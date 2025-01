José Ramón Jiménez: "Queremos desarrollar suelo de forma sostenible y en consonancia con las necesidades de Dílar"

El alcalde de Dílar, José Ramón Jiménez, es el noveno protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor, que lleva en el cargo 13 años, asegura que Dílar es “un pueblo atractivo para vivir y para visitar” y destaca su “patrimonio natural”, ya que “el 90% del territorio del término municipal son espacios protegidos dentro del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada” y ya ha conseguido ser reconocido como “reserva de la biosfera”. De los proyectos como un nuevo centro médico, un espacio escénico, instalaciones deportivas o un espacio joven también ha hablado José Ramón Jiménez, quien ha destacado la necesidad de "desarrollar suelo de forma sostenible y en consonancia con las necesidades de Dílar".

Pregunta (P). Lleva 13 años como alcalde de Dílar, desde 2011, ¿en qué diría que ha cambiado el municipio desde que es su alcalde?

Respuesta (R): Pues sobre todo tenía la intranquilidad de precisamente cambiar mi municipio y creo que, poco a poco, y todavía queda mucho recorrido que hacer, hemos conseguido un pueblo atractivo para vivir y para visitar y, sobre todo, hemos conseguido mantener, incluso mejorarla, la calidad de vida de los vecinos de Dílar. Con eso te das cuenta que vas por el camino que es más adecuado para el municipio, y en eso vamos a seguir trabajando.

P. ¿Qué destacaría del patrimonio y de los parajes de Dílar, donde se puede disfrutar en plena naturaleza?

R: Dílar es un municipio con muchas particularidades, pero si algún patrimonio de todos los que tenemos hay que destacar, es el patrimonio natural. El 90% del territorio del término municipal de Dílar son espacios protegidos dentro del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, todo lo que es la zona del valle del río Dílar. Y últimamente también hemos conseguido que el municipio, la totalidad de su término municipal, sea reserva de la biosfera, que yo creo que también es una buena noticia para Dílar.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo, más inmediatos para Dílar?

R: Todos los proyectos se basan básicamente en dos ejes que son los que definen nuestra acción de gobierno, que son hacer un municipio cada vez más atractivo, conservar y potenciar la belleza que ya tiene Dílar y, por supuesto, todo desde un ámbito sostenible y medioambiental. Y, por otro lado, mejorar la calidad de vida que ya disfrutamos los vecinos de Dílar, dando mejores servicios si cabe, creando nuevos equipamientos como los que estamos haciendo y, sobre todo, estando cerca de la gente que más necesita de que le ayudemos.

P. ¿Cómo va el proyecto para el nuevo centro de salud en la Plaza Mirador de Sierra Nevada?

R: Estamos ultimando lo que es la redacción del proyecto y si todo va bien, en el año 2025 podremos comenzar lo que es ya la fase de ejecución de obra. Es un proyecto interesante porque ya refleja no solo los habitantes que tiene el municipio de Dílar, de 2.500, sino que también se desarrolla para una población incluso de hasta 10.000 habitantes. Y, por otro lado, es en un lugar muy accesible, céntrico, que es lo que nos piden los vecinos para que los desplazamientos sean pequeños y, obviamente, quien conoce el municipio sabe que la Plaza Mirador Sierra Nevada es la ubicación más adecuada para hacer el nuevo consultorio médico.

P. Y el proyecto de prolongación del carril bici de Otura a Dílar, ¿cómo va y qué supondrá para los vecinos del municipio?

R: Es un proyecto que se está redactando, está ya en fase final por parte de la Delegación de Carreteras de la Diputación Provincial de Granada y en el que se consolida el carril bici hasta el término de Dílar, hasta lo que conocemos todos los dilareños por la curva del cementerio, y desde el término municipal de Otura. Estamos hablando de aproximadamente un kilómetro y medio y lo que se va a hacer es una reconversión de la carretera donde, por un lado, se va a hacer el carril bici, continuidad del que viene ya desde el municipio de Otura y, por otro lado, el carril peatonal con objeto de garantizar la seguridad de los diferentes espacios intermodales de utilización de la carretera, donde el tráfico rodado vaya por el centro. Por un lado, el carril bici y, por otro lado, el peatonal, de tal forma que se garantice la seguridad de todos los usuarios. Y no solo eso, se van a vertebrar también en ese tramo dos rotondas que articulen también las incorporaciones de forma más segura de los usuarios de vehículos de la carretera.

P. ¿Qué necesidades tiene Dílar y en las que como alcalde tiene que trabajar para mejorar?

R: Todo se basa en que los vecinos tengan buenos servicios y nosotros, aparte de lo que hemos hablado de hacer un nuevo centro médico, también queremos dotar de mejores instalaciones en el municipio, mejores equipamientos. Ya también se están desarrollando las obras del nuevo centro escénico del municipio, porque la capacidad que tiene Dílar cultural y artística es muy importante y necesitamos un espacio para que se puedan desarrollar todas esas actividades. También instalaciones deportivas se van a incrementar. Se va a hacer una pista de pádel pronto en la urbanización Cañadas del Parque y también se va a mejorar la pista polideportiva que tenemos allí en el entorno del colegio.

Queremos dotar de mejores equipamientos y hay uno que a mí me genera, la verdad, alegría y tengo muchas ganas de hacer, que es un espacio joven para que todos los jóvenes del municipio puedan disfrutar, pasarlo bien, compartir actividades y poder encontrarse, en definitiva.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Dílar.

(Audio) Concha, presidenta de la Asociación de Mujeres de Dílar: ¿Qué planes tiene previstos para las mujeres?

R: Es mi vecina Conchita, la conozco bien, a la presidente de la Asociación de Mujeres. El gobierno de Dílar ahora mismo está muy comprometido en todo lo que es la causa de la mujer. Estamos muy involucrados en todo lo que es darle contenido de talleres y de actividad a la misma. Y tener el instrumento de una Asociación de Mujeres es fundamental en todos los municipios. ¿Qué es lo que me solicita Conchita y qué es lo que me solicita la Asociación de Mujeres? Que tengan espacios para poder ellas reunirse, hacer sus talleres, sus charlas, compartir un rato agradable, una tarde, y en eso estamos. Cuando se haga el nuevo centro médico se nos quedará un edificio en desuso, que es el actual, y queremos que ese edificio, el contenido que se le dé sea la casa o el encuentro de la mujer de Dílar. Es un edificio que se nos va a quedar vacío y se le volverá a dar un contenido. Y también así acometemos la demanda que ellas mismas nos están pidiendo.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta.

(Audio) Yesenia, vecina de Dílar: ¿Qué planes tiene previsto el Ayuntamiento para los jóvenes, los niños y los mayores?

R: Como he dicho, dotar de un espacio joven al municipio es fundamental. Tenemos ya el sitio donde se va a ubicar, que va a ser en la Plaza de España, en uno de los locales que va a adquirir el Ayuntamiento, donde vamos a hacer el centro juvenil o casa de la juventud de Dílar. Pero los jóvenes también tienen otros problemas y el Ayuntamiento ahí tiene que estar detrás. Ayudarles en la formación y ayudarles en el empleo, para lo cual, estamos gastando todo tipo de subvenciones que nos vienen. Ahora, recientemente, una de la Junta de Andalucía para darle contenido al Plan de Empleo, sobre todo a los jóvenes, de aproximadamente unos 70.000 euros, donde se van a generar una serie de trabajos para jóvenes. Y la formación también es un tema muy importante. En esta legislatura me gustaría que todos esos jóvenes que necesitan un apoyo desde las edades tempranas, desde que están en el colegio, tengan un refuerzo, una escuela de tardes, para reforzar la educación, la formación de todos los jóvenes, que hoy en día es fundamental. Son líneas de actuación que ya estamos trabajándolas, que la llevamos bastante avanzadas y que en esta legislatura creo que se pueden consolidar y poner en marcha.

P. A nivel cultural, en Dílar destaca su festival DEE FEST en el Parque de la Ermita, que huye de lo macro y que aúna música y sostenibilidad y tiene gran aceptación ¿no?

R: Es un festival muy importante para Dílar. El DEE FEST empieza a consolidarse como el único ecofestival de la provincia de Granada, o el primero por lo menos. Y ya vamos a celebrar este año la tercera edición del mismo. Ya se ha presentado el cartel y creo que todas las actividades que hagamos tienen que tener un contenido, como bien has dicho, sostenible. Y en eso estamos, en crear un festival que se acompase a lo que es el municipio de Dílar, pero, sobre todo, que respete el medioambiente. Por eso es un ecofestival y, por supuesto, que sea sostenible en todo su ámbito, en el de capacidad, del consumo o de cómo se llega hasta el festival a través del transporte público. Seguimos avanzando en el mismo, pero ya sí es cierto que se empieza a consolidar y el cartel de este año es magnífico.

P. ¿Qué artistas o bandas van a actuar?

R: Están ahí cerrando todavía algunos. Siempre intentamos que haya bandas granadinas y la más representativa que ha estado, Niños Mutantes, que ya nos han dejado, fue una de los más importantes en la segunda edición. Y para este año, espérate que me acuerde del nombre, pero sobre todo queremos que sean autores granadinos.

P. Y a nivel cultural, me contaba sobre ese espacio escénico, ¿hay otros proyectos más previstos?

R: El espacio escénico, que está ya desarrollándose el proyecto, quizás es de los más importantes que tenemos para dotar de un espacio para poder desarrollar actividades culturales y artísticas, pero quizás todo el contenido que nosotros hacemos cultural en la calle, lo que es la castaña mágica, el mercado del Duende de Dílar, el Festival Artes Sierra Nevada, una iniciativa particular de gente del pueblo y que el Ayuntamiento ahí tiene que estar también apoyándola, donde se hace una colaboración de todo lo que es las disciplinas artísticas, musicales, poesía, literatura, pintura, teatral… Queremos tener una actividad cultural que se desarrolle a lo largo de todo el año y, poco a poco, consolidando esta serie de encuentros estamos consiguiendo hacer un calendario cultural bastante importante en el municipio. La gente del propio pueblo tiene un contenido cultural y artístico muy importante.

P. También es un pueblo con tradiciones. ¿Qué actividades realizan desde del Ayuntamiento para mantenerlas?

R: Ese es otro de los objetivos. Estamos muy cerca de la ciudad de Granada, somos área metropolitana, y no podemos perder lo que es la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué te mantiene que sea diferente al resto de municipios? Que conserves tus tradiciones, que conserves tu cultura, que también sea un pueblo acogedor, pero que la gente sepa valorar a dónde va a vivir, que va a vivir a un espacio protegido, un espacio que sigue siendo pueblo, muy cerca de la ciudad, y eso es muy importante. Para nosotros, mantener las tradiciones, mantener el sentir de Dílar es muy importante, y la gente perfectamente se adapta, perfectamente conserva la naturaleza, mima el entorno, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido.

P. De cara a estos próximos años, ¿qué proyectos más a largo plazo tiene previstos para Dílar?

R: Estamos mejorando bastante todo lo que es nuestro entorno, para que la gente lo pueda disfrutar de una forma responsable, creando senderos. Estamos recuperando y haciendo senderos a lo largo de los recorridos de las acequias del municipio para poner en valor también el agua de Dílar. Ahora se van a recuperar las acequias de careo, en la dehesa de Dílar, a más de 2.000 metros de altitud. La Junta de Andalucía ya está a punto de licitar los colectores metropolitanos que llevan a Dílar, todo concerniente al agua. Nosotros creemos que es la legislatura del agua y que tenemos que arreglar todas las cosas del ciclo integral del agua que todavía no están del todo bien. ¿Pero qué me gustaría? A mí para Dílar no me van a faltar ideas, aunque lleve ya unos cuantos años de alcalde sigo teniendo ideas, pero nos haría falta una residencia en el municipio. Creo que es muy importante.

Nos hace falta también potenciar más zonas verdes y hacer un planeamiento urbanístico. Tenemos Plan General, pero nos hace falta hacer un planeamiento urbanístico, que ya estamos iniciándolo, que se acompase y que se adapte a la realidad y a las necesidades de Dílar. Nosotros no queremos desarrollar suelo por desarrollar, sino desarrollar suelo de forma sostenible y desarrollar suelos que vayan en consonancia con las necesidades del municipio. Y en eso estamos, creo que son tres proyectos fundamentales: dotar de más equipamientos, por ejemplo, de una residencia al municipio, hacer un nuevo Plan General y cerrar todo lo que es el ciclo integral del agua de forma óptima y lo mejor posible.

P. Por último, ¿qué ventajas diría que tiene vivir en Dílar?

R: Dílar tiene muchas ventajas. Una es su ubicación, una ubicación privilegiada, no solo porque está muy cerca de la ciudad de Granada, a tan solo nueve kilómetros, sino porque tenemos un transporte público excelente cada media hora. Un autobús desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. Tenemos una ubicación privilegiada también por el sitio donde estamos, rodeados de naturaleza. Una vez que escapas del suelo urbano, todo es como un gran parque verde donde puedes circular a través de la acequia o a través de los caminos del campo de la Vega de Dílar y la verdad que eso da calidad de vida. Que tú estés rodeado por un parque gigante, donde puedas salir hacia un lado o hacia otro y te encuentres naturaleza y vegetación, pues la verdad que eso es muy agradable.

También es muy agradable la población que tenemos. Si tenemos más población, hay más tráfico, más ruido. Nosotros nos acostamos en silencio y nos levantamos en silencio y eso también da mucha calidad de vida. Y luego lo que tiene que hacer la administración es dotar de buenos servicios públicos, de buenos servicios asistenciales, que también estamos en ello. Y también de buenos equipamientos para que la gente pueda disfrutar del deporte, de la cultura y de todos los contenidos que le podemos dar a los ayuntamientos.