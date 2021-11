Los días del truco o trato y de los disfraces ya son un recuerdo. Halloween se despide por todo lo alto al volver a celebrarse con total normalidad y ya empiezan a aparecer los primeros alumbrados que anuncian la llegada de la Navidad. Aún quedan prácticamente dos meses para la última fiesta del año, pero la artista más reconocida de esta época del año ya está calentando motores.

Las fechas navideñas tienen una banda sonora particular. Los acordes de 'All I Want for Christmas is You' empiezan a resonar en la cabeza de los amantes de la Navidad y Mariah Carey lo sabe. La cantante estadounidense lanzó un vídeo muy peculiar en sus redes sociales que inicio la cuenta atrás hacia los últimos días del año.

En el vídeo se puede ver un reloj y justo cuando dan las doce aparece la artista con un bate de beisbol con los colores típicos de los bastones de caramelo navideños. A continuación, Mariah Carey destroza unas calabazas con la frase "No es la hora" mientras suenan las primeras notas de su canción más reconocida.

Además, los fans ha percibido un detalle escondido en el clip publicado. La fecha del 5 de noviembre aparece en uno de los regalos, un guiño a la nueva canción navideña que la cantante prepara para este año. Bajo el título de 'Fall in Love in Christmas' el nuevo tema de la artista se antoja a un nuevo éxito mundial, aunque seguro será difícil que supere a 'All I Want for Christmas is You', la banda sonora oficial de la Navidad durante años.