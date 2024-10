Israel Fernández: "Cuando pienso en Granada, lo primero que se me viene a la cabeza es Enrique Morente"

`Pura Sangre´ y `Por amor al cante´ se han convertido en la mejor carta de presentación de lo que la figura de Israel Fernández representa para el flamenco en pleno año 2024. Un cante a la familia, al silencio, a la justicia y a las raíces de un artista que se ha ganado el cariño de los aficionados y detractores de un género que ha encontrado en la figura del toledano a su principal estandarte para coger el legado de otros grandes cantaores.

Un hombre que pese a estar en los focos de manera habitual, no ha perdido su esencia ni su introversión. Persona agradecida con lo que está viviendo, pero que es totalmente consciente de lo que le ha llevado a triunfar en escenarios de España, Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Pasión, trabajo y talento que los granadinos van a poder disfrutar en el Palacio de Congresos esta noche.

Preguntas (P): Le voy a preguntar cómo está esa mano, ya que vimos hace poco en televisión que había tenido un incidente y se había lesionado

Respuesta (R): Por suerte, me quitaron la escayola hace unas semanas y ahora está todo perfecto. Gracias por preguntar.

P. En el mes de marzo actuó en la Peña de la Platería, con la Alhambra a sus espaldas y acompañado por el Antonio "El Relojero". ¿Qué recuerdos tiene de ese concierto?

R: Bueno, la verdad es que tengo recuerdos preciosos, porque actuar en esa peña fue un privilegio para mí. Es un lugar por donde han pasado muchos artistas a los que yo admiro y compartir un momento con ellos, para mí, es un regalo, la verdad.

P. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando escucha la palabra "Granada"?

R: Hombre, se me pasa por la cabeza, lo primero que se me pasa es Enrique Morente, no te voy a engañar. Después se me pasa al Albayzín y se me pasa todas las historias de la ciudad.

P. Ya que menciona a Morente... ¿Se atrevería con algún concepto similar al del disco `Omega´?

R: Bueno, atreverme no, pero por lo menos recordarlo sí. Es un trabajo maravilloso y es un artista al que admiro mucho.

P. `Pura Sangre´ ha sido todo un éxito en 2024 y, en estos últimos meses, `Por amor al cante´ se está llevando todos los elogios

R: El recibimiento de `Pura Sangre´ ha sido alegría, igual que el disco `Amor´, y la verdad es que estoy contento y orgulloso. La verdad es que el público lo está acogido de una manera bonita, y para mí, pues es un regalo, ¿no? Para el flamenco, para la música, porque soy un cantaor que simplemente quiere hacer bien en el flamenco, la música y aportar mi amor a todo lo que eso significa para mí.

P. Háblenos de esa conexión con Antonio "El Relojero". Compañero suyo en esta última etapa en el que la admiración mutua ha sido clave para esa buena relación sobre el escenario.

R: Bueno, para mí "tío Antonio" es un gran artista. Un guitarrista que no se ha dedicado profesionalmente a la guitarra, pero que ha sido imprescindible para mí desde hace muchos años. Realmente la devoción y la pasión por el flamenco es algo que nos une. Encontrarme con él también ha sido un regalo de la vida.

P. En una entrevista anterior dijo que "la inspiración tiene que ir al ritmo". ¿A cuál va la tuya?

R: La inspiración tiene que ir al ritmo de la misma inspiración que se vive. Sin pretensión, sin calzador, sin ir a la fuerza, a eso me refiero.

P. Ahora mismo está en el candelero absoluto. Aparece en programas de éxito en televisión y radio, las redes sociales se llenan de frases suyas y los periódico le señalan como el nexo entre lo clásico y lo más vanguardista del flamenco. ¿Cómo lleva todo eso?

R: Bueno, yo lo llevo con mucha paciencia -risas-. La verdad es que si tuviera que pensar en eso, pues la verdad es que no lo podría soportar, porque creo que ni lo soy, ni pretendo serlo. Agradezco esas palabras de mi persona, pero creo que todo depende de más personas, de un círculo, del flamenco y flamenca, del guitarrista, del bailaor y la bailaora. Tenemos que tener todos esa mismo pensamiento, ya que la unión hace la fuerza. Uno solo no puede hacer nada.

P. Y en lo más personal ¿Cómo se gestiona?

R: Lo llevo tranquilo, porque si no... Yo soy un hombre que viene de un pueblo muy chiquitito. Criado en una familia humilde, cariñosa, con mucha paz, con muchos problemas también económicos y por eso siempre uno da valor a todo y a cada paso que doy. Doy gracias a la vida por lo que soy, por donde estoy y por lo que puedo hacer.

P. En las últimos meses, su música ha viajado bastante por el mundo. ¿Qué diferencia hay entre cantar en una Peña flamenca de Granada o en el Kaufman Music Center de Nueva York?

R: En una peña existe mucho más amor y quienes están allí solo quieren escuchar y disfrutar, porque son gente que ha vivido esta música desde bien pequeños. Cuando viajas a otros sitios el artista tiene más responsabilidad, pero creo que el público tiene el corazón dispuesto de la misma manera en ambos sitios para escuchar música. Entonces, cuando yo canto en esos sitios, pues yo canto siempre entregado a donde vaya.

No es igual cantar en el Bernabéu que cantar, por ejemplo, en un pueblo "chiquito", pero mi entrega es la misma en ambos lados.

P. ¿Dónde canta mejor Israel Fernández?

R: Si lo supiese, me quedaría allí siempre - risas -. María Sabina decía que "el cante tiene hora" y eso es algo que tengo claro y por ello intento cantar mejor siempre. Lo que pasa es que lo de "mejor" tiene muchas vías, pero lo que sí se distingue es la pureza de la lealtad. La lealtad no tiene color, ni mejor ni peor. Entonces yo intento siempre ser leal a lo que canto. No intento ser mejor.

P. Esta noche su `Pura sangre´ llega a Granada. ¿Qué viaje va a tener la gente que vaya a verle al Palacio de Congresos?

R: El viaje mío es, primeramente, que ir a Granada para mí es un privilegio, una alegría. Espero que disfruten con nosotros, junto con mi amigo Diego del Morao, que es una alegría contar con él porque es una bendición. Me inspira mucho y me da mucha seguridad sobre el escenario. Haré cosas de mi disco último, de pura sangre, de amor, de mi repertorio, juntamente con mi forma de sentir el flamenco.