El PSOE pide a Diputación que colabore para minimizar riesgos en el cruce de la A-338 entre La Malahá y Escúzar

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al equipo de gobierno, del PP, que colabore para minimizar el peligro de seguridad vial que presenta el cruce de la A-338 con la carretera que une La Malahá y Escúzar y, por otro lado, defienda la colaboración institucional entre la Junta y los ayuntamientos afectados por la llamada Variante de La Malahá, para que su trazado definitivo sea el óptimo.

Tras un encuentro entre el alcalde de este municipio, José María Villegas y los diputados provinciales Fátima Gómez, Paco Cuenca y Flor Almón, el regidor ha denunciado la peligrosidad que presenta la A-338 a su paso por La Malahá, en concreto el punto kilométrico 13+500 que afecta a vecinos de la zona y al tráfico que genera la ciudad industrial, tecnológica y el área de innovación (CITAI) de Escúzar.

Un tramo que la Junta no ha tenido en cuenta en el proyecto de mejora y ensanche de la A-338 con la carretera local del municipio porque, según explica, "en ningún momento se ha puesto en contacto ni ha tenido en cuenta las peticiones de este Ayuntamiento".

Por ello, ha insistido en la necesidad de "modificar este proyecto para que solucione un que no existiría si la Junta hubiera atendido nuestras peticiones". "Ni la señora Carazo cuando era consejera del ramo ni los delegados territoriales han hecho nada en este sentido. Ni siquiera han informado al Consistorio de los trabajos que realizaban ni de cómo quedaba el proyecto definitivo de este tramo. No solo no hemos podido trasladar nuestras circunstancias si no que nos enteramos del detalle de la obra tras publicarse en el BOJA las expropiaciones", ha reconocido.

Asimismo, Villegas ha criticado que los responsables políticos de la Junta "no hayan facilitado al Ayuntamiento ninguna información sobre los trabajos que supuestamente acomete Fomento en la conocida Variante de La Malahá, a pesar de habérsele requerido".

Moción Diputación

En este contexto, el grupo socialista en la Diputación ha adelantado que elevará una moción al pleno para que la Diputación solicite a la Consejería de Fomento que adapte el proyecto que afecta a la intersección de la A-338 y la A-385 y salve la peligrosidad que presente el punto conflictivo a través de un paso a nivel o una rotonda.

"Venimos aquí porque nos encontramos en un punto de gran interés provincial. La mayoría de los proyectos de futuro de esta provincia pasan por estas carreteras y por este punto, el interés provincial debe estar por encima de todo", ha remarcado la portavoz socialista, Fátima Gómez.

Gómez ha apostado por la colaboración como forma para mejorar la movilidad en esta zona y se ha mostrado partidaria de "evitar las deslealtades para que las peticiones de todos los ayuntamientos sean atendidas".

"Las administraciones públicas tenemos que trabajar juntas y unidas para responder con celeridad a las necesidades de los municipios y maximizar las oportunidades que genera el Parque Tecnológico de Escúzar pero también para minimizar las dificultades que nos encontramos", ha dicho.

En esta línea, "pediremos también a la Diputación que solicite a la Consejería de Fomento de la Junta que informe y colabore con los ayuntamientos de todos los estudios y avances relacionados con la 'Variante de La Malahá de la carretera autonómica A-338' para que el trazado definitivo sea el mejor tanto para el CITAI como para el municipio".

Es urgente, según ha concluido, que "de una vez por todas se escuche a los alcaldes de todos los municipios para mejorar la movilidad de esta zona que tanto desarrollo presenta".