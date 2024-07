La historia de Dellafuente al descubierto en el cortometraje 'El Camino a la montaña'

Vevo, la red de vídeos musicales líder en el mundo, anuncia a Dellafuente como el siguiente artista en su serie Ctrl con un cortometraje exclusivo titulado 'El Camino A La Montaña'. La pieza es una entrevista en profundidad que complementa dos actuaciones en el escenario de Vevo Ctrl.

Tras el lanzamiento de su último álbum, "Torii Yama", Dellafuente anunció recientemente un concierto de una sola noche para este noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Las entradas para el espectáculo, organizado por MAAS, se agotaron en una hora, lo que convirtió a Dellafuente en el primer artista en agotar las entradas en este emblemático lugar con el máximo de su aforo, y se encamina para conseguir hacer el concierto con más espectadores en la historia de España, superando las 75.000 personas en una sola noche.

La serie global de Vevo Ctrl destaca el trabajo de músicos influyentes e innovadores que generan impacto en la escena musical actual - ya sean emergentes o establecidos. Las performances de Dellafuente siguen las sesiones de Maluma, Giggs, Rick Ross, ENNY, M Huncho, Common, EST Gee, Flo Milli, Pusha T, 2 Chainz y muchos más.

“Nos hace muchísima ilusión presentar este cortometraje con Dellafuente, fruto de la serie ctrl de Vevo.” dice Chiara Hellquist, Senior Music & Talent Manager en Vevo España. “Dellafuente es un artista con un talento increíble y una historia única que merecía ser destacada, y nos sentimos honrados de que confiara en nosotros para contarla en pantalla. Ha sido un privilegio reflejar este lado suyo tan íntimo y vulnerable, y estamos emocionados de mostrar a sus fans una pieza de contenido insólita que encapsula por completo su visión creativa.”

En su entrevista extendida, Dellafuente lleva a los fans hasta Granada y los pasea por el pasado, presente y futuro de su carrera. 'El Camino A La Montaña' empieza con Dellafuente entrando a una habitación cubierta de cortinas, sentándose lentamente de espaldas a la cámara. “Para mí, Dellafuente murió hace ya mucho tiempo”, explica. "Yo siempre hablaba de vivir de la música, de hacer dinero con la música. Y fue algo relativamente rápido". Está sentado solo, encaramado sobre un muro de piedra en las montañas de Granada, mientras escribe en su libreta. “Las ideas nunca empiezan desde cero”, relata.

Para Dellafuente, la música es el camino, no el destino. La siguiente escena lleva a los espectadores a un taller de sastre, mientras espera a que una nueva prenda sea confeccionada. "Lo que me gusta de la música es hacerla, crearla, estar en el estudio, divertirme, pasarlo bien”, dice pensativo. “El resto de cosas no me gustan. Me gusta construir cosas, me gusta crear cosas que no existen, y darles forma, darles salida. En la música me veo más como productor y compositor que como artista. De hecho, me gustaría trabajar para otros artistas y no ser yo el centro de atención. Me siento mucho más cómodo en la sombra”. El sastre le coloca el gorro recién acabado en la cabeza, y Dellafuente entra en el escenario de Vevo Ctrl para cantar “Fosforito” junto a Lia Kali.

Después de 'Fosforito', Dellafuente vuelve al interior de la casa, jugueteando con un piano mientras contempla las montañas que le rodean. Admite que la soledad le reconforta: "A mí no me gusta ser el centro de atención y ser artista es todo lo contrario. No me gusta que la gente sepa de mí, nunca me ha gustado, soy bastante celoso de mi intimidad. No tengo muchos amigos, tengo más bien pocos, mi círculo es muy cerrado”. Así, vuelve hacia el escenario de Vevo Ctrl para presentar “Romero Santo” con Judeline.

'El Camino A La Montaña' concluye con Dellafuente celebrando una comida junto a su familia y amigos, hablando sobre sus referentes y las personas a las que admira - tanto en la música como en la vida. "He tenido muchísimos referentes. Desde Maka, a día de hoy Morad, por ejemplo. Ilia Topuria, en el deporte” continúa. "Con Maka vi muy claro eso de ser un referente para la gente, que le ponga voz a lo que mucha gente siente en la calle y en los barrios. Y se sientan identificados desde la realidad y no desde ensoñaciones o fantasías”.