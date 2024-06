Personas con fuerza, disciplina, voluntad y alma

Hay personas que son un alma con fuerza, disciplina y voluntad. Y hay personas que con fuerza, disciplina y voluntad tienen además alma. También hay personas sin alma.

Hay quien afirma que con fuerza de voluntad se nace o no se nace, que es algo que no se puede entrenar. Si bien es cierto que uno puede mejorar su fuerza de voluntad, ésta es un recurso limitado. Por eso conviene no desperdiciarla en aquello que no es importante.

Cuantas más decisiones tomemos a lo largo del día, más nos costará cada una de ellas. Si, por el contrario, tan sólo tenemos que decidir sobre un puñado de cosas, podremos centrarnos en cada una de ellas sin experimentar la fatiga mental. Por eso, cuantas menos elecciones tengamos que hacer, mejores decisiones tomaremos.

¿Qué clase de vida viviríamos si tan solo pudiésemos afrontar las decisiones importantes a primera hora? Por supuesto, hay que recargar las pilas a lo largo de la jornada. Sabemos que el hambre nos lleva al mal humor, y el mal humor a tomar malas decisiones. Cuando nuestros niveles de glucosa son bajos, tendemos a preferir las recompensas a corto plazo que a largo plazo.

En ese entorno de disciplina y voluntad, viene el alma. Porque la pregunta a hacernos es: ¿Saben esas personas que destacan entre la multitud y ni siquiera son conscientes que tienen alma?

Estas personas con alma, poseen un atractivo tan delicado, a veces ingenioso, otras inteligente, pero siempre interesante. Son personas que desprenden un halo de serenidad de muchos casos, de inquietud de pensamiento y belleza profunda, que aumenta con el paso del tiempo y la experiencia.

A mi cuando hablo de alma, me gusta hablar de personas con h-alma. Y eso quiere decir tener Honestidad, Humildad, Hechos, Humor, Habilidades, Heroísmo. Todo ello con equipos que abordan la Humanidad, los Huecos y la Huella. Y todo ello hacerlo hoy.

Si insistimos en las personas con alma, diríamos que son personas cotidianas, que inspiran, ayudan y aportan de una manera inesperada. Son personas muy dispares en edad, formación, intereses y procedencia, pero poseen algunos de estos rasgos como la inquietud de pensamiento y la belleza profunda, en una delicada atracción.

Esas personas con alma consiguen sacar lo mejor de cada uno, guiados/as por ellas y su forma de comprender la vida. Esas personas han llegado para quedarse y para ayudar.

Personas con alma… que:

1. Tienen un alto grado de madurez

2. Prefieren estar solas

3. Aprecian las cosas simples

4. Su instinto está muy desarrollado y observan todo al detalle

5. Son muy sensibles, con un alto nivel de empatía

6. Son un pilar de apoyo para los demás

7. Viven en desapego y no dependen de situaciones externas para ser felices

8. Son valientemente independientes

9. Son rastreadores de conocimiento

10. Aprenden haciendo

Tienen un alma noble y sencilla porque no están encerradas en sí mismo y se ocupan sólo de su interés propio, sino que tienen energía y riqueza interior para dedicarse también a otros, para apoyar sus necesidades y facilitar la vida a los demás. Es decir, son personas generosas, pero con algo más. Las personas que tienen un alma noble y sencilla no se sobreestiman, saben aprender y son agradecidas. Las personas de alma noble y sencilla tratan de alcanzar la meta, pero no odian a su adversario, lo respetan, le reconocen su valor y su dignidad. Las personas con un corazón noble y sencillo son sensibles y solidarias con las personas temerosas, humilladas, lastimadas.

Necesitamos personas con alma.