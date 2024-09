Marta, Sebas, Guille y los demás estarán orgullosos de Amaral

Es difícil que un brillante festival cierre de forma más apoteósica su edición y es complicado que unos artistas encuentren mejor escenario para poner un broche de oro a su gira. El ciclo ‘1001 Músicas-CaixaBank’ y Amaral se hicieron anoche un favor mutuo en una sesión que será recordada por los cientos de amigos que se reunieron en el Generalife para asistir a un excelente concierto en el que no faltaron los temas más novedosos del afamado dúo aragonés y, cómo no, sus canciones más conocidas, coreadas con fervor por sus seguidores.

Eva Amaral y Juan Aguirre tienen algo especial con la ciudad de la Alhambra y conectan con su gente, algo que ya viene avalado por una predilección de ellos por la música y los músicos de Granada. De hecho, en sus inicios, Eva Amaral tocaba algún tema de Lagartija Nick y se proclamaba como una profunda admiradora de José Ignacio Lapido hasta el punto de que lo calificaba como uno de los mejores letristas y compositores del pop rock español.

El dúo no dejó pasar la ocasión de hacer una versión de 'La noche que la luna salió tarde' en ‘Partiendo de Cero’, el disco lanzado en homenaje a 091 en el año 2002. Además, algunas de sus canciones, se inspiraban en Granada, ciudad a la que admiraban no solo por la gran cantidad de bandas que de ahí surgían sino por el propio embrujo del lugar. “Desde Portugal a la sierra de Granada / Desde el Sacromonte a las calles de Madrid / Aunque estemos lejos, nunca nos separaremos / Porque te has metido entre mis huesos”.

Posteriormente, cuando ya eran uno de los que más discos vendían en España, en 2009 publicaron un trabajo muy especial, con tan solo cuatro canciones, que se editó con motivo del décimo aniversario de la revista musical ‘Efe Eme’. Este digital lo colgó en su web para que cualquiera que quisiera pudiera descargarlo (en Internet aún es fácil encontrarlo en la actualidad). Un disco diferente, que fue un homenaje a la música y a los músicos de nuestra tierra y que titularon ‘Granada’. En el álbum aparecen las versiones de Amaral de ‘En tus ojos’, de 091; ‘Universal’, de Lagartija Nick; ‘Luces de neón’, de Lori Meyers; y ‘Si está bien’, de Los Planetas.

Pero, además de subirse en varias ocasiones al escenario tanto con la banda de Antonio Arias como con Lapido, otro ilustre músico granadino ha sido objeto de la adoración de Amaral: Miguel Ríos. Con el incombustible rockero han tenido estelares apariciones, que han quedado grabadas para la posteridad, como en el ‘Bye bye Ríos’, cuando cantaron juntos ‘Al sur de Granada’ en el concierto que se celebró en el Palacio de Deportes de Granada y del que salió un gran álbum, o en el más reciente disco del 40 aniversario del ‘Rock & Ríos’ en el Eva Amaral cantó con el granadino uno de sus temas más icónicos: ‘El río’.

En Granada han tocado en varias ocasiones, en algún festival rockero a finales de los años 90 cuando eran menos conocidos, pero sus más recordadas actuaciones son la de 2002 en el Zaidín Rock; seis años más tarde, ya como estrellas, en el Palacio de Deportes, y cuando fueron cabeza de cartel en el Granada Sound de 2016. A esta prestigiosa lista, sin duda, ya se suma al recuerdo colectivo de sus seguidores la espectacular actuación de anoche en el ‘1001 Músicas-CaixaBank’, que sirvió para cerrar una brillante edición de un festival que, año tras año, va subiendo en calidad y prestigio. Y, cómo no, para poner punto y final a una nueva gira del dúo que le mantiene en lo más alto del pedestal musical español por su calidad, talento y compromiso. Marta, Sebas, Guille y los demás estarán orgullosos de lo conseguido por Amaral, como lo están esa gran cantidad de granadinos -y otros venidos de fuera- que ayer estuvieron en el Generalife y que son incondicionales de Eva y Juan por encima de todas las cosas.