Jonathan Rousselle: "Veo que estamos mejorando, eso no se puede negar"

El 2025 arranca para el Covirán Granada con un mes de enero de altos vuelos. Los rojinegros arrancan el nuevo año recibiendo a rivales como Gran Canaria o Real Madrid. Retos nada sencillos que los granadinos tratarán de doblegar manteniendo su confianza en el grupo y "minimizando errores". En las dos últimas jornadas, las derrotas vinieron dadas por los momentos de bloqueo ofensivo en el equipo. Sobre esto habla un Jonathan Rousselle que no pierde su característica tranquilidad y su perspectiva de que la plantilla sigue mejorando cada semana. El base francés recalca que esos malos momentos no solo vienen dados por culpa de los rojinegros, sino que también "hay que mirar al rival". Rousselle analiza los últimos encuentros del Covirán Granada, así como lo que está por venir, un 2025 en el que espera "de corazón" seguir hablando de ACB.

Pregunta: Acabó el 2024 con un sabor amargo amargo tras la derrota en el último segundo ante UCAM Murcia

Respuesta: Estamos un poco jodidos por perder este partido tan importante para nosotros, fuera de casa y en una pista tan difícil. No ha salido bien, pero tenemos que levantarnos y seguir trabajando como hacemos siempre.

P: ¿Qué valoración hace del partido?

R: Hay cosas buenas y cosas malas. Las malas nos hacen mucho daño. En ese segundo cuarto tenemos momentos malos que nos cuestan al final porque el partido se decide en una posesión. Son muchos detalles. Pérdidas, rebotes que dejamos… A ese nivel no perdonan. Tenemos la sensación de que se podía hacer mucho mejor. Competimos, pero no nos vale a esta altura de la temporada y con los objetivos que tenemos. Tenemos que mejorar esos detalles que nos hacen tanto daño.

P: También ocurrió ante Lleida esa desconexión ofensiva que les acaba costando la victoria. ¿Qué ocurre en esos minutos en los que parece se pierde un poco el control del partido?

R: Ocurre que son dos equipos que juegan en casa, con un público que aprieta y son dos equipos con perfil de tener rachas. Lo preparas, pero es difícil evitarlo durante 40 minutos. No aguantamos bien. Sabes que esto va a pasar porque juegan así, con mucho ritmo y con altos muy altos y bajos también que te dejan volver al partido. Es culpa nuestra, pero también hay que ver al rival. Nuestro objetivo es parar esas rachas, pero tampoco es tan fácil. Todo va muy rápido y a veces es difícil de parar.

P: Como aspecto positivo, sin duda, el hecho de que siguen trabajando e incluso remontan. Un gran ejercicio mental y físico por parte de todos los jugadores

R: Estuvimos a un paso de salirnos del partido, pero aguantamos, cambiamos de defensa y seguimos peleando con un quinteto que funcionó muy bien. Esa es nuestra identidad, es una buena noticia que esto siga así, pero no me sorprende tanto porque conozco a mi equipo y sé que eso va a seguir en cada partido. Es lo mínimo que tenemos que hacer, pero se puede hacer algo más en otras cosas.

P: ¿Algo que decir del arbitraje?

R: A veces el silencio dice más que las palabras. Solo hay que ver el partido y ver los números. Esto no me sorprende, no es la primera vez que pasa ni será la última. Va a seguir pasando y lamentarnos no nos va a ayudar, pero fijarnos en lo que nosotros podemos controlar sí. Con esos números perdemos de tres y teniendo muchos errores. Me fijo en eso porque puedo controlarlo.

P: ¿Cómo está del golpe que sufrió en Lleida? Creo que muchos esperaban verlo con máscara

R: El médico en Lleida y el fisio me dijeron que estaba rota seguro en el descanso. Pensé, si está rota no se va a romper más si juego la segunda parte. Juego y ya está. Está solo desviada, no rota. Hubo mucha sangre, pero estoy bien. Me duele la nariz, pero estoy bien. Pude negociar el no llevar máscara que era mi objetivo porque prefiero jugar sin ella ya que me limita, pierdes visión y como base es imposible. Prefiero arriesgar a darme el golpe.

P: En las últimas semanas hemos visto cómo ha recuperado su conexión con el triple. ¿Está contento con su aportación individual al equipo?

R: He tenido que dar un paso adelante con la lesión de Sergi. Tener más minutos me ha ayudado a encontrar mi ritmo. Ahora tenemos que volver a organizarnos con todo el mundo para seguir jugando así con menos minutos. No me ha gustado como he empezado la temporada en el acierto, pero tampoco he tenido nunca una temporada mala en anotación al completo. Estaba tranquilo porque sabía que con el trabajo diario mi acierto iba a cambiar. He tenido frustración porque sabía que lo podía hacer mejor, pero también estaba generando bien en el juego.

P: ¿Está el vestuario tranquilo?

R: Sabemos que vamos a sufrir desde agosto. Nos gustaría sufrir menos y sacar esos partidos que te dan un plus para tener más tranquilidad y trabajar con más confianza. Pero estamos bien. Queremos estar mejor, por supuesto, pero no estamos tan mal. Tenemos que seguir, no puede cambiar nuestro trabajo diario. Queremos competir y plantar cara en cada partido.

P: Está claro que la lucha por la salvación va a ser muy ajustada. ¿Cómo está viendo a los rivales directos?

R: No me interesan mucho. Antes de cada partido veo dos partidos del rival y ahora estoy muy enfocado en Gran Canaria, pero las otras semanas no me entero de nada de los rivales. Tenemos tantas cosas…

P: Todos los equipos de la zona baja se están reforzando a excepción de Covirán Granada. ¿Puede ser un aspecto positivo ya que ustedes siguen trabajando y avanzando con un grupo cohesionado?

R: Hay dos formas de verlo. Cuando fichas a alguien todo el mundo cree que va a ser el jugador que te va a salvar, pero como equipo también das un paso atrás porque tienes que incorporarlo, volver a enseñar las jugadas, que se integre bien en el vestuario. Todo eso lleva su tiempo. Nosotros seguimos cada semana creciendo y aprendiendo juntos. No sé qué va a pasar, si tendremos que fichar por una lesión o algo, pero sigo confiando en el grupo. Veo que estamos mejorando y no se puede negar. Ves al equipo hace dos meses y ahora y se ve cómo competimos contra equipos y en canchas muy difíciles. Tenemos que minimizar los errores para tener una victoria o dos más que te cambian la cara de la temporada.

P: Ahora viene Gran Canaria, un equipo que trae muy buenos recuerdos. ¿Qué espera del partido?

R: Gran Canaria acaba de ganar al Valencia. Eso te dice todo del reto que es. Vamos a prepararnos y a trabajar como locos para darlo todo, como siempre. En el deporte puede pasar cualquier cosa, seguro que lo vamos a competir.

P: El 2024 ha dicho adiós. Ha pasado todo el año aquí en Granada, qué valoración hace de este año que ya termina.

R: Como mucha gente, momentos altos y bajos. Estoy con salud, feliz y haciendo una cosa que me gusta como es jugar al baloncesto. Si das un paso atrás y miras todo, tengo mucha suerte de estar en este club y con mi familia. Queremos seguir disfrutando de esta situación.

P: Por último, qué le pide al 2025.

R: Estar aquí en un año, que pueda desear el 2026 juntos y hablando de ACB. Es lo que deseo de corazón y estoy convencido que va a pasar.