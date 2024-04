El handbike, un refugio psicológico para el granadino Héctor Esturillo, que sueña con los Juegos Paralímpicos de París

"Practicar handbike empezó como ayuda en mi proceso de rehabilitación, pero luego ya es algo que me ayuda psicológicamente. Es donde me siento libre, como una persona más. Pedaleando por una carretera aunque sea con los brazos, es donde menos se nota, digamos, esa discapacidad adquirida”. Son palabras de Héctor Esturillo, un granadino que se ha convertido en promesa del handbike y que sueña con poder participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. "Sería mi sueño. Es algo que no me esperaba que se pudiera presentar en tan poquito tiempo, porque hace poco que estoy en este mundo. Había pensado que algún día podría ser, pero no tan a corto plazo, como se ha presentado la oportunidad", asegura.

Para acudir a los Juegos Paralímpicos de París 2024, Esturillo necesita participar antes en dos pruebas de Copa del Mundo que se van a celebrar en el mes de mayo en Italia y en Bélgica y “obtener buenos puntos” para intentar clasificarse. Pero para ir a esas pruebas, necesita sufragarse él mismo el viaje. “Son los dos grandes objetivos de esta temporada. Dejar de lado un poco todo el calendario nacional para esas dos pruebas de la Copa del Mundo. Hubo una tercera prueba que se celebró en enero en Australia, pero allí era inviable económicamente poder ir. Para esas pruebas de mayo, todo es sufragado por mí, con la ayuda de un equipo en el que estoy, el Hyundai Koryo Car, o patrocinadores que voy consiguiendo, por Granada principalmente”, explica.

Si no consigue su billete a los Juegos Paralímpicos de París por esa vía, Esturillo, que es corredor del equipo de cantera de promesas paralímpicas del Comité Paralímpico, podría obtener una de las plazas que puede haber vacantes en la selección nacional. “También podría optar a una de esas plazas por criterio de progresión, rendimiento y demás, aunque no tuviera la clasificación obtenida por mí mismo”, apunta.

Para Héctor Esturillo, los objetivos deportivos no son lo más importante y sí la ayuda psicológica y física que le aporta practicar handbike. “Es muy beneficioso para mí. Si encima, con rendimiento, puedo estar con toda esa élite de ciclista mundiales, es más reconfortante aún, pero principalmente es mi vía de escape, mi refugio psicológico, sobre todo”, asegura.

Este granadino, natural de Dúrcal, empezó a practicar handbike cuando estaba ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo tras sufrir un accidente de moto en junio de 2021, como parte de su proceso de rehabilitación. "Ahí empecé a coger la bicicleta, era tipo paseo, para despejarme realmente. Los propios monitores del hospital vieron que para el poquito tiempo que hacía que había tenido el accidente, me manejaba bien y, gracias a ellos, fue que pude acudir a unas jornadas del Comité Paralímpico y la Federación Española. Desde ese momento, me lo tomé no como un objetivo deportivo, porque era lo que menos pensaba, pero sí como algo más serio”, apunta. En ocho meses, fichó por el equipo Cofidis de Promesas Paralímpicas de Ciclismo, una iniciativa que nació en junio de 2018 para detectar nuevos talentos en este ámbito deportivo e impulsar sus carreras. El objetivo es apoyar el desarrollo del ciclismo paralímpico español con la creación de un equipo de promesas para prepararlas para el alto rendimiento y formar parte, algún día, de la selección española de ciclismo paralímpico. Este es otro de los sueños que tiene Héctor Esturillo. “Me gustaría formar parte de la Selección Española de Ciclismo Paralímpico y defender los colores de nuestro país. Sería un sueño”, remarca.

Cuando todavía estaba ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos, Esturillo participó en la carrera ‘Ponle Freno’ del Compromiso Atresmedia, y fue el ganador. "Me animaron a participar y me dieron el permiso para poder salir. Me prestaron una de las bicicletas handbike que había allí en el hospital para que pudiera acudir", recuerda. Después de esa carrera, ha participado en otras de la Copa de España e incluso de la Copa de Europa, que se han celebrado en España en 2022 y 2023, en Valencia y Cáceres. También los campeonatos de Andalucía de 2022 y 2023, donde consiguió ser campeón de Andalucía en línea y subcampeón en contrarreloj los dos años. "El año pasado, incluso con el equipo de Valencia al que pertenezco, tuvimos la oportunidad de ir a una Copa del Mundo a Bélgica. Fue la más especial, porque es donde nunca me hubiera imaginado estar. Antes de mi accidente, practicaba la bicicleta a modo de hobby, me gustaba salir en carretera y en montaña, pero nunca hubiera imaginado que yo podría estar en una Copa del Mundo. A partir del accidente y esta discapacidad, se han dado situaciones que nunca pensaba vivir", asegura. Próximamente, Esturillo tiene previsto participar en el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en carretera, que se celebrará el 24, 25 y 26 de mayo.

El handbiker granadino suele entrenar en carretera cinco o seis días a la semana. “Hay mucha gente que, por miedo, porque al final somos más vulnerables que una persona que va en una bici normal, ya que vamos prácticamente a ras de suelo y se nos ve menos, entrena en rodillo. Yo intento entrenar lo menos posible ahí, a no ser que llueva. Siempre intento salir desde mi casa en Dúrcal y cojo dirección Granada, Armilla, Las Gabias, la zona de La Malahá, Escúzar, Santa Fe… Otros días también me gusta bajar hacia la Costa y recorrer la parte de Vélez de Benaudalla. Voy casi siempre acompañado de alguien para entrenar, porque eso te da algo más de visibilidad”, explica. Además de con la bicicleta, Esturillo entrena con sesiones de gimnasio, dos o tres a la semana aproximadamente. “Necesito ejercitar el tren superior, tanto pectorales como las pocas abdominales que tengo, brazos y espalda”, afirma.

Para apoyar a Héctor Esturillo con los gastos para acudir a las dos carreras de la Copa del Mundo para poder participar y obtener un billete para los Juegos Paralímpicos de París de 2024, el Ayuntamiento de Dúrcal destinó la recaudación de la carrera solidaria de la San Silvestre. También el Ayuntamiento de Lecrín organizó una marcha de bicicletas, en la que hubo después una barra y paella y lo recaudado lo destinaron también para ayudar a Esturillo a sufragar esos gastos. "Algunas entidades se van poniendo en contacto conmigo y deciden hacer alguna aportación y colaborar", comenta el handbiker granadino, a quien le gustaría poder cumplir su sueño y vivir esa experiencia en las próximas Olimpiadas Paralímpicas, que se celebrarán en París a partir del 28 de agosto. En ellas estará el palista accitano José Manuel Ruiz Reyes, que se ha convertido en el primer deportista español en lograr la octava clasificación paralímpica.