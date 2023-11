Kwan Cheatham: "Los buenos momentos llegarán, lo prometo"

Kwan Cheatham es de esos jugadores que desprende confianza por los cuatro costados. Sí, esa misma confianza y seguridad en sí mismo que demuestra durante los partidos para coger el balón y, sin pensárselo ni una milésima de segundo, lanzar desde el triple un tiro perfecto que casi siempre acaba levantado a todo el Palacio de Deportes. Sin hacer demasiado ruido, el ala-pívot estadounidense se ha convertido en el fichaje que mayor rendimiento está dando esta temporada a Covirán Granada. Una aportación que, seguramente, proceda de su calma a la hora de plantear cualquier situación, incluso las más complicadas.

Como él mismo explica a este medio, no suele frustrase por nada. La confianza en sí mismo es plena, al igual que en el equipo y en Pablo Pin. Cheatham habla sin tapujos sobre la situación que atraviesa el equipo. Comprensivo con la preocupación que muestra la afición, el rojinegro señala que "aun es pronto" y asegura que "las victorias llegarán pronto". Todo un experto en el 'catch and shoot', enamorado de la ciudad y deseoso de brindarle a Granada y a su afición todas las alegrías que "se merecen". Así ve Kwan Cheatham la temporada, el próximo partido ante el Real Madrid y su actuación individual:

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Físicamente me siento bien, echaba de menos jugar así que ha sido bueno volver a la ACB, no de la forma que me gustaría por como se han dado los siete partidos. Mentalmente también estoy bien. En la pista las cosas pueden salir mejor tanto a nivel colectivo como individual. Fuera de la pista, tengo a mi familia y cuando salgo de aquí me centro en estar con mi mujer y mis dos hijos.

P: Me voy a remontar al partido contra Zaragoza antes de analizar la situación actual del equipo. ¿Cómo fue para ti conseguir era primera victoria?

R: Fue increíble. Como equipo, Pablo nos repetía que los partidos que estábamos perdiendo eran por muy pocos puntos de diferencia y ante equipos muy buenos, así que confiábamos en que llegaría la primera. Cuando la hemos conseguido ha sido increíble, sobre todo, poder hacerlo delante de nuestro público y poder disfrutar con ellos y verlos felices.

P: El mal momento parece que terminó con la victoria ante Zaragoza, pero después vais a Manresa y perdéis. ¿Qué pasó en aquel partido?

R: ¡Vaya partido!. Todo fue por los pequeños detalles. Son muchas cosas que hemos hablado durante la semana con el entrenador. En la ACB si tienes dos o tres minutos malos, cualquier equipo puede coger ventaja. Intentamos pelear hasta el final, pero desafortunadamente no pudimos conseguir la remontada.

P: Los aficionados están algo preocupados por el equipo, ¿Los entiendes?

R: Claro que los entiendo. Cualquier persona que vea ese balance de 1 a 6 estaría un poco preocupado, pero creo que no hay que estarlo. Somos casi un equipo completamente nuevo, con muchos jugadores nuevos y aun es muy pronto en la temporada. Entiendo que tener seis derrotas es muy duro, pero como he dicho los partidos que hemos perdido han sido por muy poca diferencia, no es que estemos perdiendo de 15 o 20 puntos. Siento que tenemos que seguir concentrados en los pequeños detalles, esos que podemos controlar y las victorias van a llegar muy pronto.

P: A pesar de las derrotas, ¿Cómo trabaja el equipo durante la semana? ¿Se mantiene el optimismo y el buen ambiente en la plantilla?

R: Somos un equipo muy unido tanto dentro como fuera de la pista. Todos confiamos en que el mal momento va a pasar y que tenemos que seguir trabajando y escuchando lo que nos dice el entrenador, él nos ayuda muchísimo cada semana, detallando en qué tenemos que mejorar cada semana. Tenemos que dar un paso más. Como he dicho, cualquier equipo puede ser competitivo y nosotros tenemos que ser competitivos los 40 minutos en cada partido. Nuestro momento va a llegar.

P: Eres el único fichaje de la temporada que ya contaba con experiencia en la ACB, ¿Te imaginabas un inicio tan complicado?

R: Sí que lo esperaba, es la ACB. Todo el mundo sabe que cualquier partido es muy complicado, cualquier equipo es competitivo. Lo esperaba, ya he jugué aquí un año y medio, pero sinceramente, desde que estuve en la universidad no me preocupo en exceso. Entrenamos muy bien todas las semanas y seguro todo empezará a ir a nuestro favor.

P: Me gustaría hablar ahora de tu técnica de lanzamiento, especialmente desde el tiro exterior. Lo hemos visto con grandes porcentajes de acierto con el ‘catch and shoot’, ¿Es algo innato o lo practica cada día?

R: Es algo que tengo desde que empecé, desde que tenía seis o siete años. Era siempre la persona que quería lanzar triples, no era como otros niños, nunca quise jugar cerca del aro, siempre quise ser quien lanzase los triples. Siento que ahora en los partidos es donde se ve eso. Mi padre ha trabajado mucho conmigo desde que era pequeño.

P: Pero en los últimos partidos le hemos visto porcentajes más bajos, ¿Por qué?

R: Si fuese capaz de anotar cada tiro que lanzo.. pero esto es baloncesto. Confío mucho en mis capacidades, sé que puedo lanzar. Durante los partidos, algunos entran y otros no, es normal. Si mis lanzamientos no entran lo que sí se es que tengo que ayudar al equipo en otras cosas en la pista, como en el rebote, algo que Pablo me ha pedido. Sé que soy un buen tirador y que siempre voy a tirar buenos lanzamientos y sé que anotaré la mayoría de los tiros abiertos. En los últimos dos partidos mi porcentaje de acierto ha bajado, pero sé que volveré a mis porcentajes anteriores. No me siento frustrado por esto, nunca me siento frustrado. Tengo mucha confianza en mí y los compañeros también saben que soy un gran tirador y ellos creen en mi.

P: Ahora viene el Real Madrid, ¿Qué espera de ese partido?

R: Todo el mundo está muy emocionado con este partido. Es el mejor equipo de Europa. Es otra oportunidad para jugar un baloncesto de gran nivel y creo que tenemos que aceptar este reto. En la ACB cualquier equipo puede derrotar a cualquier equipo. Creo que vamos a salir a pelear, como nos ha dicho Pablo, los 40 minutos y veremos que ocurre.

P. Imagino que Pablo Pin les habrá dicho que no se fijen en el rival.

R: Exacto. En el baloncesto puedes controlar muchas cosas como los rebotes, las recuperaciones y jugar duro durante los 40 minutos. No puedes controlar que hace un equipo con jugadores de tanto nivel y con tanta experiencia, pero estamos en casa, con nuestro público, vamos a tener esa energía de ellos.

P: Ya ha mencionado antes que está cómodo en la ciudad, pero cuénteme un poco más.

R: Es increíble. El otro día fue Halloween y yo tengo dos hijos pequeños y los llevé a hacer el 'Truco o Trato' por primera vez en Europa y fue increíble como todo el mundo me conocía a mí y a mi familia, nos acogieron como familia. La ciudad es increíble, el tiempo también, estamos en noviembre y hace buen tiempo. Es perfecto para una familia, mis hijos pueden ir tranquilos a un parque a jugar, conocer a otras familias que se esfuerzan por hablar inglés y comunicarse con nosotros. Es increíble como aquí todos nos abren sus brazos para acogernos. Da igual donde vayas, todo el mundo se acerca a decirte 'Hola'. Estos tres primeros meses han sido increíbles.

P: Por último, la pregunta habitual. ¿Un deseo para la temporada?

R: Mi mayor deseo es el éxito del equipo. Quiero que la gente esté feliz, no hablo de victorias o derrotas, sino que salgamos a dar el máximo. Es una ciudad que aprecia eso y si hacemos eso las victorias van a llegar. Solo quiero que, después de este año, se empiece a mover todo, lleguen mejores contratos, mejores cosas para el equipo. Solo quiero darle al público lo que se merece. El club ha llegado a la ACB en tan solo diez años y los aficionados han estado esperando por esto y solo puedo decir que los buenos momentos llegarán, lo prometo.