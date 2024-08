Lola Índigo estalla contra los comentarios sobre su físico: "Me encanta mi celulitis"

Las redes sociales vuelven a convertirse en el espejo en el que soltar cualquier tipo de comentario despectivo hacia una persona mostrando una clara ausencia de responsabilidad afectiva hacia quien se habla. En esta ocasión, la afectada ha sido la cantante granadina Lola Índigo, quien no ha dudado en responder a todos aquellos mensajes que pueden resultar muy hirientes.

La artista acumula varios comentarios respecto a su físico, un tema que la granadina ha decidido cerrar de golpe con una respuesta ejemplar. A través de sus redes sociales, Mimi ha explicado que, en relación a los comentarios sobre su cuerpo en TikTok, "me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás".

La artista ha asegurado que le encanta como lo que le de la gana, hacer el deporte que le gusta y utilizar la ropa que "me hace sentir bien en el escenario, enseñando lo que me apetezca". Así mismo y dejando muy claro que nada ni nadie podrá acomplejarla, la granadina ha añadido: "Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa".

Tras estos primeros mensajes, Lola índigo añadió dos comentarios más aludiendo directamente a aquellos que se empeñan en criticar su físico: "Lo siento mucho por la gente que tiene tantos complejos como para opinar del cuerpo de los demás. De todo se sale. Yo tengo un cuerpo normativo. Dejad de pensar que todos los cuerpos que están en televisión o sobre un escenario deben ser iguales", ha finalizado.