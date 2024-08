El influencer americano que muestra su eterno cariño a la ciudad de la Alhambra

Granada, una ciudad rica en cultura, arte, patrimonio y gastronomía, sigue impresionando a turistas de todo el mundo con sus monumentos y barrios icónicos como la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte. Este encanto fue capturado recientemente por el influencer estadounidense Larry Shy, quien ha ganado popularidad en redes sociales por su amor incondicional por España, compartiendo su experiencia en la ciudad a través de sus videos en Instagram y X.

This just happened at Alhambra 😎🇪🇸 pic.twitter.com/2eOFg0fi3X

— Larry Shy (@LarryShyGuy) August 15, 2024