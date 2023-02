La mejora de las conexiones con Granada supondrá un incremento de la actividad económica de hasta el 15%

Mejorar las conexiones del sistema aéreo-ferroviario de Granada permitirá a la provincia incrementar su actividad económica hasta un 15%. Así se desprende del estudio de Cámara Granada y Confederación Granadina de Empresarios (CGE), que indica que triplicar el número actual de pasajeros del aeropuerto, hasta alcanzar los tres millones de viajeros, y duplicar los usuarios del AVE, hasta los 800.000 viajeros, supondría un significativo avance en términos económicos y empresariales.

El presidente de Cámara y CGE, Gerardo Cuerva, ha presentado esta mañana los principales resultados del estudio ‘El impacto de las conexiones aéreo-ferroviarias de Granada en el desarrollo económico de la provincia, percibido por el tejido empresarial granadino’, que confirman que “las deficientes conexiones están lastrando la actividad empresarial” de la provincia. “Tenemos un sistema de comunicaciones que no sirve al empresario y que, por tanto, no sirve a nuestra economía”, ha apuntado Cuerva.

Granada tiene una oferta actual inferior a los 76 vuelos y los 28 AVE semanales, en horarios poco competitivos que no cubren las necesidades de los empresarios. En términos generales, Málaga tiene el doble de conexiones diarias con Madrid, mientras que Sevilla prácticamente las cuadruplica. “Pese a ser una de las principales ciudades turísticas de España y estar mucho más cerca de Madrid, si nos comparamos con Sevilla o Málaga tenemos el peor sistema aéreo-ferroviario. Somos más lentos, más caros y tenemos muchas menos opciones”, ha apuntado el presidente de los empresarios granadinos.

El estudio incluye un revelador análisis comparativo, que señala que un empresario granadino necesita 17,5 horas para tener una reunión por la mañana en Madrid y volver a la ciudad al final de la jornada. Viajar desde Granada en lugar de hacerlo desde Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza o Bilbao es la opción qué más tiempo requiere y una de las más caras y, en términos similares, el sistema de trasporte hace que Granada sea menos atractiva que esas ciudades para un viajero europeo.

Además, el estudio señala el potencial de crecimiento del Aeropuerto de Granada, que a pesar del crecimiento del último año se encuentra muy lejos de la media nacional en la ratio de número de pasajeros respecto a su área de influencia (100 km). Así, con la ratio situada para Granada en el 13,7%, la media nacional es del 83,6%. A Granada le superan en este índice aeropuertos como el de Almería, Santander, Vigo o Coruña.

La opinión de los empresarios

El documento, que ha sido desgranado por la profesora titular del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Granada e investigadora principal del estudio, Myriam Martínez, confirma a través de cuestionarios y entrevistas en profundidad lo que era un secreto a voces: el 75% de los empresarios considera que el actual sistema de conexiones es un gran obstáculo para la competitividad y el desarrollo económico de Granada. Incluso uno de cada dos empresarios que usan el avión o tren para sus desplazamientos laborales cree que el sistema frena la economía provincial e incluso su propio negocio (un 44%)

Esa afirmación se ve reforzada por los resultados de la encuesta del nivel de uso de los distintos medios de transporte por parte de los empresarios. Actualmente, solo un 11% de los viajes empresariales se realiza en AVE (6,75%) o en avión desde Granada (4,58%), mientras que el 70% sigue utilizando su coche particular, en la gran mayoría de los casos por la falta de adecuación del sistema aéreo-ferroviario a sus necesidades. Incluso aunque crecen, las cifras respecto a la capital de España siguen siendo muy bajas: sólo el 35% de los viajes empresariales a Madrid se producen en AVE o avión desde Granada.

“Es demoledor que el 87% de los viajes empresariales tengan que empezar o desarrollarse por carretera. Creo que es el mejor resumen de cómo es nuestro sistema aéreo-ferroviario. 9 de cada 10 empresarios tienen que viajar por carretera”, ha señalado Cuerva.

En ese sentido, el estudio recoge las principales mejoras que demandan los empresarios y que incrementarían sensiblemente las cifras de usuarios tanto de avión como de AVE. “Los empresarios piden más frecuencias y mejores horarios para Madrid y Barcelona que permitan viajar pronto y volver tarde y añadir nuevos destinos como Valencia y La Coruña en el caso del avión y Sevilla en el caso del AVE”, ha explicado Gerardo Cuerva, que ha subrayado que la principal mejora que demanda el tejido empresarial en el caso del tren es la velocidad. “Los empresarios nos dicen que el medio de transporte que más les gusta es el AVE, pero que necesitan más velocidad, que no es una mejora realizable a corto plazo”.

El estudio preliminar de demanda recogido en el informe indica cómo crecería la misma aplicando las mejoras sugeridas por los propios encuestados. Y hay dos datos significativos: el porcentaje de viajes empresariales a cualquier destino realizados en AVE o avión desde Granada se incrementaría desde el 11% actual hasta el 50,5%.

Pero es que, además, aplicando las mejoras que piden los empresarios, sobre todo en el aeropuerto, el estudio estima en más de 600.000 los viajes empresariales en avión a Madrid y a Barcelona. “Con mejoras relativamente fáciles, volviendo a las frecuencias de Madrid y Barcelona e incrementando un par de destinos nacionales, contribuiríamos sensiblemente al objetivo de superar los tres millones de viajeros para alcanzar ese crecimiento de la actividad del 15%”, ha indicado el presidente de CGE y Cámara Granada.

Propuestas empresariales

El estudio, encargado en el contexto de Granada Frenada, movimiento empresarial para reclamar la mejora de las conexiones de la provincia que cumple un año el próximo 21 de febrero, permite a Cámara Granada y CGE establecer las prioridades de los empresarios de cara a sus conversaciones con las administraciones públicas. “En el caso del avión, más allá del turismo y de los vuelos internacionales, que nos parecen muy importantes, tenemos que pelear por recuperar frecuencias con Madrid y Barcelona, con horarios amplios que nos permitan ir y volver en el día, mantener Bilbao y añadir conexiones con Valencia y La Coruña”, ha indicado Gerardo Cuerva.

El caso del AVE, ha reconocido Cuerva es algo más complicado, ya que el empresario considera que la verdadera mejora es la velocidad, “algo difícil de conseguir a corto plazo”. Sin embargo, Cuerva ha sido claro a la hora de señalar que Granada debe exigir a ADIF que acelere la variante de Loja y a RENFE que elimine paradas intermedias en varias frecuencias para no demorar aún más el tiempo de viaje. En todo caso, el presidente de los empresarios ha introducido en el debate que si la velocidad no se puede acortar drásticamente “quizá llegue el momento en el que nos debamos plantear exigir un trazado nuevo y directo de la Alta Velocidad”.

Y, entre tanto, el presidente de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios también se ha referido al precio. “El empresario no es especialmente sensible al precio, pero si el AVE no nos está dando la velocidad que promete su nombre, tal vez debamos exigir a RENFE que baje el precio para ajustarlo a las desventajosas condiciones del viaje”. Finalmente, Gerardo Cuerva ha anunciado que CGE y Cámara han encargado una continuación del estudio para cuantificar en términos económicos qué le está costando a Granada el deficiente sistema de conexiones.