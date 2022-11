Pablo Pin: "Christian forzará y Luke dependerá de sus sensaciones en la sesión de tiro"

El Covirán Granada afronta una de esos partidos "especiales". Los rojinegros se ven las caras por primera vez con todo un Barcelona, aunque las expectativas para este encuentro cargado de ilusión cada vez son más negras conforme pasan las horas. Pablo Pin confirmó en rueda de prensa las ausencias de Dejan Todorovic y David Iriarte para el duelo en el Palau y la duda de Luke Maye. El americano padece molestias en su codo, un dolor que le impide estirar el brazo y por lo tanto tirar. El técnico rojinegro aseguró que "necesitamos a todos los jugadores" por lo que es probable que tanto Maye como Christian Díaz, también con molestias, fuercen para dar la sorpresa ante el Barcelona.

Valoración de la semana: "Ha sido una buena semana respecto a la situación que teníamos en los entrenamientos. Sin Dejan, Christian ha hecho hoy el primer entrenamiento completo, David no ha entrado en toda la semana y Luke está con un problema en el codo, no ha entrenado y ya veremos cómo se va encontrando. Hemos estado muy justos esta semana, pero los entrenamientos han ido bien dentro de la situación. Veo al equipo concentrado. Siempre trabajar después de una victoria te da más confianza".

Bajas: "Christian sí va a jugar, no para estar muchos minutos. David, hemos probado con él y en el mismo calentamiento ha tenido que salir. Tiene bastante dolor y sobrecarga en la rodilla. Luke dependerá. Tirará en el Palau y a ver cómo se encuentra. La molestia en el codo le impide estirar y si sigue así es imposible que juegue porque no puede tirar. Ha mejorado mucho, pero tendremos que ver cómo se encuentra en la sesión de tiro".

Forzar ante el Barça o el Betis: "Christian va a forzar un poco, el tema de David es que directamente no puede. Si Luke tiene una posibilidad de jugar con cierta calidad física, jugará, independientemente de quién esté en frente. Tenemos que ir a todas las pistas igual, sin hacer locuras obviamente. Todos los jugadores nos hacen falta".

Partido contra el Barcelona: "No quiero que suene a algo preparado, pero el hecho de competir cada semana, tanto en fuera como en casa, es algo con lo que todos soñamos está claro. Vamos a una pista con tanta historia, con un gran club, siempre es algo bonito, pero insisto, igual que cuando fuimos a Málaga o a Murcia. Vamos a una pista a la que hasta hace poco pagábamos para entrar, pero no es más especial por ser el Palau o por ser el Barcelona. Intentaremos disfrutar del partido".

Plantilla demasiado larga y posible regreso de Mirotic: "Según las fechas que manejamos, su regreso es este domingo. Creo que puede ser una semana donde ellos apuesten por él. Sí lo esperamos. A nivel de scouting es muy difícil, sobre todo, para hacer el análisis individual de los jugadores. Vamos a intentar hacer una previsión de los jugadores que pensamos que van a jugar y lo que creemos que están en duda, como por ejemplo Tobey, esa información se la pasamos a los jugadores por correo para que ellos lo estudien en casa".

Preparar el partido contra Covirán: "No creo que le haya dado tiempo a preparar el partido contra nosotros. Ellos jugaron en Turquía, luego Badalona, Partizan y Baskonia. No creo que hayan preparado nada. No me voy a meter en el trabajo de nadie, pero supongo que le habrán dado prioridad al partido de Baskonia. Aun así, son equipos con tanto bagaje táctico y tan acostumbrados a ese ritmo, que conocen la forma de trabajar, no creo que sea un gran problema para ellos".

Dos derrotas del Barça: "Que el Barça pierda en el campo del EFES no es una tragedia. La derrota con la que ellos podían no contar es la del Joventut, pero estamos hablando de un equipo con casi 40 millones de presupuesto. No podemos fijarnos en la racha que puedan llevar o que hayan tenido en una semana. Están acostumbrados, sobre todo equipos que juegan tantísimos partidos en una temporada. No creo que por dos partidos salten tanto las alarmas dentro, como muchas veces suenan fuera".