Un innovador sistema desarrollado en Granada revoluciona la gestión de agua en el olivar

El proyecto 'Hidrolivar' tiene como objetivo optimizar el agua con la instalación de dispositivos infiltradores -hidroinfiltrador-, aprovechando al máximo el agua de lluvia y riesgo, y contribuyendo a que el sector del olivar se adapte a los efectos del cambio climático.

El sistema ha sido desarrollado en la Universidad de Granada y ya ha demostrado su utilidad en campo. De hecho, durante las ultimas lluvias se ha certificado que los olivos con hidroinfiltrador han sido capaces de optimizar el agua. Aunque ha llovido poco, la impermeabilidad de los suelos ha permitido que se genere mucha agua de escorrentía que se ha capturado con el hidroinfiltrador, que a su vez ha recargado las reservas que necesita el olivo para una buena floración y cuajado.

En cambio, en los olivos sin hidroinfiltrador, al no acumularse y captarse el agua de escorrentía, no se ha producido ninguna recarga de las reservas que necesita el olivo. En este caso, el agua no cala y se acaba evaporando.

Este grupo operativo, que se encuentra en fase de desarrollo, está formado por Cooperativas Agroalimentarias de Granada, UGR (coordinador técnico de proyecto), la empresa Hidroinfiltrador S.L., Oleoestepa y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Además, Hidrolivar incluye la instalación de sensores de humedad, que permiten una digitalización del olivar en lo referente al uso óptimo del recurso agua, y, en consecuencia, aumenta de manera sostenible la producción de aceituna (y su rendimiento graso), lo que supondrían mayores ingresos para el sector.

Otro de los objetivos del proyecto es reducir la cantidad de agua de escorrentía (proceso por el que el agua de lluvia llega a la red fluvial) y la erosión hídrica de los suelos. Gracias a la mayor infiltración de agua en el suelo, también se consigue una recarga de los mantos freáticos.

El desarrollo de este grupo operativo está dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 2014-2020, financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según la Orden de 7 de julio de 2020.