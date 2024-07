El influencer de Granada que asegura conectarse con el más allá

Una conexión con entidades del más allá, sin edición y transmitida en directo. Esa es la propuesta de Iván Agudo, un joven granadino de 28 años, que desde 2020 se dedica a mostrar sus investigaciones paranormales en edificios abandonados, a través de su cuenta 'Almas de Granada' en TikTok, Instagram y YouTube.

A pesar de que esta temática inicialmente no le apasionaba, Iván cuenta que a los 16 años vivió una experiencia que cambió totalmente su percepción al respecto: “Con mi vecino fuimos en la madrugada al Convento de las Cenizas en Caparacena y empezamos a grabar con un móvil. Fue allí donde escuchamos claramente la voz de una mujer que decía: ‘ya llega’. Eran las tres de la mañana, no había nadie. Nos quedamos revisando ese audio y no lo podíamos creer”.

De ahí en adelante, la posibilidad de poder conectar con las almas de personas fallecidas siguió rondando en su cabeza y se convirtió en un pasión que derivaría en un proyecto al que actualmente se dedica por completo. “Tomé la decisión de, eso que capté, mostrárselo a la gente y que vea lo que hay”, afirma.

En concreto, lo que realiza Iván en sus redes sociales son transmisiones en vivo de sus investigaciones, en las cuales se adentra él solo al interior de alguna vivienda o edificio abandonado, registrando durante varias noches la actividad paranormal que se percibe en ese espacio. Hasta el momento asegura que ha visitado más de 100 lugares en Granada y en otras ciudades, llegando a tener hasta siete mil personas conectadas en directo.

En sus vídeos se aprecian presuntas conexiones con espíritus en las que incluso asegura generar conversaciones con entidades del más allá. Lo más importante, según Iván, es mostrar con transparencia a la gente sus investigaciones. “Soy defensor de que sea en directo. Hay mucha gente que es muy fake, que preparan vídeos de terror. Yo lo que busco es transmitirle a la gente en directo, que vea las cosas tal cual, que vivan desde el periodo de respuesta, cómo se activan los aparatos para que funcionen y como, poco a poco, saca esa conversación con ese espíritu. Estamos hablando de un fallecido. No es que tú llegues y directamente vas a tener respuestas”. Para él, esta transparencia en su canal es la que lo ha llevado a formar una comunidad tan grande, que hoy en día suma 360 mil seguidores, repartidos en TikTok (260 mil), Instagram (80 mil) y YouTube (20 mil).

Una de las características de las investigaciones de Iván es que, para realizarlas, utiliza recursos tecnológicos, mediante los cuales genera la conexión paranormal. Según explica, su principal implemento es “la Spirit Box SB7, que es una radio que va en muy alta frecuencia, en el sentido contrario. Lo que nosotros buscamos en ese ruido blanco que emite, la respuesta inteligente”.

“Puedes ofrecer luz a gente que está aquí atrapada”

Según Iván, para conectar con almas de personas que no están vivas, tiene que haber una actitud respetuosa: “Lo primero es respeto y educación. Ellos han sido personas como nosotros y ahora están en otro plano. Ante todo, tienes que ponerte en su situación. Creo que ha sido otra de las bases que ha tenido esa facilidad de comunicación”.

Sobre los diálogos con almas que están publicados en sus redes sociales, el joven asegura que son totalmente reales y que “te hablan como si estuviesen delante tuya, pero tú no los ves. Si tú vas por el morbo, como va la mayoría de la gente, no te van a responder. Tienes que sentir lo que haces y creo que eso es lo que te hace poder comunicarte”.

Esta comunicación, para él, va más allá de simplemente generar likes y visitas en las redes sociales, sino que cree que tiene un trasfondo más profundo, pues “le puedes ofrecer luz a esa gente que se quedó aquí atrapada. Ellos están en su plano y con esto se pueden expresar, que sientan que, aunque ya no estén aquí, tienen voz. Eso para mí es una satisfacción”. Agrega que, "estas investigaciones me han hecho asegurarme de que hay un más allá. Me da una tranquilidad. No sé dónde estaré, no sé cómo será mi forma de vida, pero sé que voy a quedarme aquí, sé que me voy a poder comunicar con ellos, y eso me da paz”.

“Mucha gente se lo toma a broma”

Claramente, al abordar un temática tan polémica, Iván cuenta que en el camino se ha encontrado con muchas personas que no creen lo que él realiza y que incluso se han reído de sus investigaciones. “Yo entiendo esa postura y, desde el respeto y la educación, yo cualquier comentario constructivo o destructivo me lo voy a tomar a bien. A mí me va a hacer mejorar. Lo que no admito son las faltas de respeto, yo quiero crear una comunidad sana. Entiendo al que cree y al que no cree, pero siempre con el respeto”, dice.

“Obviamente, mucha gente se lo toma a broma, y yo siempre hago esta pregunta: ustedes en su vida, cuando ha fallecido un ser querido, ¿Vosotros pensáis que está con ustedes? A mí siempre me responden los escépticos: ‘Yo siento a mi abuela, siento a mi padre’. Y si ellos sienten a los suyos, ¿por qué los míos no son veraces?”, agrega Iván.

Para él, es muy difícil que alguien crea en la conexión paranormal sin haber vivido antes alguna experiencia de este tipo: “Yo no puedo convencer a nadie de creer. Yo simplemente le digo a la gente: váyanse ustedes a las cuatro de la mañana a un lugar abandonado, completamente solos con un teléfono móvil. Quiero que vean cómo su cuerpo reacciona, cómo tú estás en un pasillo de un sanatorio, donde no hay nadie excepto tú. Sientes las miradas detrás tuyo, los pelos de punta, tu cuerpo reacciona ante esa energía”. De todas maneras, cuenta que más de alguna persona ha cambiado su perspectiva luego de ver el contenido del canal. “Hay gente que era escéptica totalmente y, a raíz de que lo han visto en directo y que se han expuesto a lo que han visto, me han pedido disculpas”, afirma.

Finalmente, Iván asegura que se queda con lo bueno: “hay gente mayor que me ha dicho que está pasando una enfermedad o tienen problema en su día a día, y que me dicen: ‘tus me han hecho evadirme de mis problemas’. Yo con eso, está todo hecho”. Sobre el futuro de su canal “Almas de Granada”, este joven granadino aspira a llevarlo a lo más alto, continuando con sus investigaciones en todo el país y también, con el sueño de continuar en otros lugares del mundo. “Yo tengo una lista con más de 50 sitios que me quedan en España, y luego quiero ir a Estados Unidos y Latinoamérica. Y que la gente vea que, un chaval que comenzó con la cámara de un móvil, ha llegado a otras culturas y que la gente viva investigaciones sin filtro”, finaliza.