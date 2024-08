Mercado Sónico, la unión de comercio y música local para darles visibilidad

Los comercios de barrio, las tiendas de siempre, suelen ofrecer un servicio de mejor calidad que los de los grandes centros comerciales o grandes superficies. En esas pequeñas tiendas también se pueden encontrar todos los productos que necesitamos. Están a pocos metros de casa y para muchos son desconocidos porque realizan habitualmente sus compras en las grandes tiendas, supermercados o incluso en plataformas online y no han decidido entrar en ese pequeño comercio del barrio. Para dar visibilidad a los negocios locales y también a los artistas de la ciudad de Granada, que son muchos, ha surgido el proyecto Mercado Sónico, una fusión de comercio y música que se muestra en vídeos a través de las redes sociales.

El proyecto de Mercado Sónico surgió el pasado mes de marzo, cuando un grupo de gente, la mayoría artistas o que se dedican a lo audiovisual, vieron “la oportunidad y la necesidad de dar promoción y visibilidad a los artistas y, sobre todo, al comercio de barrio, al de toda la vida, al que tanta falta le hace por la aparición de los grandes centros comerciales”, explica Pepe Molina, el coordinador de Mercado Sónico, un proyecto liderado por Vanessa Cantero, su directora.

“Era aunar comercio y música y se nos ocurrió la idea de poner a los artistas literalmente en el escaparate de esos comercios. Entonces, a partir de ahí, creamos una pieza audiovisual en la que, obviamente, se escucha la canción, se ve al artista que está tocando, pero también al mismo tiempo se ve al negocio. Y luego, aparte, agregamos otra piececita dentro en la que hacemos una pequeña entrevista al comerciante, al dueño o la dueña del comercio, que nos explica cómo llegan allí, qué productos y qué servicios ofrecen y, un poco, hacemos un dos en uno para promocionar tanto el comercio como a los artistas. Lo hacemos a través de Instagram, YouTube y nuestra página web. El propio artista lo difunde a través de sus redes sociales y el comercio también. La mayoría de comercios de barrio no están muy metidos en las redes y también les estamos ayudando un poco, dándoles unas pequeñas clases, recomendaciones o tips para que les saque más partido a las redes”, detalla.

Mercado Sónico ha comenzado su proyecto en La Chana. En total, 12 comercios de este barrio y 12 artistas granadinos han participado para dar visibilidad a sus negocios y a su música, respectivamente. Pepe Molina nos cuenta como anécdota que cuando publicaron el primer vídeo, “la misma gente de La Chana se asombraba de ese comercio o no sabían que ese comercio estaba a dos metros de su casa”. Así, destaca que el motivo por el que llevan a cabo este proyecto es “para visibilizar, primero, que existen esos comercios, que la gente conozca que hay muchos locales y servicios que se ofrecen a dos metros de su casa” ya que “mucha gente no va porque dicen que no saben ni que existen”. “Es, un poco, darle esa ventanita porque los centros comerciales tienen grandes campañas de promoción, tienen redes sociales muy potentes y demás, y estos comercios de barrio muchas veces no tienen ni esa ventanita para enseñar lo que hacen o dónde están”, añade Pepe Molina.

También Mercado Sónico permite a los artistas contar con “esa ventanita para asomarse y mostrar su arte”. “Si no la tienes, al final, te quedas en la nada. Es como si no te muestras, no existes”, explica.

Los 12 comercios de La Chana que ya han participado en el proyecto de Mercado Sónico han sido Pescadería Las Torres, Ozone Moda, Ferretería FGA, NC Peluquería, Mavic Peluqueros, Floristería Arte Floral, Canicas, Chari cerámica, El mundo de luna, Sabika Floristería, David Moda y Blessed Barbería. Los artistas que se han sumado a esta iniciativa han sido Marta Juárez, Amigas!, Rena Stack, Kala M, Venenosa, Marga Sur, MZX Graná, Sosoritnem, Exilio a Plutón, Camila Luna, Bobby Rasta y Alvarito Calavera.

La idea de los creadores de Mercado Sónico es “seguir por otros barrios de Granada para poder continuar ampliando el proyecto hasta completar toda la ciudad”, señala su coordinador, Pepe Molina. En esta ‘primera temporada’ del proyecto han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, algo que considera fundamental para poder continuar con la iniciativa por más barrios de la ciudad. Molina espera que tanto el consistorio como otra entidad o alguna asociación de vecinos o comerciantes “se una” ya que “cuanto más apoyo” tengan, podrán seguir por más barrios y darle mucha más visibilidad de la que le han dado hasta ahora.

Para el mes de septiembre, los componentes de Mercado Sónico tienen prevista la grabación de un podcast para difundir también a través de él las entrevistas a los grupos y a los comerciantes. “Queremos tener también ese altavoz para toda esa gente, artistas y comercios que lo necesiten. Lo vamos a tener en plataformas como Ivox, Spotify y otras plataformas digitales. Pero, sobre todo, lo vamos difundir en todas las redes sociales a través de publicaciones, historias y todo eso”, detalla.

Mercado Sónico pretender continuar su recorrido por otros barrios de Granada para seguir mostrando todo el talento que hay en la ciudad, tanto el de esos trabajadores que regentan su propio negocio como el de los artistas de diferentes estilos que quieren dar a conocer su música.