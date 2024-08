El Granada inaugura su travesía en LaLiga Hypermotion en proceso de evolución

El Granada arranca este jueves su viaje por Segunda División. Una temporada que se espera apasionante y emocionante, dada la igualdad y competencia entre los equipos presentes. Con la premisa de volver a Primera, los granadinos empiezan una travesía que tendrá como punto de partida el choque ante el Albacete Balompié. El apoyo incondicional de una entregada afición es clave para los de Guille Abascal, que intentarán consumar su primera victoria oficial en una nueva era donde este equipo todavía se mantiene en construcción.

El partido ante Al Wehda el domingo pasado fue una carta de presentación que expuso al cuadro rojiblanco ante los suyos. Con ganas y garra, los rojiblancos pelearon y pusieron mucho empeño en un partido que dejo al aire alguna que otra carencia, tanto a nivel ofensivo como defensivo. La falta de gol, que fue una de las cosas que resaltó el entrenador nazarí tras dicho duelo, ha sido una de las principales tareas en las que se ha enfocado el cuerpo técnico durante esta semana, que ha servido para terminar de perfilar algún que otro detalle.

No es precisamente por falta de delanteros. Todo lo contrario. De hecho, el Granada suele llegar con asiduidad a campo contrario, pero tiene un gran hándicap a la hora de finalizar entre los tres palos. Por suerte, es algo que puede cambiar y rectificar a mejor. Pese a ello, desde la dirección deportiva no cierran puertas a un posible refuerzo en estos días venideros que apuntale la zona de ataque.

La defensa también es otra de las zonas a subrayar. En el Trofeo Ciudad de Granada se vio a un cuadro débil, tímido y, sobre todo, poco sólido en la retaguardia durante el primer tramo. Para conseguir los resultados esperados en Segunda, la defensa debe ser uno de los principales bloques fuertes de un equipo, y más sabiendo la predilección de Abascal para salir jugando desde atrás. Él lo sabe, y por ello reconstruyó la parte trasera en la segunda parte. Le fue bien, y puede ser que le haya servido para sacar alguna que otra conclusión de cara al partido liguero.

Pese a ello, hay mucha ilusión dentro del grupo. Se percibe. Además, el ansiado objetivo de devolver el cuadro a la máxima categoría del fútbol nacional hace que el compromiso con el equipo sea aún mayor. Guille Abascal lo refirió en la previa a este partido. Se sienten en deuda con la afición por la gran respuesta que han dado. Con más de 16.000 abonados, gente esperando para sacarse su abono y un 'sold out' en las entradas que dignifican a un equipo que, dependiendo de dónde esté y quién lo dirija, siempre va a tener a su parroquia detrás.

Una pretemporada con mucho sobreesfuerzo físico

Algo con lo que ha sido tajante el técnico sevillano durante estos días es la necesidad de darle continuidad al trabajo realizado hasta la fecha. Han sido semanas de mucho trabajo, con partidos amistosos de tanteo y, sobre todo, varias expediciones que han reforzado al plantel, pero que también han dejado un notable déficit físico del cuadro en este tramo final veraniego.

"Ha habido mucho trabajo durante estos días y se ha notado. Hay que llegar al partido y en las condiciones adecuadas. Tenemos que jugar con lo que somos y queremos ser", argumentó el domingo pasado. Una evidencia que se palpó en último partido de pretemporada. Los jugadores de refresco en el segundo tramo dieron piernas y más movilidad a un conjunto que padecía ese desgaste.

Ahora toca que la intensidad se mantenga, e incluso aumente. El inicio de la Segunda División marcará la hoja de ruta del Granada. Quieren y deben empezar con buen pie. No se le puede pedir menos a un equipo que, sin duda alguna, ha completado una de las mejores plantillas de la categoría. Con jugadores contrastados y que aumentan el nivel, este equipo debería dar el máximo y pelear por estar arriba.

Caras nuevas que dan un toque extra de calidad

Todos los recientes fichajes ya han debutado en pretemporada, salvo Manu Lama. El central, que procede del Fuenlabrada, ha sido la última cara nueva de este equipo. Con seis centrales, la entidad valora seriamente si mantener a alguno de ellos o dejarlo cedido. El propio jugador madrileño podría ser uno de los damnificados, que buscaría más presencia y regularidad en otro conjunto de Segunda.

Sin duda alguna, Manu Trigueros parece ser el fichaje que más acogida ha tenido dentro de los aficionados rojiblancos. Con más de 300 partidos en Primera, el talaverano se siente en deuda con un equipo donde tiene la responsabilidad de guiar y comandar desde la sala de máquinas hacia el éxito. No será fácil. Equipos recién descendidos, asentados en LaLiga Hypermotion e incluso que han vuelto al fútbol profesional se están reforzando muy bien.

En clave granadinista, todos estarán disponibles para el primer partido liguero, excepto Óscar Melendo, que sigue aquejado de un fuerte golpe que recibió ante Al Nassr. En cambio, Luca Zidane llega recuperado. El francés, si no hay giro de acontecimientos, parece que será el llamado a tomar la guardia en la portería.

El rival: Albacete Balompié

El Albacete también viene con mucha esperanza de cuajar un buen curso. Pese no haber sumado buenos resultados en su pretemporada particular, los manchegos ansían competir y buscar un gran resultado en su expedición a tierras andaluzas. No lo tendrá fácil. De hecho, el entrenador del equipo, Alberto González, lo subrayó en la previa: "confiamos en que llegamos bien, aunque no evidentemente en nuestra mejor versión, como tampoco creo que lo esté el Granada".

Y es cierto lo que dice el técnico. Con la salida de grandes futbolistas como Manu Fuster, la entidad albacetista debe replantear un juego donde quieren "mantener la misma idea". Diferente sintonía en Granada, donde el conjunto mantiene una fuerte base sólida de Primera, pero con un nuevo concepto de juego. Situaciones dispares, pero que buscan la misma resolución.

Las primeras jornadas de las competiciones domésticas no suelen servir para sacar muchas conclusiones. Los equipos todavía se mantienen en construcción o comienzan a ensamblar los pilares de sus propios proyectos. Al Granada debe pasarle igual, con la diferencia de que su equipo está prácticamente listo para darlo todo desde este jueves. Las emociones volverán a ser un carrusel cada fin de semana. Damas y caballeros, bienvenidos a LaLiga Hypermotion. Prepárense para una temporada de nerviosismo, alegrías, tristezas e impotencias. Esa es la esencia de esto, y qué bonito.