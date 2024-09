'Hemos venido a jugar': la nueva temporada de la ACB ya calienta motores

Oficialmente la temporada 24/25 de la ACB ya está aquí. La competición dio este pasado lunes el pistoletazo de salida a una nueva campaña cargada de ilusión y retos por cumplir. Bajo el eslogan 'Hemos venido a jugar', la Liga Endesa calienta motores para un año en el que se volverán a vivir los míticos clásicos entre Real Madrid y Barcelona; las nuevas rivalidades entre UCAM Murcia y Unicaja o los primeros pasos en la competición de los recién ascendidos Leyma Coruña e Hiopos Lleida. Como no, también estará la ilusión de un Covirán Granada que buscará la permanencia por tercer año consecutivo.

Sergi García fue el encargado de representar al conjunto rojinegro en la fiesta de presentación celebrada en Madrid. El base mallorquín atendió a los medios de comunicación tras la fiesta de bienvenida a la nueva campaña y aseguró que "el objetivo del año pasa por conseguir la permanencia, todos tenemos que estar enfocados en eso. Lo que venga después, bienvenido sea. Normalmente, el corte de la permanencia suele estar en 11 o 12 victorias. Nosotros tenemos que intentar conseguirlas lo antes posible".

El jugador rojinegro se mostró confiado en las capacidades de su nuevo equipo y afirmó que "podemos competir a cualquiera y, ojalá, poder dar muchas sorpresas. A medida que ha ido pasando la pretemporada hemos ido creciendo". El mallorquín destacó que el equipo se encuentra bien a nivel físico y puntualizó que "hasta que empiece la temporada, tenemos que intentar mejorar las pequeñas cosas que nos quedan".

Para el base rojinegro, la clave del nuevo Covirán Granada pasa por que "todos los jugadores que se han fichado tienen un buen nivel físico, se está buscando jugar a un nivel muy alto y creo que todos pueden ayudar. Tienen experiencia en la liga así que está siendo muy fácil la adaptación". Por último, Sergi García aseguró que este Covirán Granada puede ser un equipo "muy guerrero y peleón. Nosotros vamos a intentar construir desde la defensa e intentar ser lo más físicos posible para incomodar en la pista".

Una tarde de baloncesto, música y mucha risas

Más de 700 personas disfrutaron de una tarde con las estrellas de la competición y música en directo de la mano de Coti y Barce, con el humor del cómico Sergio Bezos como hilo conductor. Esta temporada en la Liga Endesa 'Hemos venido a jugar', ese lema, que acompañará toda la campaña, marcó de inicio a fin una fiesta llena de giros, de momentos divertidos, de bromas y mucho baloncesto. Todos los jugadores tuvieron su momento en el escenario, y hasta los árbitros se sometieron a las preguntas de Sergio Bezos y Alejandra Llambés.

"Son catorce años de patrocinio ya y eso nos lleva a ser más inquietos y creativos", confesó María Lacasa, directora general de Comunicación de Endesa. "Intentamos innovar cada año, juntando nuestros dos patrocinios principales, baloncesto y música. Contamos con Coti y Barce, que estarán este fin de semana en el Festival Jardín de las Delicias", añadió.

A continuación, el presidente de la ACB Antonio Martín dio las gracias a Endesa por su apuesta y explicó más de ese 'Hemos venido a jugar' que marca la Liga Endesa 2024-25. "Va en nuestro ADN canalla: queremos ser valientes y disruptivos para que la gente que ve baloncesto se siga divirtiendo y sorprendiendo, pues sin sorpresa esto se hace aburrido. Será un año competido y divertido".

A partir de ahí, el humor de Sergio Bezos invadió el escenario, haciendo partícipes a los representantes de cada equipo. Del acento sevillano de Beqa Burjanadze a las manías de Rafa Villar, pasando por la infusión de Sergi Martinez, la inocentada de Sergi García o los callos de la abuela de Erik Quintela. Y es que, entre broma y broma, los asistentes se enteraron de que Juan Núñez come con la derecha y tira con la izquierda, que a Santi Yusta le gusta ir solo al cine y que Derrick Alston se creyó aquello de que Móstoles es la Brooklyn de Madrid.

Tras el recuerdo a Joventut y Unicaja, que enviaron un saludo al no poder estar en la fiesta por encontrarse fuera de España, llegó un más que merecido guiño al colectivo arbitral ("Nos hacen muchos cánticos y con variedad, aunque alguno cariñoso y positivo estaría bien", aseguró Fernando Calatrava, sin que Alfonso Olivares pudiese contener la carcajada), y después, la segunda tanda de jugadores entró en escena. Y a todos les sacó jugo Sergio Bezos: del apellido de Rafa Luz en la sede de Endesa, a los veranos de pastoreo de Tryggvi Hlinason en Islandia.

Jean Montero, autodenominándose "el Problema bueno" ("Y malo si eres mi rival", apostilló), Facu Campazzo imaginando un futuro como freestyler en las batallas de gallos, Carlos Alocén y sus vacaciones en los Pirineos, Joan Sastre y su idilio con The Gladiator y la sorpresa musical de Khalifa Diop: "Antes de los partidos me pongo Fiesta Pagana, de Mago de Oz, porque me ayuda a salir motivado".

Con el sonriente Dylan Ennis invitando al conductor del acto a su casa murciana ("Vente y tomamos vino tinto a medias") se cerró una fiesta donde el humor le dio paso a la música, justa recompensa para los jugadores y árbitros, que previamente vivieron casi dos horas de grabaciones y atenciones a los más de 100 periodistas acreditados. Y es que esta temporada, ellos también... han venido a jugar.