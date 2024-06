¿Que hay más 'granaíno' que las tapas? No son autóctonas de Granada, ni se sirven solo en la ciudad de la Alhambra, pero es una de las señas de identidad de la ciudad. Cuando uno piensa en Granada le vienen muchas cosas a la cabeza, la Alhambra, Sierra Nevada o las tapas. En Granada 'ir de tapas' es ya un modo de vida. La ciudad ha sabido identificar esta seña de identidad y la ha tomado como propia.

Con motivo del Día Mundial de la Tapa, este domingo 16 de junio, GranadaDigital ha salido a la calle para preguntar a los granadinos cuales son sus preferencias en cuanto a tapas. La tapa que tiene más éxito entre los granadinos es sorprendentemente la carne en salsa. La mayoría de los encuestados coinciden en que es una de sus preferidas: "A mí especialmente me gusta mucho la carne en salsa y es la que suelo pedir cuando voy a cualquier sitio de tapas". Algo que confirman desde los bares, siendo uno de los platos estrella que más salida y popularidad tienen, como comentan en Biggie's, un conocido bar de Gonzalo Gallas. "Aquí no hay fin de semana que no pidan una carnecita en salsa, lo que más tengo que destacar de las tapitas son las de carne en salsa", sostienen. En The Fat Brothers también confirman que es uno de sus platos más populares. "Las que más salida tienen son la carne en salsa y la boloñesa con cheddar, los nachos últimamente, que gustan mucho a la gente".

Otras tapas también muy populares entre los consumidores granadinos son las que lleven lomo, "pan con lomo por encima", "lomo con patatas" o también "la típica hamburguesa que gusta a todos, flamenquines, una tostadita, un montadito, lo que sea". "Una fajita o algo así con salsa", "un buen flamenquín o un serranito" son opciones también muy valoradas por los granadinos. Una granadina expresa que su tapa favorita es "el plato alpujarreño, que es muy típico de aquí", y otra, "la milanesa". "A mí me gustan sobre todo las bombas y las tapas que llevan anchoas", comenta otro encuestado.

Entre los sitios de tapas más frecuentados por los granadinos y estudiantes están El Vinillo, los Manueles, Grifos y Tapas, Native o Metropolis; la mayoría situados en las calles Pedro Antonio de Alarcón y Gonzalo Gallas, próximo al campus de Fuente Nueva, por lo que estos locales siempre están nutridos de estudiantes. Aunque también hay más zonas de granadas con muy buenos establecimientos de tapas. "Yo vivo en la zona del Zaidín y por ejemplo frecuento mucho la cervecería Ecu", apuntan.

Todos los encuestados coinciden en que la tapa venga incluida en la consumición es un acierto total."Para los estudiantes es perfecto, que no nos podemos permitir muchos gastos", ríen unos jóvenes. "Te puedes permitir varias salidas, porque tienen un precio bastante asequible y económico. Tal y como está ahora mismo la economía, para los estudiantes se agradece", "permite que estés a gusto, que pases más tiempo tomando algo con tus amigos", abundan varios estudiantes.

Otros apelan más a la identidad que da a la ciudad. "Es típico de Granada, y da lugar a querer consumir más", "es una distinción más de la ciudad". Es algo que no solo es valorado por los granadinos sino que la gente que viene de fuera le llama mucho la atención. "Me parece fantástico porque creo que es algo propio de la identidad granadina y llama mucho la atención a la gente y a los turistas. Es un momento de unión con los amigos y me gusta. Ojalá que siempre sea así", expresa una ciudadana argentina. Un par de estudiantes de Castilla y León también lo valoran: "Me parece muy bien. Yo soy de León, allí también lo hacen, entonces me siento como en casa". "Yo soy de Ávila y también nos viene incluido y la verdad que es un lujo poder tenerlo", agrega otro. Hasta los granadinos de pura cepa se sienten orgullosos de esta seña de identidad de la ciudad. "Es maravilloso vivir en Granada con las tapas gratis, sale bien de precio. Si quieres algo baratillo ¡Vente a Granada!".