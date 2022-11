La Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix celebró este viernes su gran noche. Por 15º año, hizo entrega de los premios empresariales, que reconocen la trayectoria profesional de cuatro negocios de la zona y sus máximos mandatarios. En la edición de 2022, fueron galardonados la asociación Asociación de Ayuda al Toxicómano Nueva Ilusión (Atani) por su labor social con menores de edad y el tratamiento de adicciones de distinto carácter; Inmaculada Carvajal, gerente de Neorótulo, como mujer empresaria; Juan Miguel Giménez en el apartado de innovación por la reinvención de la Almazara de Paulenca, y Amador Sánchez por su carrera profesional, durante 35 años a la regencia del restaurante Mulhacén.

Eran las 20:25 horas y el Teatro Municipal Mira de Amescua empezaba a recibir a personas. Van cruzando la puerta y buscando el mejor asiento frente al escenario, mientras se encuentran entre sí. La mayoría de ellos se conocen, han trabajado juntos, han hecho negocios o han establecido sinergias. Pero todo era distinto. "Hoy toca otro aderezo, hoy toca esto", resuelve Francisco José Pleguezuelos, presidente del grupo de desarrollo rural de la Asociación y presentador de la gala, en relación a la indumentaria que en la noche de este viernes lucen los empresarios de la Comarca de Guadix. Su Asociación Intersectorial celebraba la XV entrega de los premios empresariales, así que la corbata y la americana debía ser de otro estilo, más alejado de la sobriedad de la oficina.

Cuando las agujas del reloj casi marcaban las nueve de una fría noche de Guadix, las luces del Mira de Amescua se atenuaron y empezaron a retumbar palmas. "Quisiera ser marinero y navegar por alta mar para encontrar mi estrella perdida, que ilumine mi sendero y me devuelva la alegría", esgrime la garganta de un cantaor, que concentra la atención sobre el escenario. Le acompaña un guitarreo flamenco que pasa a un segundo plano cuando los tacones de una bailaora hacen vibrar el escenario.

Fue el preludio de la ceremonia, animada por el humor de Pleguezuelos, encargado de conducir el acto. Una vez iniciado este, fue el momento de los empresarios. "Son buenas personas, gente maravillosa que dedica su vida a la empresa, a generar empleo y riqueza en la Comarca de Guadix", expuso el presentador, convencido de que esta labor "es para sentirse orgullosos".

Los premiados

Con esa satisfacción, fueron subiendo al escenario los premiados. "Esto representa el trabajo de mucha gente, quienes empezaron conmigo y todos los que se han incorporado", expuso a GranadaDigital Margarita López, presidenta y una de las fundadoras de Atani. La asociación nació en 1991, cuando un grupo de madres con hijos adictos a las drogas, ante la falta de un centro que les ofreciera atención en la Comarca, se unió para ayudar y orientar a quienes se encontraran en su situación. "Éramos muchas, con hijos con problemas y otras que, sin tener este problema, queríamos ayudar", expuso, acompañada de las otras diez personas que componen la entidad.

Seguidamente, Inmaculada Carvajal, gerente de Neorótulo, recogió el primer galardón puramente empresarial de la gala, que reconoce su trabajo como mujer empresaria. Cogió el testigo en la empresa cuando su marido tuvo un accidente que le alejó de las labores de gestión de la misma, y desde entonces la sostiene. "Empezamos siendo una empresa pequeñita. Hacemos desde un fotomural hasta rotular un bar, todo tipo de clientela. Si yo soy capaz de hacerlo, cualquier mujer es capaz de hacer lo que quiera", expuso en un vídeo de presentación, antes de recoger, emocionada, el premio. "Estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí", indicó a este periódico, pues, tras 18 años de trabajo, "ha habido de todo".

Juan Miguel Giménez, propietario de la Almazara de Paulenca, subió al escenario acompañado de su mujer, después de participar en el espectáculo musical a la guitarra. Porque, para él, "la cultura y la empresa deben estar unidas". Conoció en sus viajes por el mundo la idea de que las casas rurales fueran lugares de hospedaje para turistas y la importó a la almazara accitana. "Yo traje el turismo rural a Guadix, y que te lo reconozcan es lo más grande para mí", aseguró. Son más de 30 los años que lleva entremezclando el flamenco con su "faceta de empresario", desde que reinventó la instalación.

Quedó para el final el más destacado de los reconocimientos, el galardón a la trayectoria empresarial, que homenajea a "toda una vida dedicada a la empresa". "Lo quiere todo el mundo, los clientes, los proveedores, los vecinos… ¡hasta la competencia!", anunció Pleguezuelos a Amador Sánchez, gerente durante 48 años del restaurante-cafetería Mulhacén, actualmente ya jubilado. "Es un reconocimiento que no esperaba, pero que me ha gustado muchísimo. Ha estado muy bonito. Es el broche perfecto a la carrera", expuso, acompañado de familiares y amigos. "Eran jornada maratonianas, de abrir a las 7 y al cierre. La hostelería tiene cosas bonitas. Creas un clima en tu negocio que no es solo sentir una copa en la barra, sino que es hacer que la gente se sienta como en casa", resaltó en el vídeo de presentación, antes de, ya en el escenario, compartir el momento con su mujer, a quien regaló un ramo de flores.

José Ignacio Hervás, presidente de la Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix fue el encargado de clausurar la gala, a la que acudieron, entre otros invitados, el alcalde del municipio, Jesús Lorente, Adela Álvarez en representación de la Diputación de Granada, la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada, Celia Santiago, y el delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, Gumersindo Casas. Hervás tuvo presente la compleja tesitura económica actual, "escenario en el que se tienen que desenvolver" los empresarios, si bien alegó que "la suerte es que la empresa tiene una gran capacidad de reacción". "No vamos a dudar, porque seguimos estando aquí y hemos pasado ya varias crisis", afirmó, antes de reclamar que el Corredor Mediterráneo pase por Guadix para generar "trabajo en la zona". Una comarca que, aseguró para concluir, "es una tierra de emprendimiento y posibilidades".