Mamen, la rotulista que pinta de ilusión los escaparates de Granada

Mamen es de esas personas carismáticas y afables que sueñan en bajito para cumplir sus sueños a lo grande. Se dice a sí misma insegura, pero la realidad es otra. Su habilidad artística la ha llevado a convertirse en todo un hito del rotulismo en Granada, su ciudad natal. Bajo el pseudónimo de 'Rotulart_', esta granadina disfruta trabajando en lo que ha sido siempre su pasión: el arte.

Desde hace siete años se dedica activamente a la pintura de escaparates en diferentes comercios y establecimientos de la ciudad. "No es fácil dedicarse al arte, he estado mucho tiempo dedicándome a otras cosas, pero jamás he abandonado lo que consideraba mi pasión, y al final lo he conseguido", relata esta joven. Comenzó mientras trabajaba como camarera en el negocio de sus hermanos, un día se le ocurrió pintar el cristal del escaparate de una forma llamativa para atraer a la clientela. Lo hizo casi sin querer y logró lo que nunca se habría imaginado con aquella ocurrencia.

Sin tener la más remota idea de que esa hazaña le devolvería la ilusión de su vida, en pleno Ganivet, mostró su arte a la vista de todos. "Fue el escaparate más importante de mi vida, el escaparate a mi trabajo", cuenta sonriendo. Por primera vez, aquel cristal le reavivó la llama de esperanza que el tiempo había ocultado en su maleta de pinturas. Mamen se siente muy orgullosa del crecimiento que ha logrado a lo largo de estos años: "Yo me encargo de hacer divertido un establecimiento que, a primera vista, te puede parecer un tanto aburrido".

"Vivo con la ilusión de 'qué va a pasar'"

La artista reconoce que le gusta vivir el día a día, "a mí no me gusta la monotonía, necesito ese 'pellizquillo' de decir 'bueno, a ver qué voy a hacer mañana', yo vivo todo el rato con la ilusión de 'qué va a pasar' y me niego a perderla". Esas cosquillas diarias con las que Mamen enfrenta su porvenir son el motor de su trabajo: "Así, tengo vía libre para mi creatividad".

Sus inicios no fueron tan buenos como quería. Le costó abrirse paso en este camino lleno de obstáculos y desconocimiento. La joven confiesa que "en muchas ocasiones regalé mi trabajo". A pesar de ello, no se arrepiente de nada. Podría decirse que fue una de las pioneras en dedicarse a la pintura sobre cristal en Granada: "Yo de primeras tuve que dar a conocer lo que era la pintura de escaparates con precios muy bajitos, moviéndome un poco para promocionarme en otros lugares e intentando que la gente confiase en este bonito proceso".

"Cada proyecto depende de la etapa en la que vives"

Además de artista, Mamen es mamá de dos niñas. Entre sus muchos trabajos, hay uno que destaca especialmente: pintar el colegio donde sus pequeñas estudiaban. "Cada proyecto depende de la etapa en la que vives. En aquel momento, el más ilusionante fue pintar el lugar donde ellas pasaban las horas, detalla. Después de siete años dedicándose en cuerpo y alma a este oficio, no sabría elegir con cuál de todos quedarse. Ha pintado varias casetas del Ferial del Corpus de Granada, así como establecimientos y hoteles emblemáticos de la ciudad, los cuales han sido para ella "todo un sueño y una ilusión".

"Cada año hay nuevos proyectos que me ilusionan igual o más que el anterior", esboza sonriendo. "A mí me cuentan hace diez años que me iba a dedicar a lo que me dedico y yo no me lo hubiera creído nunca. Esto es un sueño para mí. Estoy tan satisfecha con la vida que tengo ahora que no espero mucho más, simplemente seguir trabajando en lo que me gusta".

La granadina tiene en mente un reto fijado para este 2025: diseñar el cartel del Día de la Cruz o el del Corpus de Granada. Un nuevo desafío que, sin duda, continuará poniendo en valor su talento y dejando huella en cada rincón de la ciudad.