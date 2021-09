Aguirre espera evitar la “ola pediátrica” mediante la vacunación de los niños

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha confiado en que a finales de octubre o principios de noviembre ya haya en el mercado una vacuna contra el coronavirus para la población de cero a once años que evite la llegada de una posible “ola pediátrica”.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha explicado que la franja de población de cero a once años no ha sido vacunada porque no hay estudios científicos que avalen la eficacia de la vacuna en esas edades, y ha apuntado que Pfizer ya está realizando estudios en algún hospital andaluz que se encuentran en fase tres.

El consejero ha insistido en que estamos ante una población “sensible muy especial y hay que atarlo todo muy bien desde lo que es la inoculación a los posibles efectos adversos”. Ha indicado que una vez que la vacuna esté aprobada por el laboratorio, tiene que contar con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y así ya se podría incluir en el calendario de vacunación, con la pertinente campaña especial.

Ha indicado que en el Consejo Interterritorial de Salud ya se habló de la posibilidad de que para finales de octubre o principios de noviembre, si todo va bien, se pueda contar con una vacuna en el mercado para esa población, lo que “evitaría una ola pediátrica”.