mucho más que eso. Basta con escucharla para adivinar sus raíces flamencas, pero también una formación que va más allá y que le permite afrontar estilos y temas que se alejan totalmente del cante ortodoxo. ¡Qué voz tiene! María José Llergo ha tenido un ascenso meteórico en la escena musical nacional y con solo dos discos publicados ya se ha ganado el respeto de crítica y público. Disfrutarla anoche en el Generalife fue un lujo y ‘1001 Músicas – CaixaBank’ lo hizo posible.

Tuvo momentos estelares y supo enlazar el recital con su intensa relación con Granada de manera perfecta, aunque es verdad que me quedé con las ganas de escucharla cantar ‘El mar te espera’, un precioso tema que fue la banda sonora de ‘Mediterráneo’, la película de hace tres años de Marcel Barrena sobre la tragedia que viven miles de personas que cada día cruzan el mar huyendo de la guerra, del hambre y de la miseria con la esperanza de encontrar una vida mejor, y que interpretaron buenos actores como Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo y Sergi López. La cinta es un grito contra esas vergonzosas muertes que se producen día a día en el Mediterráneo.

Esta canción le valió a la Llergo para ganar en 2022 el premio Goya a la mejor canción original. Pensando en eso, me viene a la cabeza la conversación que tuve con compis del trabajo sobre la espectacular relación del mundo del cine con muchos de los artistas que han pasado por el Teatro del Generalife en el ‘1001 Músicas – CaixaBank’, con premios Oscar y Goya incluidos.

Este mismo año, por ejemplo, la primera artista que intervino fue Diana Krall quien, aparte de que sus canciones formaran parte de la exitosa serie ‘Sexo en Nueva York’, su música suena en ‘Un golpe maestro’ (‘The score’), la única película en la que actuaron juntos Robert de Niro y Marlon Brando, y también en ‘Otoño en Nueva York’, comedia romántica de Winona Ryder y Richard Gere.

Tras la canadiense, al recinto de la Alhambra llegó Simple Minds, autor de ‘Don’t You (Forget About Me), un himno generacional de la época y canción icónica de ‘El club de los cinco’, que contaba, entre otros actores, con Molly Ringwald. Hilando con este tema, esta misma actriz interpretó ‘La chica de Rosa’ y The Psychedelic Furs -que tuvo que suspender su actuación en el Generalife por culpa de la lluvia hace unos días- tocaban ‘Pretty in Pink’, la canción principal de la banda sonora de esta película. Muchos en aquellos años estábamos hipnotizados por Ringwald, al igual que ellas lo estaban con Andrew McCarthy, el chico que caía rendido a los pies de la pintoresca Andie y al que, al año siguiente, vimos en otra película enamorarse de un maniquí de un escaparate que se convertía en un ser real. Curiosa conexión.

Vetusta Morla, además de deberle el nombre del grupo a la vieja tortuga que aparece en la cinta ‘La historia interminable’, también ha elevado su música al cine componiendo para películas como ‘La hija’ o ‘El amor de Andrea’, ambas de Manuel Martín Cuenca. Por esta última, junto a Valeria Castro, lograron una nominación para los Goya este mismo año.

Es evidente Noa, con su ‘Beautiful That Way’, la aclamada canción de ‘La vida es bella’, de obligada referencia cinéfilo-musical, con el Oscar para Nicola Piovani por la BSO de esa película y cuya letra del tema principal escribió la propia cantante israelí, quien también interpretó 'Babel' para el film del mismo nombre dirigido por Gerard Pullicino, o colaboró con Eric Serra en canciones de 'GoldenEye', sobre el mítico 007 Bond, James Bond, o en ‘Juana de Arco’.

Mikel Izal también tiene su pequeño flirteo con el cine al aparecer ‘Copacabana’, una de sus canciones que tocaba con IZAL, en la interesante película estadounidense ‘Como la vida misma’, interpretada por grandes actores como Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening, Olivia Cooke o Antonio Banderas, entre otros, y que tuve la ocasión de ver hace poco en Netflix.

Patti Smith, que este mismo sábado será la protagonista en las tablas del escenario ubicado en el Generalife, tuvo una nominación a la mejor canción original al Oscar por ‘Look What Love Has Done’ de la infumable película ‘Junior’ que protagonizaron Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger, film en el que este ¡se queda embarazado! La cantante Chicago también tiene su propio documental.

En esa relación con el cine no puede faltar Coque Malla, quien, además, es actor (e hijo de actores), con papeles en casi veinte películas, caso de ‘Madregilda’, ‘Todo es mentira’ -cuyo papel le valió para una nominación al Goya al mejor actor revelación-, ‘El efecto mariposa’, ‘Nada en la nevera’ o, la última, ‘Buscando a Coque’, una simpática comedia en la que se interpreta a sí mismo y que también vi hace poco, en Movistar. Además, sí ganó el Goya a la mejor canción original como autor e intérprete de ‘Este es el momento’ de la exitosa película ‘Campeones’.

Y los últimos que actuarán en esta edición de ‘1001 Músicas – CaixaBank’, Amaral, también cuentan con sus flirteos en el cine. De hecho, Eva Amaral ya protagonizó en 2003 un corto -‘Flores para Maika’-, en el que dio vida a una mujer que es asesinada por su pareja. La canción ‘Salir corriendo’ formó parte de la BSO de la película. Y tres años más tardes, la versión de ‘Si tú no vuelves’, original de Miguel Bosé, formó parte de la banda sonora de la película mexicana ‘Efectos secundarios’ cantada por el dúo aragonés junto a Chetes. Recientemente, han compuesto ‘ZGZ’, la banda sonora de la película ‘Menudas Piezas’, que habla de dos ciudades que en realidad son la misma.

El cine como hilo conductor de esta edición del ciclo es una excelente excusa para degustar buena música y buenas películas. Y eso sin echar la vista más atrás en otros años del festival pues Bob Dylan, por ejemplo, es ganador de un Oscar a la mejor canción original por ‘Wonder Boys’ -que en España se llamó ‘Jóvenes prodigiosos’-; Elvis Costello, que cantó la increíble ‘She’ de ‘Notting Hill’, fue nominado también al Oscar por ‘Scarlet Tide’ del film ‘Cold Mountain’; Luz Casal triunfó con ‘Piensa en mí’ y ‘Un año de amor’ en la película de Almodóvar ‘Tacones lejanos’; Raphael protagonizó más de diez películas como actor, desde ‘Cuando tú no estás’ a ‘Mi gran noche’; Mon Laferte es también actriz, o hasta en Los Planetas está inspirada ‘Segundo premio’, la cinta que representará a España en los Oscar. Son muchos los artistas que han pasado ya por el ‘milyunas’ y casi todos han dejado su pequeña muesca en el cine.