El Sima quiere seguir soñando a costa de una Coineña ya descendida

Sima Granada FS y UD Coineña FS se verán las caras en el Núñez Blanca este jueves. En un partido posiblemente intrascendente, los granadinos buscarán luchar por las pocas aspiraciones que puedan quedar de estar entre los cinco primeros de la tabla -están a diez puntos del Alcalá, con un partido menos- y los malagueños harán por mostrar una buena imagen en una de sus últimas fechas como equipo de Segunda División B.

Los de Rafa Romero, que todavía tienen alguna aspiración de meterse en puesto de Copa del Rey, llegan al Núñez Blanca tras la polémica derrota por 7-3 en casa de ElPozo Ciudad de Murcia antes del parón. Sumada al estrepitoso tropiezo previo en su visita al Jaén Paraíso Interior B, las opciones del Sima de estar entre los cinco primeros del Grupo V pasan por sumar de a tres en casi todo lo que reste y esperar pinchazos de sus rivales directos.

Por su parte, la Coineña consiguió su cuarto punto de la temporada empatando al Córdoba Patrimonio B en la jornada 22, pero el 1-13 que le asestó el Jaén en la siguiente fecha certificó su descenso matemático a Tercera División. Con 199 goles en contra y solo 44 a favor en 23 partidos, es el equipo más goleado y menos goleador de la categoría.

Rafa Romero, técnico del Sima, analiza el que será el primero de los dos compromisos de esta semana para los suyos en el Núñez Blanca. "Sabemos que Coín está planificando ya la temporada próxima prácticamente, con un inminente descenso a Tercera División, pero no por eso consideramos que el partido sea menos peligroso; más bien lo contrario. Ellos tienen muy poco que perder. Nosotros venimos con dos semanas de parón por la Semana Santa y sin competir tres. No sabemos en qué estado de forma nos vamos a encontrar ni si vamos a tener algunas bajas en este partido. Este partido se nos antoja trascendental para seguir aspirando a la parte alta de la clasificación. Es un equipo que ha mejorado mucho sus prestaciones: contra los equipos de arriba suele tener poca resistencia, pero con los de media tabla y abajo acaba haciendo un partido reseñable. Va a depender de cómo nos tomemos el partido; la seriedad que metamos desde el minuto uno. Si somos capaces de despegarnos del marcador rápido, imagino que no tendremos dificultades para hacernos para el partido. Si carecemos de la concentración necesaria, nos lo pondrán muy difícil".