La historia que guardan los trajes de los Reyes Magos de Granada

La honorífica llegada de Sus Majestades de Oriente a la Alhambra en la mañana previa a la Cabalgata de Reyes acaparó todas las miradas. Era la primera vez que los Reyes Magos accedían a Granada por la puerta grande. La Alhambra se convirtió en el escenario de recepción real de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, acompañados por su séquito de pajes, fueron recibidos entre aplausos y una expectación especial ante el asombro de ver a los Reyes de Oriente en el lugar más emblemático de la ciudad. Un acontecimiento que marcó el inicio de una jornada llena de magia, ilusión y muchas sonrisas.

En esta ocasión, los tres Reyes Magos de Granada provienen desde distintas disciplinas, concretamente el embajador de Melchor, Antonio Gutiérrez, diseñador de moda granadino ha sido el encargado de confeccionar los trajes de los emisarios de Oriente para esta Cabalgata de Reyes 2025. Un patrón que se ha inspirado en las raíces granadinas más puras.

"Cuando se nos planteó el proyecto de confeccionar nuevos trajes para los tres Reyes Magos en la Ciudad de Granada, lo asumimos con gran ilusión, ya que ha sido uno de los trabajos más especiales que hemos realizado. Al diseñarlos, partí de la idea de que los tres Reyes Magos llevaron tres regalos a Jesús: el oro, que simbolizaba su condición de rey; el incienso, que representaba su divinidad; y la mirra, que hacía referencia a su humanidad. Con esta inspiración, decidí que cada uno de los Reyes Magos trajera un regalo o un homenaje simbólico a nuestra ciudad. Para ello, me basé en la simbología de los colores que se asocian tradicionalmente a cada rey: Melchor, el rojo; Gaspar, el azul; y Baltasar, el verde. A partir de ahí, busqué elementos que pudieran representar esos colores en nuestra ciudad y darles un significado especial en los nuevos trajes", explica Antonio Gutiérrez, el diseñador y embajador de Melchor en la ciudad de Granada este 2025.

La Granada, la Fajalauza y la Taracea, emblemas de identidad en los trajes de los Reyes Magos

Lo hizo a través de los colores. El rojo, un color vivo, llamativo y representativo del fruto de la Granada, el símbolo característico de la ciudad, quedó plasmado en el diseño de la vestimenta de Melchor. En la parte del pecho, se bordó con ese rojo intenso una Granada, reflejo de la identidad nazarí. Siguiendo esta línea, el rey Gaspar, representado con un azul brillante, ecléctico y majestuoso, simbolizaba, a través de su traje, la artesanía granadina más típica: la Fajalauza. Para culminar, en la vestimenta del rey Baltasar, esas tonalidades verdes y amarillas quedaron plasmadas a través del arte de la taracea, mezclando los tonos de la naturaleza con la madera y creando una simbiosis perfecta que representa la esencia de Granada en sus orígenes.

No faltaron detalles. Desde los turbantes, hasta las casacas y la simbología astral, estuvieron presentes en el diseño de la vestimenta de Sus Majestades para la gran noche en la ciudad de la Alhambra. Los trajes de los pajes también estuvieron cuidados al milímetro, así lo explica Antonio: "En cuanto a los pajes, nos parece que en Granada hay muchas tradiciones y, en todas esas tradiciones, debido al tema castellano y la Reconquista, hay unos maceros que son los que llevan las mazas, y eso se impuso en la época de Carlos V. Entonces, los trajes de los pajes simbolizan a los maceros granadinos; es decir, llevan una casaca con forma de basquiña y un pantalón tobillero, debajo de la rodilla, y simbolizaban un poco lo que son los maceros. Además, han ido en el color de ese rey para que no haya nada que sea extraño o que no los relacione con su él".

Un majestuoso trabajo que ha sido el protagonista durante la noche más mágica del año: la Noche de Reyes. "Estamos muy contentos con el trabajo; creo que es un trabajo muy bonito y artesanal, que simboliza Granada y, además, refleja la personalidad de cada uno de nosotros", reconoce orgulloso el diseñador.

Una tradición que nace y busca su hueco en la Cabalgata de Granada

La intención de Antonio, el rey Melchor de 2025, es que esta tradición perdure en el tiempo y se instaure en la ciudad para reconocer el talento de los diseñadores granadinos en un día especial para mayores y pequeños. "Espero que esto contribuya a crear una especie de tradición y que, cada año, los Reyes que salgan busquen incorporar la moda granadina, y sobre todo, la de los artesanos locales. Además, que sea algo innovador, pero con alguna tradición que ya existe en Granada, como la Tarasca, cuyo traje se cambia todos los años y lo realiza un diseñador local. Sería muy positivo que esta tradición se instaurara también en nuestra cabalgata de Reyes, que es la más antigua de España. Creo que de esta forma se le daría más valor a nuestra cabalgata y a nuestras tradiciones", sentencia el granadino.