Guille Abascal: "Tenemos la responsabilidad, más si cabe, de dar esa alegría en casa"

El entrenador del Granada CF, Guille Abascal, ha valorado en la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de la Coruña cómo afronta su equipo el encuentro, el tercero que disputará en casa después de haber sufrido dos derrotas como local. El técnico sevillano ha señalado que su equipo tiene “la responsabilidad, más si cabe, de dar esa alegría en casa”.

Guille Abascal ha destacado que su equipo está “responsabilizado” con lo que representa y que los jugadores “han trabajado, han dado todo lo que tenían en cada partido” y “a veces están más acertados y otras veces menos”. El sevillano ha indicado que tienen que ser “conscientes de por qué se han producido esas derrotas, qué es lo que no ha estado bien, cómo corregirlo” y “ser autocríticos, sabiendo lo que ha pasado” y por qué han sucedido eventos que han hecho que pierdan partidos en casa. “Lo que hay que hacer es prestarle muchísima más atención, mostrarlo de nuevo, que ha habido un proceso de evolución y nos dé la posibilidad de ganar los partidos con las herramientas y las características que tenemos nosotros”, ha señalado.

El Granada CF tiene tres bajas importantes para el partido contra el Deportivo de la Coruña, las de los internacionales Myrto Uzuni, Giorgi Tsitaishvili y Martin Hongla. Este contratiempo es algo “generalizado” para los equipos que cuentan con futbolistas internacionales, ha apuntado Guille Abascal, quien ha señalado que esto “podría ser cambiado porque el equipo que sale perjudicado es el que tiene internacionales”. Para el sevillano, esto permite que otros jugadores tengan la oportunidad de jugar y espera que “los que están se hagan ver y estén preparados para mostrar lo que pueden dar al equipo”.

El entrenador sevillano recupera para este partido contra el Dépor a Jozwiak, que ha completado el último entrenamiento aunque, tal y como ha advertido, tendrá que tener en cuenta “el tiempo que lleva fuera y que no ha tenido una carga alta de entrenamiento”.

El rival de este sábado es un recién ascendido, algo que para Guille Abascal “ayuda a la confianza de ese equipo”. “El recién ascendido si no tiene cambio, lo que tiene es continuidad. El último curso hizo las cosas bien y eso ayuda a la confianza, a los mecanismos del entrenador porque es el mismo y si además viene de victorias, tendrá una moral más positiva”, ha resaltado. También ha indicado que en Segunda hay “mucha competitividad” y el nivel entre todos los equipos es “muy parejo”. “Creo que no tiene la vitola de nada. Las cuentas se tiran mucho más tarde, pero este Dépor viene con esa dinámica positiva de un ascenso y eso no hay que obviarlo en cuanto a la confianza que puedan tener”, ha añadido.

La defensa del balón parado es algo en lo que el Granada CF ha fallado en anteriores partidos. Cuestionado por este asunto, Guille Abascal ha comentado que se ha trabajado en los entrenamientos. “Venimos de tres encuentros con un penalti, una falta, un córner y ,al final, son cosas que te trabajan. Ya dije que teníamos que ocuparnos y obviamente nos hemos ocupado, lo hemos hablado, gestionado y entrenado. Lo que cuenta más que nada son las situaciones que se presenten en el partido para que no haya un error y se pueda dejar una marca libre en el área, como hemos tenido contra el Albacete y este último. Se trabaja, se habla, se gestiona y se corrige”, ha explicado.

Guille Abascal espera “un partido diferente a los anteriores” contra el Dépor ya que han tenido “partidos de sometimiento y de contraataque” y el equipo gallego “necesita el balón para explotar sus cualidades con los extremos y para explotar sus delanteros”. Por ello, Abascal ha indicado que tendrán que estar “más centrados en esa parcela para que el rival no haga su partido con balón” y “dominar los momentos” en los que esté su equipo “sin balón”.

Uno de los principales peligros del Dépor es Yeremay, el más regateador, y cuestionado por cómo se puede frenar a este futbolista, el técnico del Granada CF ha dicho que “va por posicionamiento táctico y por ayudas”. “Obviamente va todo en que ese jugador reciba en condiciones no adecuadas y que después tenga las ayudas pertinentes para poder pararlo. Todos los regateadores necesitan esas situaciones para entrar en el partido y en nuestra dinámica está que no la coja él y sea siempre evitable. Pero no solo Yeremay, tiene más jugadores en los últimos metros, regateadores y con buen pie. Tenemos que minimizar en la medida que podamos con nuestras herramientas”, ha agregado.

Cuestionado por el ambiente en el estadio Nuevo Los Cármenes sin grada de animación y la presencia que habrá de aficionados del Dépor en el partido, Abascal ha dicho que “contar con esa afluencia por parte del rival es bueno”. “Si eso sirve para competir mejor y que los nuestros también se den cuenta y así nos apoyemos, seamos más fuertes y estemos juntos, mucho mejor. Obviamente, es conocido ese apoyo que han tenido fuera de casa incluso en una categoría inferior, y lo van a tener ahora. Tenemos que darles argumentos a los nuestros también para que nos apoyen y para que entre todos consigamos lo que queremos”, ha señalado.