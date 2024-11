"La IA podría reducir las listas de espera en el sistema de salud"

El colapso en el sistema de salud y las listas de espera son uno de los retos principales de las administraciones andaluzas, donde la creciente demanda de servicios sanitarios, combinada con las limitaciones presupuestarias y los recursos insuficientes, agrava la situación. Un desafío que repercute negativamente tanto en los pacientes que necesitan atención urgente como en el personal sanitario, que enfrenta una carga de trabajo desbordante.

La solución podría estar más cerca que nunca. La inteligencia artificial se presenta como una herramienta eficaz para optimizar ciertos procesos burocráticos. Así lo están llevando a cabo países como Estados Unidos, donde se han implementado sistemas basados en IA para aliviar la carga burocrática de los sanitarios, especialmente en el campo de la salud mental. Esta innovación llega de la mano de Efrén Álvarez, un joven granadino ingeniero computacional, que ha desarrollado una aplicación capaz de transformar la gestión de citas y reducir las listas de espera en los sistemas de salud.

MdHub, la empresa del granadino que "cuida de la salud mental" en Estados Unidos

MdHub es el nombre de la empresa cofundada por el granadino, quien manifiesta que "nos estamos dedicando al cuidado de la salud mental mediante la creación de asistentes virtuales que ayudan a psiquiatras y a psicólogos en Estados Unidos". En la actualidad, más de 60 millones de estadounidenses no tienen acceso a salud mental, el elevado coste o la inaccesibilidad geográfica son algunos de los principales obstáculos con los que se encuentran. Entre otras razones, los profesionales sanitarios se encuentran "desbordados" por la cantidad de papeleo administrativo, lo que les resta tiempo para atender a los pacientes.

"Hemos creado un asistente basado en inteligencia artificial que se encarga de todo ese papeleo, así los profesionales sanitarios pueden liberar ese tiempo y dedicarse a ver más pacientes o incluso a estar con su familia", destaca Efrén.

El ingeniero asegura que "estamos solucionando un problema tan grande que, a pesar de la reticencia que hay en torno a las soluciones que ofrece la IA, la gente se está dando cuenta que da más beneficios que lo que el miedo les impide ver". Efrén encontró su inspiración en su familia. Ver a su hermana, médico de profesión, perder incalculables horas delante de un montón de papeles le permitió imaginar una herramienta que le permitiera enfocarse en lo que realmente era su vocación: la salud de sus pacientes.

Según Álvarez, Europa enfrenta un problema con la regulación de la inteligencia artificial: "Se regula más de lo que se crean soluciones con ella". "Todo debería pasar por garantizar una ética interna, que surja de cada uno, y mantener la integridad de los datos más sensibles, sin depender de una regulación impuesta desde fuera", comenta el ingeniero. Además, reconoce que el país norteamericano está a "años luz" de países como España en cuanto a la adopción de estas nuevas tecnologías, destacando que en Estados Unidos hay un enfoque mucho "más abierto y positivo" hacia la innovación y la implementación de estas herramientas.

"Estamos viendo cómo el uso adecuado de estas tecnologías no solo está ayudando a los profesionales sanitarios en su día a día, sino que también se está avanzando mucho más rápido en las investigaciones sobre el cáncer", puntualiza y reitera que "la IA podría reducir las listas de espera en el sistema de salud".

"La Universidad de Granada produce mucho talento"

Hace 17 años, Efrén iniciaba su camino en la UGR, sentado por primera vez en las aulas de Ingeniería Computacional, sin imaginar que esa decisión marcaría el comienzo de su emprendimiento innovador. Hoy, al mirar atrás, valora el esfuerzo, la dedicación y la ilusión que depositó en cumplir uno de sus sueños: emprender a través de la computación. "La Universidad de Granada produce mucho talento y creo que, combinado con un coste de vida bajo como el de Granada, constituye el escenario ideal para convertirse en un gran polo de innovación", confiesa el joven.

Aunque para ello señala que "falta mucha educación en materia de emprendimiento" y reconoce que "no es necesario invertir más, sino invertirlo mejor, de una manera más eficiente". No obstante, el ingeniero considera "fundamental" salir de España y "rodearse de gente con ambición, ideas y experiencias" para conocer otras realidades y "no darse nunca por vencido, te van a decir muchas veces que no".

La fuga de talento hacia otros países con mejores condiciones laborales es una realidad que afecta a nuestro país. "Muchos de los que nos hemos ido fuera siempre tenemos en mente regresar a nuestra ciudad, y creo que si todos los que nos hemos marchado al extranjero nos reuniéramos, podríamos impulsar el ecosistema del emprendimiento en España", detalla Efrén.

Ante el panorama actual, la IA podría ser clave para aliviar la presión sobre el sistema sanitario en Andalucía. Soluciones como las implementadas en Estados Unidos por este granadino abren nuevas posibilidades. Sin embargo, la incorporación de estos avances en España se ve dificultada por la excesiva regulación y la limitada apuesta por la innovación tecnológica, lo que frena su adopción efectiva.