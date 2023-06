El Granada Femenino también es de Primera

Oficio... y a la Liga F. El Granada Femenino es de Primera División. La expedición de Roger Lamesa sabía que en Abegondo esperaban 90 minutos de sufrimiento y de apretar los dientes. El premio final bien lo valía. Así de la primera a la última, incluida una Sandra muy segura bajo palos, completaron la difícil tarea de que nada pasase para conseguirlo todo. La Primera División ya está aquí, lo que comenzó en un sueño, terminó en realidad. Pese al susto final cuando el Dépor recortó distancias. Nadie dijo que fuera fácil.

"En el momento que te encajan uno, el partido puede cambiar por completo", advertía Laura Pérez en la previa. Con esa premisa, de la vital importancia de no encajar, saltó el Granada a Abegondo. Riesgo cero, defensa muy bien armada para no dejar construir a un Deportivo que recuperó en casa, y ante las urgencias, esa identidad que no se mostró tanto en Los Cármenes, donde priorizó salir vivo de cara a la vuelta.

Ambientazo de partido grande en la Ciudad Deportiva de Abegondo para la mañana grande que iba a decidir quién iba a acompañar definitivamente al Eibar en esa aventura el próximo curso en la Liga F. Mayoría blanquiazul, como no podía ser de otra manera en las gradas, pero la afición desplazada desde Granada para apoyar a las suyas no se iba a quedar atrás y se dejó oír con cánticos y ánimos hacia sus jugadoras. Como dos más de la hinchada rojiblanca vibraron con el partido Carol y Lucía Ramos, a las que en esta ocasión les iba a tocar hacer fuerza desde fuera. Ya lo dijo la '7', cada integrante de esta plantilla es importante desde el rol que le toque.

Si en la ida fue el Granada el que tomó la iniciativa en el dominio y en proponer, esta vez espoleado por su gente ese papel lo asumió el equipo que llegaba con urgencias, el Dépor. Este era un partido para apretar los dientes y las rojiblancas lo hicieron con un gran sacrificio defensivo de la primera a la última jugadora. Tocaba ponerse el mono de trabajo y ejemplo de ello fue la implicación en tareas de recuperación de jugadoras que normalmente brillan en otras facetas, como Lauri o Naima.

Las locales se volcaron sobre la portería de Sandra intentando explotar las bandas de Eva Dios y Ainhoa y con pases filtrados a la espalda de la defensa, pero la zaga nazarí se mostró muy sólida y expeditiva al corte. El Granada echó el cerrojo, mientras intentaba desquitarse en alguna incursión ofensiva, principalmente por la banda de Alba y Laura Pérez. Esta última probó algún centro con Noe como destinataria habitual, pero todavía sin peligro.

Con el paso del partido, se fue notando todo lo que había en juego tanto en el propio terreno de juego como en la grada. Por eso, una dura entrada a Alicia que no recibió castigo por parte de la colegiada, se saldó con la expulsión del segundo de Roger Lamesa. Más allá de eso, el Granada consiguió contener las acometidas del Dépor para dejar la mitad del trabajo hecho.

Al regreso de vestuarios, una gran jugada de Lauri por el perfil izquierdo en la que se asoció con Gaste y Naima, a punto estuvo de cazarla la '17' para ampliar una renta que ya sí podía ser definitiva para dejar sellado el ascenso. El Granada continuó frustrando una tras otra las intentonas del Dépor. Por eso, al filo de la media hora para el final, Lamesa metió piernas frescas para dar aire a su plan con el ingreso de Ángeles e Inés por Laura Pérez y Noe, que devolvió a Naima al perfil izquierdo, aunque poco después encontró una vía de agua por derecha.

La entrada de Inés, que liberó a Alicia y Pamela, y de Ángeles para intentar quedarse con cada balón llovido, dio más control a las rojiblancas. El Granada creció con el dominio de balón y casi obtiene el premio en un disparo desde la frontal del área de Naima que se estrelló en el travesaño y cuyo rechace tampoco consiguió enviar para dentro Ángeles. La '17' se encontró entonces como pez en el agua a banda cambiada y tuvo otra oportunidad de oro para sentenciar el choque tras recortar a la guardameta que se marchó, sin embargo, desviada.

La sensación es que ya no se podía escapar como terminó ocurriendo y Roger Lamesa tuvo tiempo para que otra de las jugadoras más veteranas en el club, como Cristina Moreno, disfrutara del ascenso sobre el campo. Sin embargo, los últimos compases tocó sufrir con un gol de Ainhoa que batió a Sandra de un disparo raso y levantó a la hinchada local que volvió a creer al grito de ¡sí, se puede! Sin embargo, ese gol quedó simplemente en anécdota y la Liga F ya no se escapó.

Ficha técnica

Deportivo ABANCA: Lucía, Cris Martínez, Inés Altamira, Raquel García, Samara, Paula Gutiérrez, Henar, Eva Dios (minuto 63, por Carlota Suárez), Laura Fernández (minuto 45, por Charle), Ainhoa Marín, Millene (minuto 79, por Carlota Sánchez).

Granada CF Femenino: Sandra, Marta C, Postigo, Alba Pérez, Gaste, Alicia, Pamela, Lauri, Naima (minuto 84, por Cristina Moreno), Laura Pérez (minuto 59, por Inés) y Noe (minuto 59, por Ángeles).

Árbitra: Cristina Aguilera Manzano, del comité valenciano. Expulsó al segundo entrenador del cuadro visitante.

Goles: Ainhoa (1-0, minuto 88)

Incidencias: Encuentro correspondiente al partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a la Liga F.