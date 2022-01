Javier Perianes dirige e interpreta a Mozart y Beethoven junto a la OCG en Granada y Bilbao

Los conciertos de la Orquesta Ciudad de Granada de este fin de semana, con Javier Perianes en su doble condición de pianista y director, estarán dedicados a la memoria de Diego Martínez, exdirector del Archivo Manuel de Falla y Festival de Granada, entre otros cargos, fallecido en noviembre de 2020, quien contó siempre con una gran vinculación tanto profesional como personal con la OCG y con el director y pianista Javier Perianes.

La OCG quiere así rendirle este merecido homenaje con un concierto 'in memoriam', y cuya elección no ha sido casual: dos de sus compositores favoritos, Mozart y Beethoven, interpretados y dirigidos por una formación, director e intérprete con los que siempre contó, como profesionales y amigos. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla el 28 y 29 de enero, a las 19:30 horas.

La Orquesta Ciudad de Granada y Javier Perianes repetirán este concierto el lunes 31 de enero en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, una ciudad muy querida por la OCG, y habitual desde hace años en su festival Musika-Música.

"Con sus conciertos para piano, tanto Mozart como Beethoven perseguían el doble objetivo de afianzarse como compositores y de ser aplaudidos como virtuosos del instrumento, en una búsqueda constante de un equilibrio entre el lucimiento del solista y la profundidad y expresión dramática de la música. Podrían encontrarse múltiples justificaciones para hermanar en el mismo concierto el vigésimo de los compuestos por Mozart y el primero de los publicados –que no escritos– por Beethoven. Ambos tenían más o menos la misma edad cuando las dos obras vieron la luz. Sabemos con certeza que Mozart estrenó su Concierto en Re menor el 11 de febrero de 1785. Por otro lado, es probable, aunque no seguro, que Beethoven estrenara su Concierto en Do mayor justamente diez años más tarde, el 29 de marzo de 1795, en su primera actuación pública en Viena, que tuvo como escenario el Burgtheater de la capital austríaca. El prestigioso pianista onubense Javier Perianes, en su doble condición de director y pianista, ofrecerá ambos conciertos al frente de la Orquesta Ciudad de Granada en su séptimo programa de abono de la temporada repetirá el lunes 31 en la Sociedad Filarmónica de Bilbao", ha informado la OCG.

Sobre Javier Perianes

La carrera internacional de Javier Perianes le ha llevado a actuar en las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y con las principales orquestas, colaborando con directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov, Gianandrea Noseda, Ivan Fischer, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young, Juanjo Mena, Vladimir Jurowski, David Afkham, Josep Pons, François-Xavier Roth o Daniel Harding, y actuando en festivales como los BBC Proms, Lucerna, La Roque d’Anthéron, Grafenegg, Primavera de Praga, Ravello, Stresa, San Sebastián, Santander, Granada, Vail, Blossom y Ravinia. Javier Perianes es Premio Nacional de Música 2012 y Artista del Año 2019 de los International Classical Music Awards (ICMA). Recientemente, Perianes fue distinguido con la Medalla de Honor del Festival de Granada como reconocimiento a su larga relación con el Festival, donde ha sido Artista en Residencia en 2021.

La temporada 2021/22 incluye debuts con la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Sidney Symphony, Aurora Orchestra y Kristiansand Orchestra, así como su vuelta a las Sinfónicas de San Francisco y Toronto junto a Gustavo Gimeno, y el estreno mundial del Concierto para piano y orquesta del compositor peruano Jimmy López, que tendrá lugar el Royal Festival Hall de Londres junto a la London Philharmonic Orchestra y Klaus Mäkelä, y que Perianes llevará también a São Paulo junto a la Orquestra Simfonica del Estado de Sao Paulo y Alexander Shelley. Asimismo, hará numerosas apariciones en su doble faceta de pianista y director junto a orquestas como la Orchestre de Chambre de Paris, Orquesta de Tenerife, Real Filharmonía de Galicia, ADDA Simfónica o la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Perianes ofrece habitualmente recitales por todo el mundo, y también es un activo intérprete de música de cámara, colaborando regularmente con la violista Tabea Zimmermann y el Cuarteto Quiroga. Esta temporada llevará su programa El Amor y la Muerte, que incluye obras de Beethoven, Chopin, Granados, Liszt y Wagner-Liszt, a ciudades como Berlín (Boulez Saal), Florencia, São Paulo, Bogotá, Valencia, Zaragoza, Mainz o Abu Dabi.

De anteriores temporadas destacan actuaciones junto a la Wiener Philharmoniker, Leipzig Gewandhausorchester, Concertgebouworkest, Cleveland Orchestra, Czech Philharmonic, sinfónicas de Chicago, Boston y San Francisco, filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York y Los Ángeles, Orchestre Symphonique de Montréal, Orchestre de Paris, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Danish National, Washington National, Swedish y Norwegian Radio Orchestras, Mahler Chamber Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Philharmonia Orchestra y Yomiuri Nippon Symphony.

Artista exclusivo del sello Harmonia Mundi, Perianes cuenta con una extensa discografía que abarca desde Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin, Debussy, Ravel y Bartók hasta Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados y Turina. Sus álbumes más recientes incluyen el Concierto en Sol de Ravel junto a la Orchestre de Paris y Josep Pons con Le Tombeau de Couperin y la Alborada del Gracioso; un homenaje a Claude Debussy en el centenario de su fallecimiento con su primer libro de Preludios junto a las Estampas y Les Trois Sonates – The Late Works, galardonado con el Premio Gramophone de Música de Cámara 2019; y Cantilena, un álbum junto a la violista Tabea Zimmermann que incluye una selección de obras españolas y latinoamericanas. En julio de 2021 lanzó su último proyecto discográfico para Harmonia Mundi dedicado a las Sonatas 2 y 3 de Frédérik Chopin junto a las tres Mazurkas, op. 63.