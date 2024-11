Hammam Al Ándalus explora la Ciencia del Bienvivir en un foro de estudio y debate

"Se suele usar mucho el término de felicidad, que de tanto usarlo ha perdido el sentido y está más idealizado", reflexiona María Gómez, conocida en redes sociales como Merigopsico. "Cada uno podemos tener nuestra definición de felicidad, pero hay un concepto mejor: bienestar o bienvivir", presenta la noción. La diferencia, matiza, está en "los parámetros que se pueden medir y que se pueden ver, que afectan en la calidad de vida", lejos de la subjetividad. Una palabra concreta que, fuera del diccionario, se compone de una serie de elementos indispensables para sostener el confort propio y la convivencia. Una idea sobre la que Hammam Al Ándalus pone el foco y que explora en un foro de estudio en el auditorio del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid, con la psicóloga y divulgadora como ponente.

El centro de bienestar, desde su Cátedra Hammam Al Ándalus y con la colaboración de Ipsos, respalda un proyecto que pretende incidir en el diseño de políticas y prácticas que fomenten una vida tan plena como consciente. Una iniciativa que desarrolla mediante la organización de un think tank, un foro de debate que, bajo el título de ‘Ciencia del Bienvivir’, estudia la conexión del ser humano con su entorno y sus valores para desembocar en la construcción de una sociedad "más equitativa, saludable y en armonía con la naturaleza". María Gómez contribuirá a la búsqueda de estas soluciones, en un diálogo junto al científico Fernando Valladares, la escritora Elvira Lindo, la doctora en medicina y especialista en medicina ambiental Pilar Muñoz-Calero y el doctor ingeniero agrónomo José Esquinas Alcázar, con Inés García Caballo como conductora del espacio.

"Es como una mesa de debate para plantear distintos modelos de poder vivir mejor o qué oportunidades tenemos para poder plantear una sociedad que nos dé más bienestar, desde distintos ámbitos", sintetiza María Gómez. Como psicóloga, plantea desde su prisma la relevancia de "ese aspecto de salud mental, de la que ahora se habla tanto, pero que tiene una dependencia con el contexto, con el sistema". A su modo de ver, "no tiene sentido hablar de salud mental solo de manera individual". "¿Cómo nos afecta a nuestro bienestar el sistema en el que vivimos y los determinantes sociales?", plantea. "Tenemos que llegar entre todos a conclusiones. Este tipo de eventos son muy positivos porque hay muchas preguntas todavía sin resolver. Hay que llegar a un acuerdo en sociedad de cómo tratar este tema, cómo plantearlo", acentúa.

Para la psicóloga y divulgadora, el bienvivir se sostiene sobre "la salud física, la salud mental, el contexto y la cultura". "En el entorno, se tiene que hablar del medioambiente, de cómo tratamos al mundo, de los ritmos a los que vivimos. Eso se traslada a todo. Y el aspecto cultural es tan importante como los otros, aunque no se vea tan claro. Está demostrado que el arte, la música o el cine aportan muchísimo a nuestras vidas y dan un sentido más allá de solo como lo útil", abunda, para más adelante incidir en que "la interrelación" entre estos pilares "está ahí, tanto si eres consciente como si no". "Para llegar a ese bienestar, tienes que ser consciente de todos estos ámbitos y de cómo los vives tú, de qué decisiones puedes tomar tú de manera individual en cada uno de los para estar un poquito mejor en tu día a día. Luego, tienes que entender qué parte no depende de ti, sino del sistema entero", resume.

Entre los retos que la cuestión presenta, "las redes sociales". "Es como un filtro por donde vemos el mundo, y sí creo que hay más cosas alrededor, pero todo está atravesado por eso. Es un tema también del que hay que hablarle a los jóvenes y ver qué se hace con eso", concluye, poco antes del comienzo de un evento que pretende proponer ideas sobre la posibilidad y el derecho a disfrutar de un nuevo modelo de bienvivir. En la base, el equilibrio entre lo medioambiental, lo económico, lo social, la salud mental y la física.