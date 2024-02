Una guía de elección de plataformas de streaming

La nueva era que supone el siglo XXI ofrece multitud de opciones para que el usuario pueda elegir la que más se ajuste a sus necesidades en todos los ámbitos posibles. Uno de esos campos es, como no podía ser de otro modo, el contenido audiovisual y las plataformas Over The Top (OTT). Entre las más reconocidas y usadas se encuentran Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, HBO Max, SkyShowtime y otras algo más pequeñas como Filmin, Movistar+, Rakuten TV y FlixOlé.

Para que el lector pueda tener su binge watching tan esperado del fin de semana, podrá conocer todas las características principales de cada una de las plataformas para que pueda tomar con sabiduría la decisión de suscribirse a una -o varias- de ellas.

Amazon Prime Video

Llegó a España en 2017 y apuesta por contenido propio en calidad 4K -sin coste adicional- y alquiler de películas, así como exitosas series tales como El señor de los anillos: los anillos del poder, La que se avecina, El Cid, Zorro o This is us.

Ofrece un periodo de prueba de 30 días gratuito. Una vez finalizado, pasa a costar 4,99 euros al mes. Si se desea, se puede comprar una suscripción anual por 49,90 euros y ahorrarse un poco. Incluye otros servicios asociados como música, libros electrónicos, almacenamiento ilimitado de fotos o el envío gratuito de productos de la tienda de Amazon. Además, permite su uso en tres dispositivos de manera simultánea, aunque sólo en dos de ellos puede verse el mismo contenido a la vez. Para aquellos que tengan contratado el servicio de Amazon Prime para envío de paquetes, el acceso a la plataforma es gratuito.

Netflix

Uno de los gigantes líderes que participa en esta lucha por una porción de la competencia espectatorial es Netflix, que llegó a España en 2015. La mayor parte de su contenido es de cosecha propia, entre ellas series y películas, con una fuerte apuesta por estas últimas desde escasos meses. Pueden encontrarse series icónicas como Stranger Things, Breaking Bad, Narcos, Élite o los Bridgerton. Asimismo, alberga documentales y series documentales, y películas que incluso han ganado premios Oscar o están nominadas como La sociedad de la nieve o Roma.

Es compatible con múltiples dispositivos, y tiene un sistema de algoritmos que permite la personalización automática al usuario en cuanto a sugerencias y contenidos relacionados, así como contenido en 4K, aunque esto último es exclusivo para clientes Premium.

Tiene varios planes de suscripción, entre los que podemos encontrar el básico con anuncios, por 5,49 euros al mes. Éste provee de una calidad Full HD, con la inclusión de anuncios y la posibilidad de usarse en dos dispositivos a la vez. Con el plan básico, por 7,99 euros mensuales, con calidad HD y sólo está disponible en un dispositivo a la vez. El plan estándar, por cinco euros más, ofrece calidad Full HD y disponibilidad en dos dispositivos simultáneos. Si el usuario decide derrochar un poco más, tiene el premium por 17,99 euros al mes, con una calidad 4K con HDR, pudiendo usarse hasta en cuatro dispositivos a la vez, con audio espacial de Netflix en algunos contenidos.

Para evitar la práctica de compartir subscripciones y repartir los gastos que supone la contratación del servicio con amigos o familiares, la empresa estadounidense pone como condición que sólo las personas que convivan con el suscriptor podrán usar su cuenta, y si quiere hacerse desde otro hogar la opción que da es una subcuenta por un coste adicional de 5,99 euros.

Disney+

Hizo su aparición por el país en 2020, con un contenido más orientado a un público infantil y juvenil, pero que cualquiera puede consumir. Cuenta con un catálogo de series exclusivas como The Mandalorian o las sagas de Star Wars y Marvel, y las míticas compañías Disney, Pixar y National Geographic. Es compatible con multitud de dispositivos y ofrece contenidos en 4K sin coste adicional. Ofrece una suscripción normal por 8,99 euros al mes o 89,99 euros anuales, pudiendo usarse hasta en cuatro dispositivos de manera simultánea. Por otro lado, oferta el acceso premium, aunque este es sólo para los suscriptores de alguno de los planes anteriores. Este programa ofrece la posibilidad de ver ciertas películas de estreno el mismo día que en cines, por un precio de 21,99 euros.

HBO Max

Llegó casi a la par que Amazon Prime Video, y cuenta con series de largo recorrido como Juego de Tronos, Vikingos o El cuento de la criada. Especialista en producir series, su catálogo de películas es algo más limitado. Cuenta con un plan de 9,99 euros mensuales o 69,99 euros anuales, pudiendo usarse en tres dispositivos simultáneamente. Para los afortunados que se suscribieron durante la oferta del descuento permanente del 50%, la cuota que pagan es de 4,99 euros.

SkyShowtime

El último en llegar, en 2023, ofrece un catálogo con más de 100.000 horas de contenidos, repartidas entre películas, series y documentales de estudios como Universal Pictures, Nickelodeon, Dreamworks o Paramount Pictures. Pueden encontrarse películas tan conocidas como Star trek, Parque jurásico, Fast & Furious o Misión imposible. Permite el uso desde tres dispositivos de manera simultánea, y la opción de poder crear hasta cinco perfiles de usuario.

Ofrece un plan de 5,99 euros al mes o 46,99 euros anuales, aunque similar a su compañero HBO, para aquellos que se suscribieron antes del 11 de abril de 2023 cuentan con un descuento del 50% para siempre. Los contenidos se presentan en Full HD y permiten su descarga para el visionado sin conexión.

Otras plataformas de streaming

Movistar+

La desventaja radica en tener que ser cliente de Movistar para poder tener acceso a sus contenidos. Sin embargo, para el resto del público ofrecen la plataforma Movistar+ Lite, pudiendo contratarse desde cualquier operador y sin compromiso de permanencia, por ocho euros al mes. Sin embargo, el contenido es mucho más limitado que su hermana mayor.

En Movistar+ pueden encontrarse películas como Aftersun, No hard feelings, El turista o series como Los elegidos.

Rakuten TV

Parte de la antigua Wuaki TV, por un precio de 6,99 euros al mes, aunque ofrece contenidos gratuitos y contenidos en compra o en alquiler. Pueden visionarse largometrajes y series como Doctor who, Las ventajas de ser un marginado, Wonka o la reciente Oppenheimer.

Filmin

Esta empresa barcelonesa es ideal para los amantes del cine más independiente y de autor, con un costo de 7,99 euros mensuales o de 84 euros anuales. Para ver determinados contenidos exclusivos, es necesario adquirir tickets extra. Cuentan con una oferta válida hasta el 29 de febrero que ofrece un año de suscripción y tres películas por 75 euros, nueve euros menos que la suscripción básica anual.

FlixOlé

El más barato de todos, por 3,99 euros al mes o 39,99 euros anuales. Centrado en cine español actual y clásico, supone una oferta de nicho que es ideal para aquellos cinéfilos interesados en la cultura cinematográfica de la península.