Joan Carles March y su 'Salud a todo Twitch' en GranadaDigital, reconocidos con el Premio Periodístico de AEESME

La importante labor de divulgación realizada por Joan Carles March sigue recolectando reconocimientos más que merecidos. El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha sido galardonado con el I Premio Periodístico de Enfermería de Salud Mental AEESME 2024 por su programa 'Salud a todo Twitch', espacio que se emite tanto en el Twitch como en el Youtube y Facebook de este medio.

El galardón ha sido entregado, concretamente, por el programa de 'Salud a todo Twitch' donde se analizó la salud mental desde el punto de vista de los enfermeros, un trabajo que en palabras de Joan Cales March era importante ya que "el enfermero da un valor añadido muy importante a toda la labor que se realiza en la salud mental. Es un ámbito que conocía muy bien y creía que era importante abordarlo ya que es un profesional del que se habla menos. Se habla de que faltan psiquiatras, pero no se habla tanto de los enfermeros y de la importante labor que realizan".

Joan Carles March, que suma ya dos temporadas coordinando este espacio en el Twitch de GranadaDigital, resalta el gran esfuerzo que hay detrás de cada emisión: "Es un trabajo que implica encontrar temas de los que hablar, encontrar a las personas adecuadas para mostrar una enfermedad, un rama de salud o un problema desde una perspectiva diversa". Un esfuerzo semanal que sin duda hace que este reconocimiento tenga aun más valor.

Para el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y columnista de este medio desde hace ya varios años, la posibilidad de contar con 'Salud a todo Twitch', un programa "casi único en España", es una oportunidad para "disfrutar y aprender ya que me permite tocar muchísimos temas. Entre unos y otros me han acercado a unos ámbitos que me hacen reforzar mis conocimientos sobre la salud".

La tercera temporada de 'Salud a todo Twitch' ya está en el horno, un año que, según ha podido adelantar Joan Carles March, puede que empiece con la Ministra de Sanidad como invitada estrella. Para esta temporada, el conductor del programa espera poder abordar temas que nunca ha tratado como "el cáncer de pulmón, el virus del Nilo, o todo el ámbito de la viruela del mono y los mosquitos como transmisores". Otros temas seguro se repetirán, pero desde diferentes perspectivas pues la salud siempre está en continuo cambio e innovación. Sea como fuere, Joan Carles March mantendrá su esencia en su tercer año de 'Salud a todo Twitch', buscando siempre "un programa diverso, entrevistas únicas, diversos temas y, sobre todo, diversos profesionales que nos aporten un abordaje diferente en temas que nos acerquen a la salud desde otras miradas".